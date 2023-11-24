Türkiye’de çeşitli alanlarda farklı nedenlerle sıkıntılar yaşanıyor. Ne yazık ki kutuplaştırılan Türkiye’de sorunlar ve nedenleri tarafl ara göre farklı biçimlerde tanımlanıyor.

Bu durum ülkenin yasama, yürütme ve yargı ile birlikte dördüncü güç olarak tanımlanan basın, günümüzdeki ifadesiyle medya için de geçerlidir. Bu ortamda oluşturulan Nasıl Bir Ekonomi, yalnız medya alanında değil başka alanlarda da incelenmesi gereken bir vak’a, İngilizce tanımıyla bir ‘case study’dir.

Nasıl bir Ekonomi’nin yeni yapılanması birinci yılını geride bıraktı.

Nasıl Bir Ekonomi’nin Ekonomi Gazetesi ‘Karanlığa küfredeceğine bir mum yak’ anlayışının ifadesi olarak en zor dönemde ve en kötü koşullarda bile iyi bir şey yapılabileceğini gösteriyor.

Nasıl Bir Ekonomi’nin önemli bir özelliği oluşumun fikir lideri ve girişimcileri yalnız güzel bir fikri dile getirip oluşturmakla kalmamış, işin hamallığını da üstlenerek ellerini taşın altına koyan kişilerden oluşmasıdır.

Ofisboyundan şoförüne, sayfa sekreterinden bölüm şefine, köşe yazarından yöneticisine kadar bu oluşumda yer alan herkes burada bu bilinçle yer alıyor.

Bu oluşumun yarattığı modelin başarılı olması yalnız medya alanında değil toplum genelinde önemlidir. Bu anlayışla biz de karınca kararınca bu oluşumda yer alarak katkı vermeye çalışıyoruz.

Yazılısı, görseli, sözeli ve sosyali ile medya bir bütün olarak ne yazık ki ona atfedilen bilgilendirme/ haber verme işlevinden uzaklaşmışken Nasıl Bir Ekonomi; basılı gazete Ekonomi, internet sitesi ekonomim.com, Youtube yayını ve Ekonomi Masası ile yandaş karşıt demeden güvenilir yayıncılığı ile herkesin itibar ettiği bir çizgi izliyor.

Nasıl Bir Ekonomi, özlemle andığımız Türkiye’nin fikir insanlarından Attila İlhan ve Mümtaz Soysal’ın kullandığı tanımla medya alanında ‘sis çanı’ işlevi görüyor.

Sis çanı, denizde gemilere yol gösteren anlamında kullanılıyor.

Nasıl Bir Ekonomi, genel yayın yönetmeninden köşe yazarlarına bölge temsilcilerinden muhabirlerine kadar bulundukları her yerde ve ülkenin her yerine bilgi taşıyarak sahanın nabzını tutarken öğrendiklerini kamuoyu ile paylaşarak kendi alanında ‘sis çanı’ işlevi görüyor. Bu Açıdan köşesinin olduğu seyahat endüstrisi sayfası Nezih Demirkent döneminde Dünya Gazetesi’nde başladı, bugün de Nezih Demirkent’in isim babası olduğu sayfa, ‘gazetecilerin gazetesi’ Ekonomi Gazetesi’nde devam ediyor. Nezih Demirkent’in gazetecilik anlayışı ve ruhu, eskilerin deyimiyle O’nun rahle-i tedrisinden geçmiş kişilerin yönetimindeki Nasıl bir Ekonomi’de yaşıyor.

Nasıl Bir Ekonomi Grubu’nun yazılı sözlü ve görsel alandaki yayınlarının temel kuralı olan duygu değil olgulara dayalı yayıncılık, seyahat endüstrisi sayfası ve Bu Açıdan köşesinin de prensibidir.