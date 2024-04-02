2024 turizmde yeni bir rekor yılı olacak

Türkiye turizmde, 2023’te, 57 milyon ziyaretçi ve 54 milyar dolar turizm geliri ile şimdiye kadarki en iyi yılını geçirmişti. Yine geçen yıl İstanbul dünyanın en fazla ziyaret edilen şehri, Antalya ise Londra ve Dubai’den sonra en çok ziyaret edilen dördüncü şehri oldu.

Veriler 2024’ün daha iyi bir yıl olacağına işaret ediyor.

Şubat ayında ülkeye 2,3 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Bu, geçen yılın yüzde 22,7 üzerinde bir sayı. Ocak ayında yabancı turist sayısı yüzde 2 artış göstermişti. Böylece ilk iki aydaki artış yüzde 12’ye ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde en yüksek turist girişi İran’dan oldu. Bu daha önce çok görmediğimiz bir durum. İki ayda İran’dan gelen ziyaretçi sayısı 438 bine ulaştı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 226 bindi. Çin ve Suudi Arabistan menşeli ziyaretçi sayısında da ciddi artış göze çarpıyor. Ancak turist sayısındaki artışın sadece bu ülkelere olmadığını, Avrupa genelinde yükselişin devam ettiğini belirtmek lazım. Karşı taraftan Rusya, İsrail, Gürcistan gibi az sayıda önemli pazarda farklı oranlarda düşüşler var.

Yılın kalan bölümünde turist sayısında artışın güçlenerek devam etmesi muhtemel. Şöyle ki; Avrupa ekonomisinde büyüme yavaş yavaş güçleniyor. 2024’te geçen yıl binde 5 olan büyümenin yüzde 1’e çıkması bekleniyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinin PMI endeksleri kademeli olarak toparlanıyor. Hem ABD’de hem Euro Bölgesinde faiz indirimleri önümüzdeki aylarda başlayacak olması, harcanabilir geliri artıracağı, tüketimi canlandıracağı için turizm harcamalarının da artmasına neden olacak. Son olarak Orta-Doğu ülkelerinde geçen yıl yüzde 2 olan büyümenin bu yıl yüzde 3’e çıkacak olması da Türkiye için bir avantaj.

Bunlar turizmi destekleyecek olan dış ekonomik faktörler. Bir de Bakanlığın ve turizm işletmelerinin yaptıkları çalışmaları var. Geçtiğimiz aylarda yapılan turizm fuarlarında gösterilen ilgi ve mevcut rezervasyon düzeyi de 2024’ün iyi bir yıl olacağına işaret ediyor.

Bizde yapılan yoğun tartışmalardan biri gelen turistlerin otelden çıkmadıkları, günlük hayata karışmadıkları yönünde. Bu haklı bir eleştiri ve bu alanda yapılacak iyileştirmeler turizm gelirlerinde bir anda büyük sıçramalara neden olacaktır Ancak burada iğnelerden birini yerel yönetimlere batırmak gerekiyor. Türkiye’nin önde gelen turizm beldeleri, temizlik, ulaştırma, şehir estetiği ve erişilebilirlik gibi alanlarda son derece zayıf bir performansa sahip.

Bu hafta seçim sonuçlarını, enflasyon verisini ve geçici dış ticaret verilerini konuşacağız. Dün açıklanan PMI endekslerini de konuşmaya devam edeceğiz. Şubatta endeks 7 ay aradan sonra yeniden 50’nin üzerine yükselmişti. Enflasyon bu ay da yüksek gelecek. Ancak mevcut sıkılaşma önlemleri, önümüzdeki haftalarda gelecek yeni tedbirler ve yüzde 53’e gelen TCMB fonlama maliyeti ile Temmuz’dan itibaren enflasyonda keskin bir yavaşlama süreci başlayacak.

Yurtiçi veriler

Çarşamba 10:00: Mart ayı enflasyonu

Perşembe 14:30: Mart ayı reel kur endeksi

Yurt dışı veriler

Çarşamba 12:00: Euro Bölgesi Mart ayı öncü enflasyon göstergesi

Çarşamba 17:00: ABD Mart ayı ISM endeksi

Cuma 15:30: ABD Mart ayı istihdam verileri