Sağlık ve teknolojinin mükemmel eşleşmesi

35 yıldır HIV/AIDS alanında yenilikçi tedaviler geliştirerek Gilead Türkiye ile dijital çözüm ortağı Albert Health iş birliği için kullandığım mükemmel sözcüğü, övgü değil “mükemmel fırtına” ifadesindeki gibi bir uygunluk anlamı taşıyor.

Bir alanda profesyonel olarak allame-i cihan olabilirsiniz ama sırtınız kaşındığında, yanınızda biri yoksa ya da piyasada kolayca bulabileceğiniz sırt kaşıma aparatlarından birine sahip değilseniz çözülemez bir sorunla karşı karşıya kalırsınız. Tersinden bakarsanız, o kişi ya da aparat sizin için mükemmel bir eşleşme yaratabilir. Türkiye Gilead ile Albert Health arasındaki işbirliğini dinlerken bu türden mükemmel bir eşleşme ile karşı karşıya olduğumu düşündüm.

Bir yanda kendisini tanıtırken “Merkezi Foster City, Kaliforniya’da olan Gilead dünya genelinde 38 ülkede faaliyetlerini yürütmektedir. Gilead, 35 yılı aşkın süredir HIV/AIDS, hepatit B, hepatit C, enflamasyon, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları alanlarında yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak bu hastalıkların yaşamı tehdit eden hastalıklar olmaktan çıkıp, yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesi yolundaki çabalara destek olmaktadır” ifadesini kullanan Gilead şirketi yer alıyor. Albert Health ise, kullanıcısına teşhis ve tedavi yolculuğunda eşlik eden uygulamayı geliştiren şirket.

Kişiselleştirilmiş uygulama önem taşıyor

HIV’in neden olduğu AIDS gibi hastalıklar, nadir hastalıklar ya da Gilead’ın adreslediği türden virütik hastalıklarda hastalığın hangi aşamasında olduğunuz önem taşıyor. Bu tür bir uygulamanın da ihtiyaç duyduğunuz bu noktada size eşlik etmesi gerekiyor. Kronik ya da nadir hastalıklar konusunda güncel olmayan içeriği barındıran internet, birçok noktada yanıltıcı ya da moral bozucu bir etki yaratabiliyor. Gilead Türkiye ve Albert Health’in işbirliği ile hayata geçen “Hayatın İçinde Varım” uygulaması bu noktada önemli bir işlev görmeye aday.

Bunu bir yolculuk boyunca sürecek bir işlev olarak algılamak gerekiyor. Ben yukarıda teşhis ve tedavi ifadesini kullanmış olsam da, benim gibi tıp bilgisi House dizisi ile sınırlı biri bile virütik bir hastalığın sona erdirilmesinden ziyade baskılanması ya da kontrol edilmesinin söz konusu olduğunu bilir. Bu özellik, “Hayatın İçinde Varım” uygulamasının uzun süreli bir yol arkadaşı olacağı anlamına geliyor.

Uygulama ile ilgili olarak vurgulamak istediğim son nokta, HIV pozitif çıkmanın işini kaybetmeye kadar sonuçları düşünüldüğünde sağladığı bilgi güvenliği ve gizlilik ile yarattığı değer. Herkesin kişisel bilgisinin güvende olduğu ve herkese özel bilgilendirme sunan Hayatın İçinde Varım, diğer kişiselleştirilmiş platformların ihtiyaçlarını da adresleyen bir deneyim yaratıyor. Tıp ve teknoloji tarafındaki dinamiklerin bu kadar birbirini tamamlaması için mükemmel terimini kullanıyorum; tıpkı mükemmel fırtınada olduğu gibi.

Bir toplum sağlığı sorunu olarak HIV

Gilead’ın desteklediği platform, bu mükemmelliği, toplum sağlığı sorunu olan HIV ile mücadelede ortak akıl ve bilinçle hareket etmek amacıyla hastalıkla mücadele eden hekim dernekleri ve dijital çözüm ortağı Albert Health’i buluşturmasıyla elde ediyor. Ücretsiz ve bireysel ihtiyaca özel bir uygulama olan Hayatın İçinde Varım, HIV ile yaşayan veya risk altındaki kişilerin yaşam kalitesini artırıp, sağlık yönetimine destek olmayı hedefliyor.

1980’li yılların ortalarında HIV’in tanımlanmasının ardından 1985 yılında Türkiye’de ilk vakanın raporlanmasından bu yana geçen sürede dünya çapında artmış olan HIV enfeksiyonunun yayılımı, erken tanı ve etkin tedavi yöntemlerinin kullanılması ve geniş çaplı kontrol programlarının kararlılıkla uygulanması sayesinde günümüzde pek çok ülkede kontrol altına alınmış durumda.

Türkiye’deki durum, dikkat gerektiriyor

Dünyanın pek çok ülkesinde yıllık yeni vaka sayıları, son 10 yılda sabit kalmış ya da azalma trendine girmişken Türkiye’de yıllık yeni vaka sayısı artışı, dünya çapında en üst sıralarda yer alıyor. HIV enfeksiyonunun son 10 yılda yüzde 460 arttığı tek ülke olan Türkiye’de yakın zamanda yapılmış olan bir çalışma; çözüm yolları geliştirilmemesi halinde, HIV vakalarının önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi seviyelere ulaşacağını ortaya koyuyor. Bu gelişmeye engel olacak toplumsal bilinci sağlamak, Hayatın İçinde Varım’ın en önemli değer önermesi olarak görünüyor.