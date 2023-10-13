Savaşın ilk zayiatı hakikattir…

Savaşta önce gerçekler ölür. Hele kadınların, çocukların hedef gösterilmeden katledildiği; toplumsal travmaların kışkırtıldığı bir çatışma söz konusuysa… Taraftarlık hakikatin önüne geçer ve herkes tribünde yerini alırken sağırlaşır. Haklılık duygusu devreye girer ve bu tehlikelidir. Zira haklılık insanı gaddarlaştırır. İşte Orta Doğu’daki yeni acı “savaş” tarafları açısından tam da bu noktada. Nereden baksanız durum vahim ve trajik.

Orta Doğu, belki de sürdürülebilir istikrara en yakın olduğu bir dönemeçteydi. Tam da bu anda Gazze şeridini kontrol eden Hamas’ın Cumartesi günü İsrail’e karşı başlattığı saldırıyla sarsıldı. Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırı bugüne kadar görülmemiş bir yoğunluk ve şiddetteydi. Neticede İbrahim Anlaşmaları sonrasında kapısı aralanan, Suudi Arabistan ve İsrail’in resmi olarak yakınlaşmasıyla sonuçlanacağı beklenen Arap – İsrail normalizasyon süreci, görünür gelecek için, sona erdi. Bu sonuç İran’ın, Türkiye’nin bölgesel konum ve çıkarlarına da ters düşen, jeostratejik tasarımına uygun. Zaten saldırının ardında İran’ın gölgesi açıkça görülüyor. Fakat bu konunun detaylarına girmeyi bir başka yazıya bırakacağım. Zira, her yeri kavurmadan bu yangını kontrol altına almak henüz mümkün. Bu aşamada önceliğimiz bu yönde fikir üretmek ve Türkiye perspektifinden konuya yaklaşmak olmalı.

Önce şunu tespit edelim. Filistin davasının hukuki ve insani boyutları ne kadar haklıysa, Hamas’ın son eylemlerinin niteliği de savunulabilir olmaktan o kadar uzak. Dünyanın bir kısmında bu eylemlerin doğa ve sonuçlarına ilişkin gerçek görüntüler ve haberleri perdelemeye çalışan oldukça organize bir çaba var. Türkiye’de de bunun küçümsenmeyecek uzantıları mevcut. Ancak, anneleri bebekleriyle birlikte katletmek, babaanneleri kaçırmak, genç kızlara tecavüz etmek, kafa kesmek ve öldürülen insanları yakmak kolayına maskelenebilir eylemler değil. Siz bin bir uyduruk haberle, hatta ajans marifetiyle çarpıtma yaparak, topa girseniz dahi Hamas övünerek militanlarının “marifetlerini” kameraya alıp sosyal medyadan yayınladığı için bu sislendirme faaliyetinin başarılı olması zor. Olayı anlamayı değil kendi pozisyonunu doğrulatmayı isteyenler elbette bunlara inanacaklardır ama bunun da kimseye, en başta da “Filistin dava” sına, bir faydası bulunmuyor. Hamas hamiliğine soyunmanın pek bir reel siyasi sonuç doğurmayacağı da aynı bâbda söylenmeli. Bu konuda İran’a rakip olmak hem çok mümkün değil hem de Türkiye’nin âlî menfaatleri bakımından arzulanır olduğu tartışmalı. Neticede Hamas, bilinçsiz olduğu söylenemyecek ancak akıllıca olduğu çok sorgulanır bir tercihle, kendisini şiddetin siyasi bir araç olarak kullanılması bakımından IŞİD ile kıyaslanması kaçınılmaz bir köşeye sıkıştırdı. Buradan çıkması da zor.

Hamas’ın bu defa kullandığı yöntemler, 2004’te yayınlanan ve küresel cihatçı literatürün en önemli kaynakları arasında sayılabilecek olan “Vahşetin Yönetimi: Ümmetin geçeceği en kritik aşama” kitabından fırlamış gibi görünüyor. Ebu Bekir Naci mahlasıyla, muhtemelen Hasan Halil El-Hakim’in yazdığı bu kitap IŞİD başta örgütler için cihatçı mücadelenin el kitabı statüsünde. Vahşetin düşmanı yıldırmakta nasıl kullanılacağını anlatıyor. El-Hakim kimdir derseniz; muhtemelen 2008’de Pakistan’da öldürülen ve “Ebu Cihat el-Mısri”” (Cihatın (Mücadelenin) Mısırlı Babası) kod adıyla bilinen bu şahıs, El-Kaide’nin propaganda sorumlusu ve, kimi kaynaklara göre, dış operasyonlar şefiydi.

Yalan yanlış haberleri kullanarak bu bulanıklaştırma işine girişenlerin, onlara inananları değil bu işleri tezgahlayanları kastediyorum, üç amacı olabilir: İdeolojik tatmin; Türkiye’nin sağlıklı bir siyaset izlemesini engelleyecek şekilde kamuoyunu manipüle etmek; son olarak da olayların dehşetinin kendi söylemlerini yakalamasını beklemek. Bu sonuncu grup enteresan. Zira aslında bekledikleri kendileri gerçekleri sise boğarken, İsrail’in giriştiği harekatın insani dehşetinin Hamas’ın eylemlerinin vahşetini geçmesidir. Böylelikle acıları acılarda boğarak muhayyel bir “dava”ya hizmet ettiklerini; hakikatin zayi olmasının bu “büyük resim”de bir önemi olmadığını savunurlar.Gerçekse sıradan insanların çektikleri acının büyüdüğüdür, o kadar. Neticede çıplak hakikat şu ana kadar 1.200 İsraillinin ve 1.400 Filistinlinin öldüğüdür. Kanla kanı yıkamak da, acıyla acıyı dindirmek de mümkün değil…

Trajedi maalesef büyüyecek gibi görünüyor. İsrail’in Gazze’de giriştiği harekatın ağırlaşacağı açık. II. Dünya Savaşından hemen önce dünyada 16,6 milyon Yahudi yaşıyordu. Bu insanların 6 milyonu, yani % 36’sı, Yahudi Soykırımından Nazilerce katledildi. Dünya’mızda yaşayan Yahudi nüfusu miktar olarak halen 1939’daki düzeyine geri gelememiş durumda. Bu olay Siyonizm’e hiçbir sempatisi olmayan Yahudileri bile İsrail devletinin kurulmasının yanında pozisyonlanmaya ikna eden büyük bir toplumsal travma. İsrail’in kuruluşundaki etkisi en az “vaat edilmiş” topraklar söylemi kadar kuvvetlidir. İşte geçtiğimiz Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecenin olayları, o tarihten bu tarihe bir gün içerisinde Yahudi sivilleri hedef alan en büyük katliamdır. On aya yakın süren ve 1948’de İsrail devletinin kuruluşuyla sonuçlanan Arap – İsrail Savaşında dahi toplam sivil kayıp 2.400 civarındadır. Bu sayıları sizlerle paylaşmamın nedeni ölü sayılarını ölü sayılarıyla mukayese etmek değil. Bu olayın İsrail toplumunda yarattığı etkiyi, ve kaçınılmaz olarak bu etki üzerinde şekillenecek olan tepkiyi, sizlerle paylaşarak neden trajedinin büyüyeceğini öngördüğümü anlatmak. Ne bu etkiye, daha da önemlisi, ne de tepkiye sempati duymamız gerekmiyor. Zorunda da değiliz. Ancak, olayların gelişimine mana verebilmek için çerçevesini de bilmek zorundayız.

Başkan Biden’ın; ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın sözleri, ve ABD politikası da ancak bu arka planın önünde tam olarak anlamlandırılabilir. İsrail istihbaratı ve silahlı kuvvetleri bu kadar gafil en son 1973 Yom Kippur Savaşında yakalanmıştı. O savaşta ABD İsrail’i desteklemekte ayak sürüyordu. Zamanın İsrail Başbakanı Golda Meir, ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ı İsrail’in tükenen cephane stokunun yenilenmesi için “Yahudi” kimliği üzerinden sıkıştırmayı denediğinde Kissinger: “Önce Amerikalı, ardından ABD Dışişleri Bakanı ve sonra Yahudi” olduğunu söyleyerek bu baskıyı savuşturmuştu. (Anekdot yarım kalmasın parantezi: Meir’in bu sözlere: “Unutma ki biz İsrail’de sağdan sola (yani sondan başa) okuruz.” diyerek cevap vermiştir. Neticede bu olaylar Soğuk Savaş konjonktüründe gerçekleşmektedir ve Sovyetler Birliği, Mısır ve Suriye’ye silah sağlamaya başlayınca ABD’de İsrail’e silah sağlamaya başlamıştır.) Bu olaylar Meir’in başbakanlığına ve hatta siyasi hayatına mal olmuştu. Bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın: “Önünüzde sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, fakat aynı zamanda bir Yahudi olarak duruyorum.” demesi Soğuk Savaş’tan bu yana değişen ABD – İsrail ilişkilerinin konjonktüründen de çok, yukarıda anlattığım manzara ile ilişkilidir. Bu manzaranın anlamı İsrail’in çok ağır insani sonuçlar doğuracak bir harekata hazırlandığı ve ABD başta Batı kamuoylarının, genellikle İsrail’e uzak duran Avrupa başkentleri dahil, tam desteğini alacağıdır. Sözlerin ötesinde dünyanın ne büyük uçak gemisi Ford, bir güdümlü füze kruvazörü ve dört destroyerden oluşan 12. Uçak Gemisi Saldırı Gücü’nü de İsrail açıklarına yolladı. Eisenhower uçak gemisinin merkezinde olduğu ikinci bir benzer filonun da Akdeniz’e doğru yola çıktığını belirtelim. Bu kuvvetin de ABD’nin bu çatışmayı dış müdahaleye kesin olarak kapama niyetini uygulamakta ihtiyari rol alacağını, söz konusu gemilere muhtemelen yüksek kapasiteli denizaltıların eşlik ettiğini de belirtelim. Buradan yapabileceğimiz üçüncü çıkarsama çatışmanın devletler arası bir savaşa dönüşmesinin çok olası olmadığı. Fakat tüm bölgeye yayılmış Filistinli nüfus, Lübnan’da Hizbullah ve Irak-Suriye ekseninde İran’a yakın silahlı unsurların varlığıyla çatışma devlet-altı bir bölgesel karakter kazanabilir.

Bu durumun İsrail siyasetine etkisini ve Türkiye’yi konumladığı yeri de sizler için web sayfamızda yer alan bu yazının daha uzun versiyonunda anlattım.