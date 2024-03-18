  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. H. Bader ARSLAN
  4. Gecikme faizindeki yükselişin anatomisi

Gecikme faizindeki yükselişin anatomisi

H. Bader ARSLAN
H. Bader ARSLAN

Birkaç gün önce Merkez Bankası, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. 16 Mart’tan itibaren kredi kartı ile nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e, nakit avans gecikme faizi yüzde 5,30'a, kredili mevduat hesapları faiz oranları yüzde 5'e yükseldi.          

2021 sonunda faiz politikasında başlayan değişiklik ile reel faizler negatife çekilmiş ve yıl sonuna doğru enflasyon sıçramıştı. Bu dönemde kredi kartı gecikme faizleri, nakit avans çekme faizi ve kredili mevduat hesaplarının faizleri aylık enflasyonun altında kaldı. Bu durum adeta, kredi kartı borcunu vadesinde ödememeyi, nakit avans çekmeyi ya da kredili mevduat hesabı kullanmayı ödüllendiren bir finansal düzen kurulmasına neden oldu.  Normal şartlarda olması gereken, gecikme ya da KMH faizinin enflasyonun olabildiğince üzerinde değerler almasıdır. Ancak Türkiye’de 2021’den bugüne dek bunun aksini görüyoruz. Denklemin karşı tarafında ise hayat pahalılığındaki artışa karşı kendi mali durumunu mevcut şartlar altında optimize etmeye çalışan hane halkı var. Yani, bir yanda hızla yükselen enflasyonun ateşi ile satınalma gücünün eridiği, diğer yanda ise kredi kartı gecikme ile nakit avans faizleri ve kredili mevduat faizlerinin enflasyon altında tutulması ile bu ateşin üzerine su sıkıldığı bir yapı.          

2023’ün Temmuz ayından bu yana hem gecikme faizinde, hem de KMH faiz oranlarında artış yapılıyor. Ağustos ayından bu yana ise daha önce aynı düzeyde belirlenen bu iki faiz oranında bir ayrışma görüyoruz. Nakit çekim ve KMH faizleri, gecikme faizinin daha üzerinde belirleniyor. Merkez Bankasının ilgili tebliğinde yapılan değişiklik, esasında, gecikme faizinin bozulan anatomisinin yeniden şekillendirilmesini sağlayacağı için olumlu (ama geç kalmış) bir adım. Devamının gelmesi faydalı olacaktır. Ancak çözülmesi gereken asıl sorun, hane halkının kredi kartını bir finansman aracı haline getirmek zorunda kalması ve çoğu insan için kredili mevduat hesabı kullanmanın bir mecburiyet haline gelmiş olması.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
10 soruda kredi derecelendirme sistemi 11 Mart 2024
Tarımda büyüme ekonominin üçte biri kadar 05 Mart 2024
Yabancı sayısındaki azalma, nüfus artışını dibe çekti 19 Şubat 2024
Enflasyon Raporu’nda öne çıkan 5 başlık 12 Şubat 2024
Gelir dağılımında bozulma hızlanarak devam ediyor 05 Şubat 2024
Bozulan üretim-tüketim dengesi nasıl düzelir? 29 Ocak 2024
Konut fiyatları düşer mi? 22 Ocak 2024
Tekstil sektöründe üretim 2019 seviyesine indi 15 Ocak 2024
Üretim yerine göre ihracat İstanbul’un tahtını sarstı 08 Ocak 2024
Tüketici güveni son beş ayın en yüksek düzeyinde 25 Aralık 2023