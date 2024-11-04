Son PMI verisini nasıl okumalıyız?

Eylül’de 44,3 ile 2020’den sonraki en düşük değerine inen İSO-PMI endeksi, Ekim’de 45,8’e yükseldi.

Endeks 7 aydır 50’nin altında değerler alıyor. Bu, imalat sanayinde daralmanın devam ettiğini gösteriyor. Ekim verisinin Eylül’den yüksek gelmesi, kötü gidişatın durduğunu değil, önceki göre bir miktar hafiflediğini gösteriyor.

Ekim verisinde 10 sektörün sadece birinde (gıda) sektörel PMI 50’nin üzerine çıkabildi. Bununla birlikte 10 sektörden 7’sinde endeks değerleri Eylül’ün üzerine çıktı. Ağaç ve kağıt ürünleri hem tüm sektörler içinde en düşük değeri aldı, hem de önceki aya göre en sert daralan sektör oldu.

Üretimde önceki aya göre iyileşme olan sektörler: On sektörün altısında (gıda, tekstil, kimya, metalik olmayan mineral, makine, ana metal) üretim değerleri önceki aya göre iyileşti ancak sadece gıdada 50’nin üzerine çıkabildi.

Yeni siparişlerde önceki aya göre iyileşme olan sektörler: On sektörün dördünde (gıda, tekstil, kimya, ana metal) yeni sipariş endeksleri önceki aya göre iyileşti ancak sadece gıdada 50’nin üzerine çıktı.

İstihdamda önceki aya göre iyileşme olan sektörler: On sektörün beşinde (gıda, tekstil, kimya, metalik olmayan mineral, ana metal) istihdam endeksindeki kötü gidiş önceki aya göre hafifledi ancak sadece ikisinde (gıda, kimya) 50’nin üzerine çıkabildi.



İSO PMİ Eylül’de gördüğü dört yılın dibinden yukarı dönmesi olumlu bir gelişme olsa da; genel olarak sanayi sektörlerinde kötü gidiş devam ediyor. GSYİH verilerine göre ikinci çeyrekte yüzde 1,8 daralan sanayi, üçüncü çeyrekte de daraldı, bu net. Son PMİ verisi, dördüncü çeyreğin ilk ayına ait ve daralmanın halen sürdüğünü görüyoruz.

YURTİÇİ

4 Kasım 10:00: Ekim enflasyonu

5 Kasım 14:30: Reel kur endeksi

8 Kasım 10:00: Enflasyon Raporu

YURTDIŞI

5 Kasım: ABD Başkanlık seçimleri

7 Kasım 22:00: FED faiz kararı

8 Kasım 18:00: ABD Michigan güven endeksi