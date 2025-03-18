Sakinleşmede Fed rolü

Yeni haftada, aralarında BOJ, Fed ve BOE’nin de yer aldığı toplamda 11 merkez bankasına ait para politikası kararlarını yakından izleyeceğiz. Listede, Şili ve Güney Afrika gibi dönem dönem Türkiye ile de karşılaştırmaya tutulan gelişmekte olan ülkelerin de yer aldığını ekleyelim. Yine hem bu ikilinin hem de Tayvan ve Endonezya’yı da dahil ettiğimizde, dörtlünün hiçbirisi için politika faizinde değişiklik olmasının beklenmediğini de belirtelim.

Küresel enflasyon (GSYH bazlı) şimdilerde %4’ün altında seyrediyor. Yani, para politikası ve yatırımcılar için ‘endişe edilecekler listesi’ içerisinde enflasyon başlığı ‘bugün’ için yer almıyor. Öte yandan ABD’de değişen siyasi düzenin makroekonomik sonuçları gözetildiğinde, bugün için sorun teşkil etmeyen enflasyon başlığını yarın konuşmayacağımızın garantisi bulunmuyor.

Bir süredir küresel piyasalar ABD varlıkları önderliğinde ‘fiyatlama türbülansı’ içerisinden geçiyor. Konunun merkezinde ise tarife kararlarındaki dengesiz ve agresif seyir ve doğal olarak diğer varlık sınıflarına yönelik ikincil muhtemel etkileri yer alıyor. Sabahın ilk saatlerinde açıklanacağı beyan edilen ek gümrük vergilerinin günün ikinci yarısında ya bir süreliğine masadan kaldırılması ya da telaffuz edilen seviyesinin çok daha üzerinde farklı bir zaman içerisinde devreye alınması, yatırımcılar açısından öngörülebilirlik sorunu yaratırken, belirsizlik artışını da kendi içerisinde besliyor. Hal böyle olunca ABD’de majör hisse senedi endeksleri olarak kabul edilen S&P 500 ve Nasdaq 100 son 4 haftanın tamamında, Dow Jones sanayi ise 2 haftayı değer kayıpları ile tamamladılar. Amerikan dolarındaki zayıflık, bir miktar seçim sürecinde alınan uzun yönlü pozisyonlardaki çözülme, bir miktar Avrupa varlıklarına olan yönelim ve bir miktar da belirsizlikler kaynaklı yatırımcılardaki kaçış üzerinden okunabilir. EURUSD paritesindeki 1.09’a yönelim, bu kez, genel USD zayıflığının kayda değer tetikleyicilerinden birisi.

Tek yönlü fiyatlamalar ne doğru ne de sağlıklıdır

Avrupa varlıklarında önemli bir hareketlilik olduğunu konuşuyoruz. Dönemin ECB Başkanı Draghi’den bu yana ciddi anlamda azaltılan Avrupa alokasyonu, şimdilerde ABD’deki değişim sürecinin getirdiği zaruri güncelleme ile yeniden sınırlı da olsa artırılıyor. Buradaki en popüler tema, savunma. Bir süredir sahnede yer almakta zorluk çeken Almanya’nın mali genişleme paketi ile seçimlerin hemen ardından dönüşü, Birlik dışındaki İngiltere ve Birlik’in en önemli diğer üyesi olan Fransa’nın çabalarını bir adım öne taşıyor. Doğal olarak da savunma teması yatırımcılar tarafından satın alınıyor. Hem yerel hem de dış varlıklar nezdinde. Bu kısımda şu notu düşmekte yaklaşık 1 aydır imtina etmiyoruz: dönem bazında tek bir tema üzerinden fiyatlamaların gerçekleştiği işlemler olabilir. Açık piyasalarda bunun için denebilecek başka bir şey yok. Ancak, tek bir tema ile yürütülen işlemler bir noktada er ya da geç tıkanır. O gün geldiğinde, eğer yeni bir başlık ya da katalizör bulmakta zorlanılırsa, şimdilerde ABD teknoloji sınıfının uğraştığı gibi ciddi problemler belirebilir. Hiçbir zaman için tek yönlü fiyatlamalar ne doğru ne de sağlıklıdır. Aksine, problemli zamanların kısa vadeli kurtarıcısıdır. Fiyatlamalar açısından asıl mesele, bilhassa hisse senedi yatırımcıları için, sağlıklı finansallar, uzun vadeli ve sürdürülebilir hikayeler ve bunların şirketlerde nakit olarak karşılığının alınmasıdır diyor ve parantezi şimdilik kapatıyorum.

Yıl ortası için Fed’den faiz indirim beklentisi ivmeleniyor

Yukarıdaki dört paragrafın geniş açıklamalarından sonra yeni haftadaki FOMC toplantısını önemsemek gerekiyor. Zira yakın dönem ABD makro datalarındaki sınırlı zayıflık, USD’den çıkışın da Avrupa varlıklarına yönelim için ihtiyaç duyulan cesaretin de gerekçeleri arasında yer alıyor. Bunun için çeyrek sonlarındaki makro projeksiyon güncellemesi ve her şeyden değerlisi, Fed’in ekonomideki gidişatı nasıl gördüğünü en doğru cümlelerle anlatması son derece değerli. Yani, hepimiz için sakinleşme şansını sunabilir de ateşin biraz daha alevlenmesine neden olabilir de. Unutmadan, yıl ortası için Fed’in faiz indirebileceğine dair beklentiler yeniden ivmeleniyor. Fed Futures, Haziran-Temmuz toplantıları için 25bp ihtimalini göz ardı etmemeye başladı. Yıl sonu ile birlikte, 2x25bp faiz indirimine gidileceğine dair beklenti hakim. Buradaki ek düzeltme riski ya da potansiyeli için de Fed’in satır araları son derece kritik olacak.