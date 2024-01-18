Serdar Urçar’ın dönüşü

HP’nin yeni bir ürün gamı oluşturduğu dönemde HP dışında da deneyim kazanıp HP Türkiye Genel Müdürlüğü’nü Emre Alaman’dan devralan Serdar Urçar’ın hikâyesi Star Wars’tan alınma bir başlığı hak ediyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, daha önce de içinde yer aldığı HP organizasyonunda bu yeni görevi bilgisayar dünyasında önemli bir dönüşüm yaşanırken üstlendi. Değişim, daha önce de yazdığım gibi geçmişteki efsanevi Wintel (Microsoft Windows ve Intel) platformunun kendisini yapay zekâ dünyasında yeni nesil işlemci ve işletim sistemi yani altyapı olarak yeniden şekillendirmesi olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce Huawei lansmanında AMD Ryzen işlemcili ürünlerden Intel işlemcili olanlara geçişe işaret eden geniş ürün gamı ile bayrak gösteren bu değişim, PC dünyasının köklü şirketi HP ile daha görünür hale gelmiş durumda.

Özellikle kurumsal PC portföyünün yönetiminde değişmeyen dinamikler olan toplam sahip olma maliyeti (TCO), verimlilik ve bağlantı konusunda atılan adımlar, bu değişimin benim açımdan önemli boyutunu oluşturuyor. Bunlar temel göstergeler dediğimiz değerde ve pazarın gideceği yeri anlamayı kolaylaştırıyor.

Urçar, sorularımı yanıtlamaya bağlantıdan başlarken önceliği bağlantıya verdi ve “5G çok bizim kontrolümüzde olan bir konu değil ama bulut bilişim ile uçta bilişim (EDGE computing) çok önemli. Keşke Türkiye’de 5G olsa ya da çok hızlı gelse. 5G’nin olmaması bir rekabet dezavantajı mı; bence kesinlikle öyle. Yönetim kurulunda yer aldığım TÜBİSAD’da da yaptığımız raporlarda hep bu ortaya çıkıyor: Genişband, mobil ve sabit hat internet iletişimi artık bir rekabet gerekliliği. Sen orada ülke ve ekonomi olarak gerideysen, bu bir rekabet dezavantajı yaratıyor. 5G’ye geçtiğinde de iletişim ve altyapı maliyetleri var. Dünyada da 5G’nin olduğu yerlerde buluta gidip gelme olanağı ve olasılığı artarken sonuçta bir iletişim maliyeti ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

Bu, üç soru içinde en az tatmin edici yanıttı ama konuşmanın daha önceki bölümündeki bazı ifadeler Urçar’ın geçer not almasını sağladı.

Ekonominin dengelerini gözetmeden sistemi anlamak zor

Ekonomi ve teknoloji birbirini geliştirse de bakış açıları o kadar uyumlu değil. Urçar’ın tamamlayıcı yanıtı, enflasyonun yüksek seyretmesi ve alım gücünün düşmesi sonucunda ev ya da otomobilin daha az erişilebilir hale gelmesiyle beyaz eşya, televizyon ve bilgisayar gibi ürünlerin satışlarının olumlu etkilendiği şeklindeydi. İnsanların gelecekte erişemeyeceklerini düşündükleri şeyleri satın alma güdüsü her dönemde daha yüksek oluyor. Ekonomide, kullanım değeri yerine bir malın kıt kaynak olması tercih sebebini oluşturuyor ve yüksek fiyatı kabul edilebilir kılıyor ya da bazı servislerin fiyatını yükseltebiliyor.

2005 yılında PC World ve Macworld dergilerinin yöneticiliğini yaparken internet hızının düşük ve internet kullanımının kotalı olması, internet içeriğini DVD’ye yazdırıp derginin yanında vermeyi bir satış dinamiği haline getiriyordu. Urçar, kendisine fayda sağlayacak bu kıtlık ekonomisinden ziyade ülkenin rekabet gücünü artırmaya dayanan bolluk ve refah ekonomisine odaklanmış görünüyor.

Toplam sahip olma maliyeti (TCO) kritik etken

2000’de Informationweek dergisinde çalışmaya başladığımda kurumsal PC pazarında farklı fiyatta PC tercihleri yapılıyordu ve karşıma karışık bir tablo gelmişti. Bu bilgisayarların ortalama kullanım sürelerine ve diğer verilere göre toplam sahip olma maliyetini hesapladığımda rakamlar daha anlamlı hale gelmişti. Bunun hemen öncesinde Finansal Forum’da yaptığım ve Urçar’ın da yer aldığı Çözüm 2000 çalışmasında ise leasing şirketleri üzerinden sağlanan finansmanın önemini vurgulamıştım.

Bugün bu dinamikler varlığını sürdürüyor ve HP bu alanı da adreslemeye devam ediyor. Urçar, “Benim HP’ye katılış amacım olan HP Teknoloji Finansmanı, bugün HP Finansal Hizmetler olarak devam ediyor. Bu bir iç leasing, finansman şirketi olarak çalışıyor. Biz özellikle kurumsal taraftaki projelerde, projenin belirli bir kısmının HP olması durumunda bu finansman çözümünü kullanıyoruz. İkinci olarak üç beş değil de binin üzerindeki bilgisayarın oluşturduğu ‘filo’larda yönetim ve sorun giderme başta olmak üzere sunduğumuz hizmetler de TCO’yu etkliyor” diyor.

Verimlilik tarafında ise yapay zekânın belirlediği yenidünya, Urçar’ın yeni dönemindeki oyun alanını oluşturacak.