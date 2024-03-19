Halı ticaretinden doğan şirket 72 ülkeye mobilya ihraç ediyor

Isparta, en eski halı üretim ve ticaret merkezlerimizden biridir ve bu ilimizden çıkmış çok sayıda iş insanımız girişimciliğin kapısını ‘el arabasında halı satarak’ açmıştır. Bu geleneğin en başarılı örneklerinden biri olan Mustafa Balcı’nın kurduğu Weltew Home, şu anda 72 ülkeye mobilya ihraç ediyor.

Weltew Home Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış Pazarlama Direktörü Bahri Balcı ile sohbet ediyoruz. Duayen iş insanı Mustafa Balcı’nın hikayesini soruyorum. Şöyle özetliyor: “Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Balcı, Ispartalıdır ve ‘okula giderken babasına yardım ederek’ ticaretle tanışmış. Önce ‘el arabasında, sonra da kamyonda halı satarak’ başlamış. Bir gün, merhum eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı televizyonda seyrederken kendisinden, ilk kez ‘kampanya’ kelimesini duymuş. Anlamını tam bilmese de halı kamyonunun arkasına kireçle ‘kampanya’ yazmış. O gün bütün halıları satmış. Yeterli sermaye ve tecrübeye sahip olunca da İstanbul’da bir mağaza açmış ve mobilya sektörüne yönelmiş. 1996 yılında İnegöl’de Weltew Home’u kurmuş. Hikâye çeyrek asırda 4 kıtaya ulaşan bir başarıya dönüştü.”

Peki Weltew ismi nereden geliyor? Bu sorunun cevabı da ilginç. Mustafa Balcı ve ekibi aslında başlangıçta ‘Meltem’ olarak yola çıkmış ama tescilde sorunlarla karşılaşınca bu kelimenin başındaki ve sonundaki ‘M’ harflerini ters çevirerek, pratik bir çözüm bulmuşlar. Bahri Balcı’ya firmanın mobilyada neyi ne kadar ürettiğini soruyorum. Şöyle yanıtlıyor: “Koltuk takımları, yatak odası, yemek odası, genç odası, mutfak masa ve sandalyesi, duvar ünitesi ve berjer başlıca ürün gruplarımız arasında. Sehpa, ayna, aydınlatma ve halı gibi tamamlayıcı aksesuarlar, Weltew Yatak, nevresim takımları, yorgan, yastık, alez gibi ev tekstili ürünleri hepsi var. Bu yıl itibariyle bebek-çocuk- genç odası mobilyaları ile tamamlayıcı aksesuarları, yatak ve beşik ürünlerini de kendi tesislerimizde üretiyoruz. Geçen yıl ciromuz yüzde 70 büyüdü. Bu yıl yüzde 80’in üzerinde büyüme hedefliyoruz. İhracatımızda da yüzde 35 büyüme bekliyoruz.” Bahri Balcı, mağazalaşma cephesindeki durumu ve hedefleri de şöyle sıralıyor: “Yurt içinde mağaza sayımız 140 oldu. Yurt dışında 76’ya ulaştık, corner alanlarıyla yurt dışında 200’ü aşkın noktada ürünlerimiz satılıyor. Rusya’dan Libya’ya, Kazakistan’dan Irak’a, Amerika’dan Somali’ye, 4 kıtada, 72 ülkeye ürün gönderiyoruz. Kazakistan, Libya, Irak ve Rusya’da daha da yayılmak istiyoruz. ABD, Almanya, Fransa, S. Arabistan, Azerbaycan, İngiltere, Gana, Fildişi Sahilleri, Senegal, Nijerya, Özbekistan, B. Hersek, Kosova ve Bulgaristan’da da mağazalaşarak büyümeyi hızlandırmak istiyoruz.”

110 bin metrekarelik fabrikada üretim ikiye katlanıyor, istihdam 800’ü aşacak

Weltew Home Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış Pazarlama Direktörü Bahri Balcı’ya büyümenin üretim ayağını da soruyorum. Balcı, şöyle özetliyor: “110 bin metrekare kapalı alanda sektörümüzün en büyük üretim tesislerinden birine sahibiz. Mevcut tesislerimizde, ayda 2 bin 500 takım panel mobilya, 2 bin 500 adet yatak, 2 bin 300 takım oturma grubu ve bin 700 takım baza üretim kapasitemiz var. Bu ay içinde ‘Mega Fabrika yatırımımızın’ bazı etapları faaliyete alındı. 2024 yılı sonuna kadar yüzde 100 kapasiteyle hizmet vermeye başlamasını öngörüyoruz. Bu yatırımın tamamlanmasıyla iki ana fabrikamız ve iki destekleyici fabrikamız olacak. Şu anki ana fabrika, Mega Fabrika’nın devreye girmesiyle, Newjoy ve Weltew Home markalarına hizmet veren entegre bir panel üretim tesisine dönüşecek. GES yatırımlarımızla da 3,6 megavat elektrik kapasitemiz olacak ve enerjimizin yüzde 100’ünü kendimiz karşılayacağız. Çalışan sayımız 710 kişi. Bu sene yüzde 90’ı mavi yaka olmak üzere 100-150 kişiyi daha ekibimize katacağız.”