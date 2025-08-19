Şişli’ye 1 milyar dolar yatırıyor, 3 milyar dolarlık ciro hedefliyor

İnşaat sektöründe uzun zamandan beri özellikle konut ağırlıklı ‘büyük ölçekli proje başlatan’ firmaya rastlanmıyordu. Taşyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, bu konuda şeytanın bacağını kırmışa benziyor. Turanlı, Şişli’deki Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı’na ait 100 dönümlük arsanın 12 dönümüne 550 bin metrekarelik konut ve iş yeri projesi inşa ediyor. Turanlı, 1 milyar dolar yatırımla 3 milyar dolar ciro hedefliyor. Aslında bu projenin bu aşamalara uzanan hikâyesi de çok eski.

Türkiye’nin belki de en değerli gayrimenkulü konumundaki arsa, Bulgar Ekzarhlığı Ortodorks Kilisesi Vakfı’na ait olduğu için maalesef farklı kurumlar tarafından arsa üzerine önceden kaçak binalar yapılmıştı. Hatta Şişli Belediyesi binası da halen bu arsa üzerinde ve hukuki durumu tartışmalı. Sonuçta kilise vakfı, arsasını işgalden kurtarıp kendisine zenginlik sağlayacak projeyi kiminle yapacağına karar vereli de 10 yılı aştı. Vakıf, Taşyapı İnşaat ile anlaşarak yola çıktığında ruhsat verecek Belediyeler, meseleye ‘çevreci ve inşaat karşıtlığı’ maskesiyle ‘siyasi engeller çıkardığı’ için ruhsat meselesi Ankara’dan çözülebildi. Bu çözüme karşılık belediyeler de inşaatı fiili olarak engellemek için ‘şantiye önüne beton bariyerler koyarak’ inşaatı aylarca yavaşlattı. Rüşvet istendiğine dair iddialar, restleşmeler ve mahkemelerle bugünlere gelindi.

Belediye binası ne olacak bilmiyoruz

Projenin ruhsatlandırma ve inşaat aşamalarında büyük tartışmalar yaşandığını hatırlatan Emrullah Turanlı, “Engelleme çabaları devletlerarası krizlere bile neden oldu çünkü arsa sahibi bir ‘kilise vakfı’ ve belediyenin engellemeleri nedeniyle ‘devletimiz kilisenin haklarını elinden alıyor’ diye Avrupa Birliği nezdinde şikâyetlere konu edildi. Bunun için bana da hem Bulgaristan hem de devletimiz tarafından hesap soruldu. Ben de durumu anlattım. Ruhsat krizi sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Bakanlık nezdinde çözülebildi. Ancak halen arsanın önemli bir kısmında, Şişli Belediyesi işgalci konumunu sürdürüyor. Hem inşaatı engellemeye çalıştılar hem de kendilerinin kaçak binası kilise arsasında faaliyette. Bizim belediye binasını yıkma gücümüz yok ki ne olacak onu bilmiyoruz ama ruhsatımıza uygun olarak projemizin inşaatını sürdürüyoruz” dedi.

Proje konut ağırlıklı, otel ve iş yerleri de var

Taşyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı proje detaylarıyla ilgili şu bilgileri aktardı: “100 dönümün sadece 12 dönümüne ‘dikey mimari’ ile proje geliştirdik. Böylece çok geniş yeşil alan kazanmış olduk. Yoksa arsaya az katlı çok sayıda bina yaparak da yayılabilirdik. Projemizde toprak üstü kadar toprak altına da yatırım yaptık. 550 bin metrekarelik inşaatımızın yarısı toprak altında ve depreme en dayanıklı proje olduğu konusunda iddialıyız. 2028’de ilk teslimler yerleşimler başlayacak. Projede, 6 blokta ağırlık konutlarda olacak, aynı zamanda restoran, sinema, tiyatro, kültür evi ve ofis alanlarıyla hem yaşam hem de sosyalleşme merkezi olacak şekilde planlandı. Toplam 2 bin 76 bağımsız birim olacak. Satışlarımız sürüyor, yüzde 20 peşinatla 48 ay vade farksız taksit imkânı sağlıyoruz. Projemizde otel de olacak ve bunun için uluslararası markalarla görüşmelerimiz sürüyor. Projede kamuya açık okul, yeşil alan, yol ve kültürel alanlar da yer alıyor. Peyzajımızı 2028’e kadar 20 bin ağaçlık bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu, gelecek nesillere bırakacağımız bir nefes olacak.”