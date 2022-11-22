Rusya ve Ukrayna’ya rağmen turizmde güçlü büyüme

2022 yabancı ziyaretçi sayısı açısından iyi bir yıl olmaya devam ediyor. Şu ana dek en çok turist gelen 2019 yılı ile kıyaslandığında hemen hemen başa baş giden bir performans izliyoruz. Yılın ikinci yarısında gelen ziyaretçi sayısı kimi aylarda 2019’un da üzerine çıkıyor.

Ekim ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 38,4’lük artışla 4,8 milyon oldu. Bu, şimdiye dek ülkeye en çok giriş yapılan ekim ayı oldu.

Turist sayısındaki artış hızı yüzde 38,4 ile Mart 2021’den sonraki en düşük düzeyine inmiş olsa da; bunun temelinde COVID-19 sonrasında oluşan baz etkisi var. Yani aslında önceki aylara göre düşük olsa da; yüzde 38,4 çok iyi bir artış hızı.

Türkiye 2019 yılında 45 milyon yabancı ziyaretçi ağırlamıştı. 2022’nin ilk 10 ayında bu sayı 39,6 milyona ulaştı. Bu yılı 2022’nin üzerinde tamamlayabilmek için kalan iki ayda 5,5 milyon kişinin daha ülkeye giriş yapması gerekiyor. Bu olmasa bile, 2022’nin turizm açısından iyi bir yıl olduğuna şüphe yok.

Biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna, Türkiye için güçlü turizm partnerleri. Yabancı ziyaretçilerin aşağı yukarı yüzde 30’u bu iki ülkeden geliyor. Ancak iki ülke arasındaki savaşın uzaması son dönemde gelen ziyaretçi sayısını da etkiliyor.

Ekim 2021’de 905 bin ziyaretçi gelen Rusya’dan Ekim 2022’de 767 bin kişi Türkiye’ye giriş yaptı. Benzer şekilde Ekim 2021’de 217 bin Ukraynalı ülkemizi ziyaret etmişken, geçen ay sadece 68 bin kişi geldi. Rusya ve Ukrayna’dan gelen turist sayısındaki azalma toplam 290 bine yakın. Benzer bir tabloyu Kasım ve Aralık verilerinde de göreceğiz.

Bu iki olumsuz örnek dışında, ufak tefek azalışların olduğu Katar, Kuveyt, Azerbaycan ve Bahreyn gibi ülkeler var. Diğer ülkelerin hepsinden gelen turist sayısında güçlü artış devam ediyor. ABD ve Avrupa’dan gelenlerin sayısındaki artış diğer ülkelerin üzerinde seyrediyor.

COVID-19’un dünya genelinde en kötü etkilediği sektör turizm olmuştu. Dünya Turizm Örgütü, 2019 yılındaki küresel turizm düzeylerine geri dönüşün 2023’ü bulacağını açıklamıştı. Türkiye bu anlamda diğer aktörlerden daha iyi bir geri dönüş yaptı. 2019 yılındaki turist sayısına 2022 sonunda hemen hemen ulaşmış olacağız.

Ancak önümüzde yıllardır devam eden iki büyük ödev var: Birincisi yaz ve kış ayları arasındaki turist girişi uçurumunu daraltmak. İkincisi ise turizm gelirlerini artırmak.