Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi

Sabancı Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) çatısı altında yürütülen küresel “Race to Zero” inisiyatifine katılarak 2050 yılına kadar Net Sıfır Kampüs hedefini resmileştirdi. Bu adım, üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonunu küresel ölçekte taahhüt altına alırken; araştırma, eğitim ve kampüs uygulamalarında iklim eylemini merkeze alan stratejilerle, daha yeşil ve adil bir gelecek için yol haritasını güçlendiriyor. Sabancı Üniversitesi Sürdürülebilirlik Müdürü Pelin Nur Karaçal ile konuştuk:

Üniversite dönüştürücü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor

“Sabancı Üniversitesi İklim Eylem Planı sadece kampüs operasyonlarıyla sınırlı olmayan, araştırma, eğitim ve toplumsal etkileşim faaliyetlerini de kapsayan bütüncül bir yaklaşımı temel alıyor. Planın öncelikleri arasında; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sürdürülebilir ulaşım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamaları yer alıyor. Bunun yanı sıra Sabancı Üniversitesi, Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonlarını da değerlendirme altına alarak, tedarik zincirinden akademik ve idari seyahatlere kadar uzanan geniş bir etki alanında sorumluluk üstleniyor. Üniversite, bu kapsamlı yaklaşım sayesinde yalnızca kendi karbon ayak izini azaltmayı değil, aynı zamanda öğrenciler, çalışanlar ve paydaşlar için sürdürülebilirlik alanında dönüştürücü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.

İklim değişikliği yalnızca çevresel değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk

“Sabancı Üniversitesi olarak iklim değişikliğini yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Bu yaklaşımı öğrencilerimize ve akademik topluluğumuza eğitim süreçleri, araştırma projeleri ve katılımcı etkinlikler aracılığıyla aktarıyoruz. Müfredatımıza entegre edilen sürdürülebilirlik dersleri, merkezlerimiz ve forumlarımızın da dahil olduğu disiplinler arası araştırma çalışmaları ve öğrenci kulüpleriyle yürütülen etkinlikler bu sürecin en önemli unsurlarını oluşturuyor.Sürdürülebilirlik çalışmalarında paydaş katılımı sağlamak çok önemli. Kampüs operasyonlarında alınan sürdürülebilirlik kararlarına öğrencilerin ve çalışanların görüşlerini dahil ederek, topluluk içinde ortak sorumluluk bilincini güçlendiriyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca geleceğin liderleri olarak değil, aynı zamanda bugünün aktif iklim aktörleri olarak desteklemeyi hedefliyoruz.”

Disiplinler arası araştırma

“Sabancı Üniversitesi, iklim değişikliği ile mücadelede disiplinler arası araştırmayı temel alıyor. Mühendislikten sosyal bilimlere kadar farklı alanlar bir araya gelerek hem teknolojik hem de toplumsal çözümler geliştiriliyor. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji depolama çözümleri, nano malzemeler ve düşük karbonlu üretim süreçleri projeleri, iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma, yeşil finansman, çevre hukuku ve toplumsal dönüşüm alanlarında katkı sağlanıyor. Böylece üniversitemiz farklı disiplinlerin kesişiminden doğan bilgi ve teknolojiyi, hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte iklim değişikliğiyle mücadeleye sunuyor.”

En büyük zorluk finansal kaynakların sürekliliğini sağlamak

"Sabancı Üniversitesi olarak iklim eylem vizyonumuzu hayata geçirirken en büyük zorluklardan biri, uzun vadeli dönüşüm için gerekli finansal kaynakların sürekliliğini sağlamak. Karbon nötr bir kampüs için yapılması gereken yatırımlar yüksek maliyetli olabiliyor ve bu yatırımların sürdürülebilir biçimde desteklenmesi önem taşıyor. Bir diğer önemli zorluk, Kapsam 3 emisyonları gibi üniversitenin doğrudan kontrolü dışında kalan alanlarda etkili sonuçlar almak. Tedarik zinciri, ulaşım ve bireysel tercihlerden kaynaklanan bu emisyonların azaltımı, yalnızca üniversitenin değil tüm paydaşların ortak çabasını gerektiriyor. Ayrıca, davranışsal dönüşüm de kritik bir unsur. Öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler için sürdürülebilirliği günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmek, yalnızca teknik çözümlerle değil, toplumsal farkındalık ve kültürel değişimle mümkün."

Karbon azaltımını teşvik eden kapsamlı bir ekosistem kuruluyor

“Kampüsümüzün karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla, uzun vadeli ısı karbonsuzlaştırma stratejileri geliştirmeye ve bu stratejileri üniversitemizin karar alma ve planlama süreçlerine entegre etmeye çalışıyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji alanında, kampüsün enerji ihtiyacını karşılamak üzere güneş enerjisi yatırımları öne çıkarken, enerji verimliliği için binalarda akıllı otomasyon sistemleri, LED aydınlatmalar ve yüksek verimli ısıtma-soğutma çözümleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca yenilenebilir enerji sertifikası (I-REC) kullanımı ile Kapsam 2 piyasa bazlı emisyonlarımız sıfırlanıyor. Döngüsel ekonomi stratejimiz doğrultusunda hem mevcut operasyonlarımızda hem de yeni yatırımlarımızda malzeme tüketiminde kaynak verimliliğini artırmaya odaklanıyoruz. Kampüs genelinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanmakta olup özel toplama noktaları, gerçekleştirilen eğitimler ve bilgilendirme kampanyaları ile atıkların doğru yönetimi sağlanıyor. Ayrıca düşük karbonlu ulaşımı teşvik etmek için kampüs içerisinde elektrikli araç şarj istasyonları kuruluyor, kampüs özmalı araçlarda ve servis araçlarında elektrikli araçlara geçiş yatırımları yapılıyor. Yenilikçi çözümler arasında ise kampüsümüzde yer alan doğal göl üzerine yapılması planlanan yüzer ges sistemi, ısı pompaları, yeşil hidrojen projelerinin takibi, su geri kazanım uygulamaları, dijital izleme sistemleriyle enerji tüketiminin anlık takibi öne çıkıyor. Böylece Sabancı Üniversitesi, kampüs yaşamında hem bireysel hem de kurumsal ölçekte karbon azaltımını teşvik eden kapsamlı bir ekosistem kuruyor.”