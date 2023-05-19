‘Seçim ertesi hemen fuar olur mu?’ diyenler yanıldı, ev tekstili tam gaz

Türkiye, tarihi bir seçim süreci yaşıyor. Vekillerin ve Cumhurbaşkanının seçimi toplumun her kesiminde biraz gerilime yol açınca, ne yazık ki birçok organizasyon seçimden sonraya ertelendi. Ertelenmeyenlerde ise ciddi kaygı oluştu. Acaba katılım olur mu? Katılım olsa da hedeflenen sonuçlara ulaşılabilir mi? İşte bu konudaki yersiz kaygılara en güzel yanıtı Türkiye’nin sanayicileri ve ihracatçıları verdi. Dünyanın en önemli ev tekstili fuarlarından biri haline gelen HOMETEX, 16 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde resmen açılırken, fuarı düzenleyen kurumlardan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay çok ilginç bir cümle kurarak söze başladı. Başkan Burkay, “Fuarımız, 14 Mayıs seçimlerinin neredeyse ertesi gününe denk geldiği için ‘hemen seçim sonrası fuar mı olur, ne olacağı belli değil, katılım çok düşer, yabancılar gelmeye çekinir, başarısız oluruz’ diyenlerin sesi yükselmişti. Biz ise ‘hayır fuarımızı açacağız, seçim ertesi olması hiç de kötü etkilemez, yabancılar da gelir’ dedik. Çünkü bize göre seçimler demokrasinin en önemli göstergesidir. Türkiye de bölgesinde çok ciddi üretim ve ticaret gücüne sahip bir ülkedir. Biz ülkemize ve sektörümüze hep güvendik, daima güveneceğiz” dedi. İbrahim Burkay, konuşmasını yaptıktan sonra Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hüseyin Bayram, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ile birlikte kahve içerek bir süre sohbet ettik. Sohbete katılan diğer iş insanları da seçimlerle ilgili son derece sakin değerlendirmelerde bulunurken, kısa süre sonra hepsi ‘üretim ve ihracat gündemine’ döndü. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, fuara bu sene 850 firmanın katıldığını belirtirken, sektörün 180 ülkeye 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlattı. Bu rakamın yolcu beraberindeki satışlarla 5 milyar dolara yakın olduğunu vurguladı. DENİB Başkanı Memişoğlu, Türkiye’nin ev tekstili sektöründe dünyada en büyük 5 ülke arasında bulunduğunu belirtti. İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu da sektördeki tüm paydaşların bu fuar için yakın işbirliğine dikkat çekince, BTSO Başkanı Burkay, İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in Yeşilköy’deki fuar alanlarını yenilemek ve geliştirmek için verdiği mücadeleyi hatırlattı. Bir de güzel haber veren Burkay, “Türkiye’nin hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil ihracatında maalesef bir gerileme yaşanıyor ama ev tekstili ihracatımız artmaya devam ediyor” dedi.

Mehmet Develioğlu - Hasan Hüseyin Bayram - İbrahim Burkay

Sonuç olarak, seçimler toplumda gerilimlere yol açsa da seçim bitiyor geçim derdi ise bitmiyor. Geçim derdine her daim çare üreten Türk sanayicisi ve ihracatçısı ise birlik beraberlik içinde çalışmaya devam ediyor. HOMETEX, 11 holde 200 bin metrekare alanda 20 Mayıs akşamına kadar yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayacak. Yakın gelecekte Almanya’daki dünyanın en büyük ev tekstili fuarı Heimtextil’in tahtına oturacak.

Gözümüz aydın yabancıya konut satışı yüzde 60 düştü!

Nisan ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 düştü. Yabancıya konut satışları ise aynı dönemde yüzde 60,3 geriledi. 2022 Nisan’ında yabancıya 4 bin 77 konut satılmıştı, bu nisan ayında 2 bin 552’ye düştü. Ruslar, malum mecburiyetleri nedeniyle hâlâ konut alıyor olmasalar bu düşüş yüzde 100’den fazla olacaktı ve 2 binin altına inecekti. Böyle devam ederse güzel ülkemizde her yer beton olmayacak ve vatan elden gitmeyecek! Merak ediyorum konut fiyatlarının ve kiraların yükselmesinde ‘yabancıya satışları en önemli etken gösterenler’ bu gelişmelerden sonra konut fiyatları ve kiralarda ne kadar düşüş görebilecek?

Yabancı bahsi dışında inşaat ve konut meselesinde işi siyasallaştırıp ‘her yer beton, inşaatları durdurun’ ya da ‘kentsel dönüşüm rant işi, mahalle kültürünü yok oluyor’ diye 10 binleri aşan sayıda dava açarak ‘inşaat sektörünü hukuken de şeytanlaştıranlar’ konut üretimine büyük darbe vurmuş görünüyor. Deprem bölgesinde ya da başka yerlerde TOKİ marifetiyle üretilecek konutların yıllık toplam pazardaki yeni konut talebini karşılamaktan çok uzak olduğunu anlamak da zaman alacak. Türkiye daha çok konut üretmek zorunda ve yabancıya konut satışı da vatan satmak anlamına gelmez, ülkeye hem döviz kazandırır hem de inşaat sektörümüzün iyice yok edilmiş nakit ihtiyacını karşılar. Konut üretim ve satışları geriliyorsa konut fiyatları ve kiralar yükselmeye devam eder. İnşaat sektörünün ‘işletme kredisi’ ihtiyacını karşılamak ve ‘konut kredisi faizlerini’ düşürmek için acil eylem planı gerekiyor.

Göçmeyen gençlerimiz sayesinde İTÜ Çekirdek birinci, BTM ilk 5’te

Türkiye’nin ve özellikle de İstanbul’un, dünyanın en iddialı ‘inovasyon merkezleri’ arasındaki yükselişi sürüyor. Küresel ölçekte inovasyon ve startup merkezlerini izlemek için 2013’te İsveç’te kurulan ve network’ünde 94 ülkede 2 bine yakın ‘kuluçka merkezi’ bulunan UBI Global, İTÜ Çekirdek’i, ‘Dünyanın En İyi Kulaçka Merkezi’ seçti. Kuruluş, İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ni (BTM) ise ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri’ ilan etti.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “UBI Global, bir önceki ‘Üniversite Kuluçka Merkezleri’ sıralamasında yerimizi ilk beş arasında açıklamıştı. O zaman hedefimizi birincilik olarak belirlemiştik, bu hedefe ulaştık” dedi.

Attila Dikbaş

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi Müdürü Yunis İsmayil ise “12 yılda 4 bin 200 girişime destek olduk, her yıl 500 startup kabul ediyoruz. Desteklediğimiz girişimlerden bin 200’ü şirketini kurdu ve faaliyetlerine başarıyla devam ediyor. 250’si 145 milyon dolardan fazla yatırım aldı, 9 bin kişi istihdam ediyor” diye konuştu.

İbrahim Elbaşı

BTM Genel Müdür İbrahim Elbaşı da “BTM olarak 5 yılda Türk girişimciliğinin küresel yarıştaki onur projesi olmayı başardık. Çizgimizden ve hizmetlerimizden ödün vermeden, girişimci merkezi olmayı sürdüreceğiz” diyor.