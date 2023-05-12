Rusya’da neler oluyor?

Rusya’dan Türkiye’ye mevcut hatlara yenileri ekleniyor, sefer sayıları artırılıyor ama turist yok. Türkiye’nin turizmde kaynak pazarı Rusya’da mayıs ayı kötü gidiyor.

Tur operatörleri durum böyle giderse Rusya’dan bu yıl alınabilecek ziyaretçi sayısının geçen yılki düzeyde kalacağını öngörüyor. Bunda başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelere daha önce turist olarak gidenler Ukrayna olayı üzerine gittikleri ülkelerde mülk alarak ya da konut kiralayarak yerleşik kişiler olmasının da etkisi var.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Bu yıl turizmin nasıl geçeceği Rusya’ya bağlı. Rus turist gelirse güzel bir sezon geçireceğiz. Çünkü Rusya pazarının eksiğini kapatabilecek bir pazar yok” diyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da 2023 yılının ilk 2-3 ayına iyi başladıklarını fakat mayısın aynı ivmeyle devam etmediğini, özellikle Rusya pazarında düşüş gözlemlendiğini söylüyor.

Bu arada nisan ayı ortalarında Rusya’daki Türk kökenli üç tur operatörü, mayıs ayının sıkıntılı geçeceğine ilişkin değerlendirmelerini Bakan Ersoy ile paylaşıyor.

Bakanlık ile Almanya’da FTI, İngiltere’de Jet2 ve diğerleri ile yapıldığı gibi Rusya’daki tur operatörleri ile de yapılacak ortak tanıtım kampanyası için Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) üzerinden katkı sağlanması konusunda anlaşmaya varılıyor.

Tur operatörleri ile ortak reklam tanıtım kampanyaları ilk kez yapılmıyor, uygulama yalnız Rusya pazarı için yapılan bir şey değil. Bu daha önce de birçok pazar için ve tur operatörleri ile yapıldı.

Benzer uygulamaları; İspanya, Yunanistan, Mısır ve Tayland’ın da aralarında olduğu çeşitli ülkeler de yapıyor.

Bu arada kaynak pazar Rusya’da durum bu iken Rusya‘daki üç tur operatörüne Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) kaynağından birer milyon dolar hibe edildi söylentisi yayıldı.

Bu söylentiye neden olan kişi Bedirhan Bayka. Kim bu Bayka?

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın geçen dönemde yardımcısı, şimdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın teyzeoğlu.

Aradan geçen zamana rağmen tur operatörlerinin bu kapsamda aldıkları bir para olmadığı halde, Bayka, sağda solda kendince bakanlık olarak turizme ne kadar destek olduklarını anlatırken üç tur operatörüne birer milyon dolar verildiğini söylüyor.

Bunu duyan Bakan Ersoy ile nedeni bilinmeyen anlaşmazlık içinde olan Firuz Bağlıkaya söylentiyi yayıyor.

Gerçekte ise Coral, Pegas ve Anex’e bu kapsamda hibe edilen bir para yok.

Diğer ülkelerde ve farklı zamanlarda yapıldığı gibi burada da ortak tanıtım kampanyası için tur operatörlerine nakit ödeme yapılması söz konusu değil.

Tur operatörü yaptıkları tanıtım harcamalarının faturalarını bakanlığı ibraz eder bakanlık da tur operatörlerinin ortak kampanya kapsamında yapacağı katkıyı reklam ve diğer tanıtım hizmetini veren firmaya öder.

Bu arada şunu da söyleyelim : Pandemi ortamında Rusya’daki üç Türk tur operatörü Coral, Pegas, Anex’e ve Hollanda’daki Corendon’a verilen 100 milyon da hibe değil, Eximbank üzerinden kullandırılan kredi idi.

Rusya Türkiye’nin turizmde kaynak pazarıdır. Bu pazarda sıkıntı var.

Olaylara kendilerine paye edinme peşinde koşanlar ile kişisel amaçlı kullananların dedikodularına bakarak değil gerçekler ve olgular temelinde bakmak gerekir.