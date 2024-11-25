MEHMET ALTAY YEGİN

AEO Yön. Kurulu Başkanı

Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Genel Merkezi Brüksel’de 30’uncusu düzenlenen “SAFE Çalışma Grubu” toplantısı 6 ve 7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıya

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği adına üç kişilik bir heyetle katıldık. Heyet benimle birlikte Andaç Özsoy ve Aysun Yılmaz’dan oluşuyordu.

Derneğimize hitaben, WCO Genel Sekteri Ian Sounders tarafından imzalı davet yazısında; artan küresel güvenlik endişeleri ve ortaya çıkan tehditler, tedarik zincirlerinin artan dijitalleşme ve ticaretin kolaylaştırılmasına yeniden odaklanılması, küresel ticaretin güvenliği ve kolaylaştırılmasını artırmak ve aynı zamanda SAFE Standartlar Çerçevesi ve Yetkili Ekonomik Operatör (AEO) programının uyumlu bir şekilde uygulanmasına yönelik yenilikçi yöntem konu başlıkları altında yapılacak müzakerelerde derneğimizin de katılımından memnuniyet duyulacağını belirtilmişti.

İki gün süren “SAFE Çalışma Grubu” toplantısında şu konular müzakere edildi:

- KOBİ'lerin AEO programına entegrasyonu,

- AEO konseptini sınır ötesi e-ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesi,

- YYS konseptinin Serbest Bölgelerde genişletilmesi, Serbest Bölge paydaşlarına AEO programlarında basitleştirilme uygulamaları getirilmesi,

- 8- 10 Mayıs 2024 tarihinde altıncısı düzenlenen Küresel AEO Konferansı raporunun ve taslak Shenzhen Eylem Planının görüşülmesi.

“SAFE Çalışma Grubu” toplantılarında alınan AEO ile ilgili kararlar, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından birisi olarak kabul edilmektedir.

Küresel yatırımcıların AEO programı kabul edilen ülkeleri tercih etmeleri yönündeki eğilim giderek ivme kazanmaktadır. Gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi tedarik zinciri verimliliğini ve güvenliğini artırırken, sınırlar arası iş birliğinin arttırılması yoluyla AEO uygulamalarının daha da yaygınlaşacağı aşikardır.

Ayrıca memnuniyetle belirtmek isterim ki ilk oturumda alınan karar gereği Dünya Gümrük Örgütü (WCO) AEO Başkan Yardımcılığı görevine ülkemizi temsilen Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticaretin Kolaylaştırılması Daire Başkanımız Sn. Meriç KELLECİ getirilmiştir. Özverili çalışmaları için kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

“SAFE Çalışma Grubu” toplantısında AEO’nun dışında “SAFE Standartları” ile ilgili dünya ticaretini ilgilendiren başlıklar da ele alındı.

Bu kapsamda;

- SAFE Standartlar Çerçevesinin Genişletilmesi,

- 2025'teki dünya ticaretinin döngü seyri,

- Gümrük idaresinin güvenlik değerlendirmeleri ve diğer yetkili kuruluşlarla işbirliği,

- WCO Tedarik Zinciri Bütünlüğü Projesi (SCI Projesi),

- 2025 ticaret ilerleme raporu ve raporun olası revizyonları,

konuları görüşüldü.

Unutulmamalıdır ki, küresel lojistik zincirlerinin etkinliğinin artması, aynı zamanda küresel toplumun refahının artması anlamına gelmektedir.

AEO sisteminin ilk oluşumundan itibaren, giderek küreselleşen ve rekabetçi hale gelen uluslararası ticaretin, farklı gümrük idareleri nezdinde güvenilir firmalara ihtiyaç duyduğu, böylece küresel lojistik zincirinin anlık ihtiyaçlarına cevap verdiği hususuna, Çalışma Grubunun gündemi içinde ayrı bir önem verilmiştir.

Toplantı sonunda derneğimiz üyeleriyle paylaştığımız 30’uncu “SAFE Çalışma Grubu Toplantı Notları” aynı zamanda yeni dönem için bizlere ışık tutacaktır.

18 Kasım tarihinde alınan “Olağanüstü Genel Kurul” kararı ile bir araya geldiğimiz dernek üyeleri tarafından kabul edilen “Uluslararası Dernek Statüsü” kazanımı ve yurt dışından derneğe üye kabulünü de sağlayacak olan tüzük değişikliği onaylanmıştır.

Alınan bu karar sonrasında; “Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği” olarak yolumuza devam edeceğiz. Bunun yanı sıra, katılım sağlayacağımız uluslararası toplantılar ile geliştireceğimiz derneğimize yeni üye kabulü için vizyon kazandıracağımız hususu da aşikardır.