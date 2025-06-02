Son üç yılda ekonomi yüzde 12 sanayi ise yüzde 2 büyüdü

Uzun uzun büyüme analizi yapmak yerine, ilk çeyrek verisini madde madde özetlemek amaca daha uygun olur diye düşünüyorum.

- Türkiye ekonomisi bu yılın ilk 3 ayında yüzde 2 büyüdü.

- Yüzde 2’lik bu oran son 5 yılda çeyreklik bazda gördüğümüz en düşük büyüme hızı.

- İnşaat ve hizmetler büyümeyi destekledi, sanayi ve tarım sektörleri ise küçüldü.

- Sanayi yıla yüzde 1,8 daralma ile başladı.

- Sanayi sektörünün son 3 yıllık büyümesi yüzde 2 civarında.

- Ekonominin genelinde büyüme son 3 yılda yüzde 12 iken sanayinin yüzde 2 büyümesi ve sektörün son 11 çeyreğin 7’sinde daralmış olması kaygı verici.

- Hizmetler sektörü ilk çeyrekte yüzde 1,3 büyüdü.

- Hizmetler sektöründe büyüme Covid-19 sonrasının en düşük hızına indi.

- Tarım yüzde 2 daralırken, inşaat yüzde 7,3 büyüdü.

- Geçtiğimiz yıllarda ekonomik büyümeyi domine neden tüketimde momentum kaybı var.

- 2024’ün ilk çeyreğinde büyümeye katkısı 5,9 puan olan tüketim harcamalarında, bu yılın ilk çeyreğinde katkı 1,7 puana indi.

- Buna rağmen, tüketimdeki yavaşlamanın geç başladığını ve henüz istenen noktadan uzak olduğunu unutmamak gerekiyor.

- Net dış ticaret katkısı ise eksi binde 6 oldu.

Sonuç: Büyümedeki yavaşlama ekonomi programının doğal bir sonucu. Ancak, gönül ve akıl tarım ve sanayide küçülmeyi değil, hizmetler ile inşaat sektörlerindeki yavaşlamayı tercih eder. Tüketim, istenen hızda ve takvimde ilerlemiyor olsa da hafif hafif yavaşlamaya başladı. Bu enflasyon açısından iyi bir gelişme. Ancak artık, sanayiciler basta olmak üzere iş dünyasının pozitif bir gündeme ihtiyacı var. Bu nedenle, sabrın ve acının sonunda bizi ne beklediğinin topluma daha net anlatılması ve sürecin hızlandırılması gerekiyor.