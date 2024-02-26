Sırada Almanya mı?

Geçtiğimiz hafta yazdığımız, otomotivde bir Türk ana sanayi şirketinin yurtdışında fabrika satın almasıyla bir ilki gerçekleştiren, 11,1 milyar USD değeriyle dünyanın 30’uncu büyük otomotiv üreticisi olan Ford Otosan’ın bu operasyonu hakkında bazı ek bilgiler vermemiz gerekiyor.

2 milyar Euro yatırımla Gölcük ve Yeniköy fabrikalarının kapasitesini 650 bin adede çıkarmasının ardından şimdi 765 milyon Euro’ya mal edilen 1 milyon metrekarelik Romanya Craiova ile birlikte Otosan’ın üretimi 900 bin adetleri geçecek. Son 3 yıldır 3 milyar Euro’yu geçen yatırımlarla, hedeflenen kapasite, Eskişehir kamyon fabrikasını da sayarsak, toplam 4 tesiste gelecekte yıllık 1 milyon adede bile ulaşabilir.

Volkswagen için de 1 tonluk yeni nesil ticari modelinin de adeta yıkılıp yeniden yapılan Yeniköy’de devreye girmesiyle, Puma’yla aynı platformda hazırlanan yeni nesil Courier üretimi için de Craiova’nın uygunluğu ve Romanya fabrikası sayesinde Türkiye’ye önemli bir kaynak girişi sağlanabilecek olmasıyla Romanya tesislerinin devralınması kararı oluşmuş. Bu vesileyle Courier’in yeni nesli ve Puma’nın yenilenmesinin yanında tam elektriklilerinin de geliştirilmesinde de Türk tasarımcı ve mühendisleri başrolü oynamış.

Ford Avrupa’nın tüm performansı da, velinimeti de artık 20 bin kişilik kadrosuyla Otosan’dır, diyebiliyoruz.

Yeni modelleri Romanya’da üretime almak üzere Craiova ile Sancaktepe arasında gidip gelen yüzlerce Otosan çalışan ve yöneticisi sayesinde; Müjdat Tiryaki liderliğindeki 6 bin çalışan ve 700 robotlu Craiova, 200 bin adetli Puma üretiminde de, Courier’de de Avrupa’nın çevrim zamanı en hızlı tesisi olarak tam kapasiteye çıkıyor ve kârlılığını yüzde 10’ların üzerine yükseltiyor.

Bu arada Romanya Türkiye arasında 3 bine ulaşan sevkiyatlar, giderken yedek parça ve gelirken ilk etapta haftada 4 blokla 1.000 hazır araç taşımak üzere modernize edilmiş bir tren hattıyla hızlandırılacak ve endüstride ilk kez malzeme ile bitmiş aracı aynı hatta birleştirerek yıllık 15 bin ton CO2 azaltılacakmış.

Bu kadar pratik fakat üstün zeka ve 57 yıllık birikim ile Ford Otosan’a Almanya’da Focus’ların son neslini üreten, fakat geleceğine henüz karar verilemeyen Saarlouis fabrikasını da “kurtarma” görevi verilir mi?..

Hiç belli olmaz!..