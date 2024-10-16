Seçilmiş güncel özelgeler

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

- Geri Kazanım Katılım Payı ödemeleri hangi dönemde gider yazılır?

(31.05.2024/11403 ve 30.07.2024/15544 tarih ve sayılı özelgeler)

Çevre Kanunu’nun ek 11. maddesi gereğince piyasaya arz edilen ürünler için ödenen geri kazanım katılım payının, beyan edilerek fiilen ödendiği tarih itibariyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasına göre kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

- Güneş enerjisi panelleri için yapılan harcamalar doğrudan gider kaydedilebilir mi?

(08.10.2024 tarih ve 527181 sayılı özelge)

Elektrik ihtiyacının karşılanması ve fazla üretimin sisteme aktarılması amacıyla yapılan güneş enerjisi panelleri yatırımı için yapılan harcamaların, ilgili yıl (harcamanın yapıldığı yıl) içinde doğrudan gider olarak yazılabilmesi mümkün değildir. Amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğinde olan söz konusu paneller için ayrılan amortismanların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

- Sürücülü olarak kiralanan binek otolara ilişkin giderlerde gider kısıtlaması ve yüklenilen katma değer vergisi indirimi nasıl uygulanır?

(28.05.2024 tarih ve 696872 sayılı özelge)

Sürücülü olarak kiralanan binek otomobillere için ödenen bedelin unsurları itibariyle ayrıştırılmaması ve faturada tek unsur olarak gösterilmesi durumunda, söz konusu tutarın tamamı; bedelin sözleşme, muhasebe kayıtları gibi belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve bu tutarların faturada ayrıca gösterilmesi halinde, yalnızca kiralamaya ilişkin kısım için aylık kira bedeli kısıtlaması yapılması gerekir.

Öte yandan, kiralama hizmetine ilişkin giderlerin, kazancın tespitinde kabul edilmeyen kısmına isabet eden katma değer vergisi tutarlarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

- Şirket adına belgesi temin edilemeyen elektrik gideri kurum kazancından indirilebilir mi?

(09.05.2024 tarih ve 119717 sayılı özelge)

Şirkete ait elektrikli aracın şarj istasyonunun şirket ortağının/müdürünün ikametgâhına kurulu olması ve aracın elektrik tüketimine ilişkin verileri gösterir Şirket adına düzenlenmiş Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tevsik edici herhangi bir belge temin edilememesi halinde, şarj istasyonuna ilişkin elektrik tüketim giderlerinin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Gider kabul edilmeyen söz konusu giderlere ilişkin katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılması da mümkün değildir.

- İletişim adres olarak gösterilen ve faaliyette kullanılmayan gayrimenkul için yapılan giderler ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilir mi?

(04.06.2024 tarih ve 36384 sayılı özelge)

Bir iş yeri olmaksızın yürütebilen işlerde, ikamet edilen gayrimenkulün, faaliyetin icrasına tahsis edilmeksizin veya ticari faaliyette kullanılmaksızın, sadece kayıtlarda iletişim adresi olarak gösterilmiş olması halinde, bu gayrimenkul iş yeri olarak kabul edilmemektedir.

Dolayısıyla, bu nitelikteki gayrimenkule ait harcamalar ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış harcama niteliğinde olmayan ikametgâhta yapılan harcamaların, ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

- Yönetim kurulu üyesine ödenen huzur hakkı kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir mi?

(17.07.2024 tarih ve 951590 sayılı özelge)

Yönetim kurulu başkanı ve üyesi olan ortağa yapılan huzur hakkı ödemeleri ile yemek bedeli ödemelerinin ücret olarak değerlendirilmesi ve huzur hakkı ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Yemek kartı/çeki verilmek suretiyle sağlanan menfaatin, yemek bedelinin çalışılan günler için verilmesi ve belirlenen limitin aşılmaması kaydıyla, istisnaya konu edilmesi mümkündür.

Diğer taraftan, yönetim kurulu başkanı ve üyesi olan ortağa yapılan huzur hakkı ve yemek bedeli ödemelerinin, ücret gideri olarak kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

- Çalışanların bir kısmına işyerinde yemek verilip, bir kısmına yemek kartına yükleme yapılması durumunda ücret istisnası uygulanabilir mi?

(23.07.2024 tarih ve 14960 sayılı özelge)

Genel müdürlük ve bazı mağazalarda çalışan ve işyerinde ya da müştemilatında yemek hizmeti verilmeyen personelin, verilen yemek hizmetinden yararlanma imkânlarının olmaması halinde, bu personele anlaşmalı olunan yemek kartı şirketi aracılığıyla verilen yemek kartına yapılan yemek bedeli ödemesinin; fiilen çalışılan günlere yönelik yapılması kaydıyla bir günlük tutarının ilgili yıl için belirlenen tutarı aşmayan kısmının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

- E-Turquality Programı kapsamında alınan destekler kurumlar vergisine tabi midir?

(17.08.2024 tarih ve 550671 sayılı özelge)

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren şirkete, Türkiye BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN Ulusallaşması ve E-Turquality Programı kapsamında ödenen reklam ve komisyon destek tutarları, doğrudan Ar-Ge ve tasarım projelerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak verilen hibe mahiyetinde olmadığından, bu tutarların Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

- Nakdi sermaye artışı öncesinde, teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için artırılmış indirim oranı kullanılabilir mi?

(04.06.2024 tarih ve 327202 sayılı özelge)

Nakdi sermeye artırımında faiz indirimi hesabında; nakdi sermaye artışı öncesinde teşvik belgesi kapsamında alınan makine için yapılan avans ödemesi için ilave 25 puan uygulanması mümkün olmayıp, söz konusu ek indirim sadece nakdi sermaye artışı sonrasında yapılan ödeme için mümkündür.