Enflasyon hedefi için bir ihtimal daha var

Martta aylık enflasyon yüzde 3,16 ile beklentilerin altında ve yılbaşından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 68,5 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası yılsonunda enflasyonun yüzde 30-yüzde 42 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Bunun orta noktası ise yüzde 36.

Ocak-Mart döneminde birikimli enflasyon yüzde15 oldu. Böylece yılsonu hedefinin yaklaşık yüzde 42’sine ilk çeyrekte ulaştık. Bu performans ile yılsonunda yüzde 36’ya inilebilmesi zor görünüyor. Birçok ekonomist bu konuda kötümser.

Ancak hedefe ulaşmak için bir fırsat penceresi olabilir.

Yılın ikinci yarısından itibaren fiyat artış hızında gerileme olacağı konusunda bir konsensus var. Temmuzdan itibaren enflasyon hızla gerileyecek. Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi geçen yıl yapılan ve bu yıl yapılmayacak olan asgari ücret artışı. İkincisi ise para ve kredi politikasındaki sıkılaşmanın etkilerinin güçlenmeye başlayacak olması.

Bunlara ilave olarak enflasyonu etkileyecek üç faktör daha öne çıkıyor. Döviz kuru, küresel faiz indirimleri ve petrol fiyatı. Politika faizine bağlı olarak TL getirili varlık fiyatları giderek cazibesini artırıyor. Repo ve mevduat faizleri tasarruf sahiplerinin TL’ye olan ilgisini güçlendiriyor. TL’ye geçmek yerine dövizde kalmayı tercih edenlerin zarar etmemesi için Dolar/TL kurunun bir yıl sonra 50’nin üzerinde olması gerekiyor. Mevcut politikalar devam ederse bu düşük bir ihtimal.

Gelişmiş ülke merkez bankaları yılın kalan döneminde faiz indirimlerine başlıyor. Genel kanının aksine Euro Bölgesi faiz indiriminde ABD’ye göre daha hızlı ve agresif davranabilir. ABD ve Avrupa faiz indirimlerine ne kadar erken başlarsa bu Türkiye piyasasına fon girişlerini o kadar güçlendirir. Artan TL talebinin kur üzerindeki baskısı enflasyonda düşüşü destekler.

Petrol fiyatının ne olacağı konusunda bir şey söylemek zor. Varil fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 18 civarında yükseldi ve bu enflasyon için bir risk olarak önümüzde duruyor. Ancak eğer enerji fiyatları izin verirse, yılın ikinci yarısında enflasyonun beklenenden daha hızlı gerilediğini görebiliriz.

YURTİÇİ

8 Nisan 10:00 Şubat ayı sanayi üretim endeksi

YURTDIŞI

10 Nisan 15:30 ABD Mart tüketici enfl asyonu

10 Nisan 21:00 FED tutanakları

11 Nisan 15:15 AMB faiz kararı

11 Nisan 15:30 ABD Mart ayı üretici enflasyonu

12 Nisan 17:00 ABD Michigan güven endeksi