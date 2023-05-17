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Seçmen Tercihi

Ömer Faruk ÇOLAK
Ömer Faruk ÇOLAK EKONOMİ ATLASI

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken seçmen, TBMM’de çoğunluğu az bir farkla da olsa Cumhur ittifakına verdi.

TBMM’deki sandalye dağılımı nedeniyle ikinci turda mevcut Cumhurbaşkanı yeniden seçilse bile yürütmenin yasama üzerindeki gücü zayıfladı. Eğer seçimi muhalefetin, millet ittifakının adayı kazanırsa TBMM’den herhangi bir yasa geçirmesi çok zor olacak. Örneğin bu sandalye dağılımı ile bütçeyi meclisten geçirmesi mümkün değil.

Diğer yandan kim Cumhurbaşkanı olursa olsun ancak muhalefetle anlaşarak Anayasa değişikliği yapabilecek. Dolayısıyla parlamenter sisteme geçiş en azından beş yıl daha rafa kalkmış oldu.

Seçmen, yaşanan enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı bozukluğu gibi sorunlardan rahatsız olmadığını gösterdi. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanların ne bu sorunları ne de depremin neden olduğu yıkımı görmezden geldiğini anladık. Bu bölgenin seçmenleri hükümetin izlediği politikaları ve depreme müdahalesini beğendiğinden desteklerini yüzde 60-70 oranında oy vererek gösterdiler.   

Sonuç olarak seçmen yüzde 50’den fazlası Cumhurbaşkanlığı sisteminden, mevcut iktisat, sosyal ve politik uygulamalardan memnun olduğunu gösterdi. Bu durumda doğal olarak bize de hayırlı olsun demek düşer. 

Ancak şunu da yazalım. Her tercihin bir maliyeti vardır. Örneğin sinemaya gidiyorsanız parkta yürümekten vazgeçmiş olursunuz. Dolayısıyla seçmenin bu tercihinin de maliyeti olacak. Bunu da zaman içinde göreceğiz.

Okuma önerisi: Aziz Nesin, Kazan Töreni.

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