Finans Merkezi'ne komşu bin 900 konutu tamamladı, bin konut daha inşa edecek

İnşaat ve gayrimenkulde ülkemizin en köklü ve en kurumsal gruplarından Sinpaş Holding, çoğu kendi arsaları üzerinde yeni projeler inşa ediyor. Grubun devam eden ve başlayacak projelerini Sinpaş Holding Başkan Vekili Ahmet Çelik ile konuştuk.

Konut satışlarının iyice yavaşladığı bir ortamda her şeye rağmen yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı şantiyeleriyle üretmeye devam eden Sinpaş, çoğu kendi arsaları üzerinde yeni projelere de başlayacak. Sinpaş Holding Başkan Vekili Ahmet Çelik’e “Nerede ne inşa ediyorsunuz” diye soruyorum. Şöyle başlıyor anlatmaya: “Öncelikle İstanbul Finans Merkezine komşu kendi arsamızdaki projelerimizde şu ana kadar 1900 konut tamamladık. Orada 1000’e yakın konut daha inşa ediyoruz. Finans Koru Aura, Bulvar Finans projelerimizde de 565 konut ve 150 bağımsız bölüm var. Sefaköy’de Bulvar Sefaköy’ün inşaatı devam ediyor ki onda da 500 konut, ofis ve perakende alanları bulunuyor. Bu yıl başladığımız projelerden Saklı Koru Küçükçekmece 500 konutluk bir proje. Sancaktepe’de, Metro Life Premium, 300 konutluk bir proje oluyor. Sancaktepe’de 3 tane daha projemiz olacak. Toplamda 100 bin metrekarelik inşaat yapacağız. Ümraniye’de bir projemiz var o da yakında başlayacak. Gökorman’ın yanında. Bir projemiz de Küçükçamlıca’da olacak ruhsat işlemleri tamamlanırsa başlayacağız. Pendik’te bir ticari projemiz var, yaklaşık 35 bin metre karelik proje oluyor, ruhsatlarını aldık. Beşiktaş’ta 8 bin metrekare inşaat alanı olan konut ve ticari projemiz var. Kentsel dönüşüm projelerimizde de uzlaşmalar tamamlanırsa başlarız. Dönüşümde Yenisahra’da 2 adada varız, Çamlıca’da da dönüşüm yapacağız.”

Barınma sorunu sosyal vakaya dönüşecek

Sinpaş Holding Başkan Vekili Ahmet Çelik’e, konutta devam eden kredi darlığı ve yüksek faizi ile sıklıkla gündeme getirilen yeni vergiler konulmasına ilişkin söylemleri soruyorum. Çelik şöyle konuşuyor: “Arkadaşlar da sıkça soruyor ‘ne olacak bu durgunluk’ diye, ben de ‘hiç endişe etmeyin bu sektöre perakende gibi otomobil satışları gibi baksalar da konut ve barınma ihtiyacı çok farklıdır. Sonunda sosyal vakaya dönüşür ve bir şekilde düzelir’ diyorum. Hesap basit: 2023’te 565 bin evlilik olmuş. Bunlara, ev lazım. Ayrıca 171 bin kişi de boşanmış ki bunların da çoğu başka eve taşınıyor. Sadece evlilik boşanma parametresinden hareket etsek, 736 bin yeni konut ihtiyacı olmuş. Ya satın alma ya kiralama ama 2023’te üretilen yeni konut 390 binde kalmış. Demek ki ihtiyaç ikinci elden karşılanmış ve bu durum 6 yıldır böyle. Kiraların bu kadar yükselmesi de tamamen bundan kaynaklanıyor. TOKİ, Emlak Konut, Belediyelerin üretimiyle bu kadar büyük eksik karşılanamaz, özel sektör olmadan olmaz. Bir gün gelir barınma ihtiyacı bir sosyal vakaya dönüşüp karşımıza çıkar, o zamanda bizim söylediklerimiz daha iyi anlaşılır.”

GAYRİMENKUL YATIRIMCISI, YURT DIŞINDAN KONUT ALIYOR

Sinpaş Holding Başkan Vekili Ahmet Çelik’e ‘kiralara sınırlama ve ikinci konuta vergi’ konusundaki düşüncelerini soruyorum. Çelik, çok ilginç bir yanıt veriyor: “Konut kredileri çok kısıtlı ve faizleri de çok yüksek. Bir de kiralara sınırlama var ve uzatılması için baskı yapılıyor. Şimdi ikinci konuta ya da kiradaki konuta ek vergi getirilmesine dair haberler de her gün konuşuluyor. Yabancıya satış zaten ciddi ölçüde zorlaştırıldı. Bütün bunlar konut satışlarını frenliyor. Şu anda yurt içinde ikinci, üçüncü konutu olan gayrimenkule inanmış yatırım yapmış vatandaşlarımız bu konutlarını satıyor ve yurt dışından gayrimenkul alıyor. Bizim vatandaşlarımız Dubai, İspanya, Portekiz hatta Yunanistan’dan çok sayıda konut almış durumda. Milyar dolarlar yurt dışına gidiyor. Biz yabancıya konut satışıyla milyar dolarlar gelsin derken bizimkiler gidiyor. Onlar teşvik ederken biz zorlaştırdık, tersine döndü. Bizim projelerimizde çok ilginç bir örnek var. Bir müşterimiz 3 yıl önce bir konut almış, kiraya vermiş. 10 bin kira alıyor ve sorun yaşıyor. Aynı proje aynı tip daire yeni almış bir başka müşterimiz aynı daireyi 55 bin liraya kiraya vermiş. Şimdi ilk alan satıyor ve yurt dışından alacağını söylüyor. Evinin değeri ile kirası arasındaki uçurum büyük sorun.”

Anadolu’da da projelerimiz var

Sinpaş Holding, İstanbul dışında en çok konut ve ticari gayrimenkul üreten grupların başında geliyor. Ahmet Çelik, “Denizli’de 1200 konutluk projemizi teslim ettik, 300 konutluk bir kısım kaldı onu da teslim edeceğiz. Ankara’da 360 konutluk Bulvar Çankaya projemizin inşası devam ediyor. 380 konutluk ikinci etaba da başladık. Balıkesir’de ise yeni bir projemiz olacak. Devre mülk olacak, detaylar netleşirse belki de Türkiye’nin en büyüklerinden biri olacak. Bizim projelerimizin çoğu kendi arsalarımız üzerinde yükseliyor. Ruhsatı alınmış bazı projelerimiz de var bekletiyoruz. Piyasada satışlar çok yavaş gidiyor. Bu durum genel olarak bütün sektörü etkiliyor. Eskiye göre daha az konut üretiyoruz. Mesela 2017-2018’de bizim devam eden şantiyelerimizde 21 bin kişi çalışıyordu, şimdilerde 7 binlerdeyiz. Piyasa koşulları düzelirse tabii ki daha çok proje üretebiliriz.”