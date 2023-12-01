Guvernör Hafize Gaye Erkan, İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda sanayilerle bir araya geldi ve onlara sabırlı olun mesajı verdi. Elbette “sabırlı olun” tek başına bir katma değer içermiyor sanayiciler açısından... Bir yanda maliyetler sıkıştırıyor, bir yanda finansman zorlukları çekiyorlar, bir yanda ise Merkez’in söylemleri var. Üstelik 2024’ün ilk çeyreğinin hayli zor geçeceği mesajı da masada…

Sanayici ikna oldu mu? Söyleyeyim, size şöyle bakıyorlar: Bu konuşmalar güzel. Mutlaka altını dolduracak bir taahhüt de alınmıştır. İfade edilmeyen cümlelerin altı dolduruluyor yani... Önümüzde bir kayıplar manzumesi var ve rezervleri tamamlama gayreti... Boşalttığımız yerleri doldurmaya çalışıyoruz.

KAYGILAR GİDERİLECEK Mİ?

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın nitelikli iletişim adımları karşılık bulmuş olacak ki; Merkez, sanayicilerle buluşma ihtiyacı hissetti. Merkez Bankası Başkanı, “algı” diyor, “kabul” diyor, “itibar” diyor. “Enflasyonu paydaşlarla birlikte çözeceğiz” diyor. Bu, son derece gerekli bir yaklaşım…

Ancak daha geniş paydaş katılımı gerekiyor ki ortaya çıkacak olan düşüncelerin kapsayıcılığı yüksek olabilsin. Ey Merkez Bankası, güçlü söylemler; güçlü belagatler altı doldurulursa bir anlam ifade eder, karşılık bulur. Söz ile eylem ayrılırsa eylem sözü belirlemeye başlar. Ki bize gereken eylem olmalıdır.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Ülkemiz ekonomik olarak düzlüğe çıkacak mı? Enflasyon düşecek mi?

Elbette düşecek ancak Merkez Bankası bile gördüğüm kadarıyla çift haneli rakamları uzun süre koruyacağımızı biliyor. Zira enflasyon, çıkarken asansör kullanır da inerken merdivenleri tercih eder. Yavaş yavaş, ağır ağır… Hele ki gözü yeniden popülizm asansörüne ilişmeye görsün, indiği basamakları yeniden çıkmaktan asla çekinmez. Yarıda bırakılacak bir anti enflasyonist süreç, kazandırdığından fazla zarara yol açabilir.

Sanayici ile Merkezin buluşmasının devamı gelmeli mi?

Genişleyerek devam etmeli. Zira iletişim; tek başına bile kararların yönünü değiştirir. Piyasaların sözel yönetiminin iyi örneklerine bakıyoruz. İletişim DİRİ ve DURU olduğunda bu gerçekleşebiliyor. Tabii ki sözü söyleyene güven, temel unsurdur ve yeni guvernör, güven oluşturmada şimdiye dek iyi iş çıkarmıştır.

NOT

2024’ÜN PATİKASI, 2025’İN YOLU OLUR MU?

Merkez 2 yıllık bir projeksiyon çiziyor. 2024’te bir dezenflasyon patikasına gireriz; 2025’te ise yol almış oluruz. İlk çeyreği de hiç hesaba katmayalım. Elbette tüm bunların gerçekleşme dinamiğinin arkasında Cumhurbaşkanı’nın onayı yatıyor.

Zira para bulamadık. Aradık ama mevcut koşullarda kimse para vermiyor. Dolayısı ile paranın gelebileceği bir zemin oluşturuyoruz. Karşılık buluyor mu; evet. Yabancı yatırım kuruluşlarının yatırım tavsiyelerinde öne çıkmaya başladık. Ülkenin ekonomik aktörleri, programa destek vermeye başladı. Elbette yapılan hataların da altı çizilerek…

Neticede; elinden geleni yapmaya gayret eden bir ekonomi yönetimi kadrosu var. Sanayiciyi dinlemek ve onlara umut vermenin yanı sıra, onlardan sabır bekleyen bu tutumun, devam etmesi halinde ekonomiyi düze çıkarma sürecimiz kısalacaktır. İSO’nun bu etkinliği, üyeleri için geleceğin belirsizliğini çözme yolunda katkı sağlamıştır.