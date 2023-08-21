SLR’ın 20. yıldönümü

2003 yılı Eylül ayında Frankfurt IAA otomobil fuarında Mercedes- Benz’in AMG’nin de üstüne çıkacak bir sportif zirve için ünlü Formula 1 garajı McLaren ile birlikte geliştirdiği SLR modeliyle tanışmıştık.

McLaren'in kompozit yapıdaki benzersiz uzmanlığında F1'den ilham alan karbon fiber monokok bir lider süper GT ortaya çıkarılmıştı. Mercedes- Benz SLR McLaren, aynı zamanda İngiltere Woking’teki MTC McLaren Teknoloji Merkezi'nde montajı yapılan ilk otomobildi.

Günümüzde süper sportif otomobillerin seri üretimine de başlayan McLaren’in Special Operations MSO biriminin de, Mercedes-Benz SLR McLaren ile ilk kez kurulup çalışmaya başlamış olduğunu biliyoruz. Mercedes-Benz ve McLaren arasındaki işbirliğinden doğan, modern zamanların ilk Gran Turismo otomobillerinden biri sayılan, teknoloji ve tasarımda çığır açan teknik ayrıntılara sahip süper otomobilin dört tipi, bir SLR Stirling Moss, bir MSO SLR, bir SLR HDK ve SLR 722 GT prototipi de, otomotiv tarihinin en özel araçları arasında sayılıyor.

C-R-Z 199 kodlarıyla Coupe, Roadster ve Speedster gövdelerinde 2.157 adet üretilmiş SLR’ın yirmi yılını kutlamak için projede çalışan McLaren ve Mercedes ekipleri, Mercedes- Benz SLR McLaren fikrinin, ilk kez 1999 Britanya Grand Prix'si Silverstone'da duyurulduğunu hatırlatıyorlar. McLaren'in o yılın Ocak ayında Detroit NAIAS otomobil fuarında gösterilen SLR Vision konseptini “Project 7” adı altında geliştirmeye başlaması ve gerçek üretime hazırlanması, tüm dünyadaki otomobil mühendislerinin en çok konuştuğu konu olmuştu.

McLaren ve Mercedes- Benz’in 1995 ile 2009 yılları arasında Formula 1'deki ortaklığı ve bu sırada McLaren’in biri üreticiler ve üçü sürücüler olmak üzere dört F1 Dünya Şampiyonluğu kazanması, SLR’ın doğması ve çeşitlenmesini sağlamıştı. McLaren şasi geliştirme ve karbon fiber teknolojisi ile Mercedes motor gücünün kombinasyonu, “kazanan formül” olmuştu. İlk Proje 7 prototipi, eski Formula 1 McLaren teknisyenlerinden oluşan bir çekirdek ekip tarafından Vision SLR’ın çizgileri bozulmadan ortaya çıkarılmıştı. Daha sonra yeni açılan MTC tesisinde otomotiv mühendislerince elle monte edilmeye devam edilen “Sport Leicht Rennsport” efsanesi, ilk seride AMG tarafından geliştirilmiş 626 HP 780 Nm torklu, üstten tek esantrikli 24 supaplı, Lysholm tipi 23 bin devirli twin-screw 0,9 bar Supercharger’lı 5.439 cc’lik V8 ve üç manuel moduyla arkadan itişe tahrik aktaran AMG Speedshift R 5-ileri otomatik şanzıman taşıyordu. Son hali 722’lerde 650 HP 820 Nm’ye yükseltilen performansı, 1955 300 SLR Uhlenhaut Coupe ile SLS AMG arasındaki en parlak yıldızı oluşturmuştu.

Yenilikçi karbon fiberle güçlendirilmiş plastik CFRP gelişmeleriyle birlikte 1,7 tonluk ağırlığıyla 3,8 saniyede 0-100 km/h hızlanan, Sensotronic 1.700 derecelere dayanıklı karbon seramik 370x360 mm’lik diskleriyle 8x4 pistonlu kaliperlerle fren yapan, arkada entegre hava freni flapındaki aktif hareketli aerodinamik spoyleri olan, 210 km/h hıza 11,2 saniyede tırmanan ve çeyrek mili 11,5 saniyede geçebilen, 333 km/h maksimum hızıyla çağın süper otomobilleriyle kapışabilecek, her iki yanındaki büyük egzost çıkışlarıyla unutulmaz bir mekanik harika idi.

2011’de resmi üretimi bitse de; 2020’ye kadar MSO’da özel siparişler için bu otomotiv sanatına devam edildi. Hatta bu yıl bile yüksek downforce HDK kitleri teslim ediliyordu.