Son toplantıya doğru

Çarşamba günü açıklanan ABD tüketici enflasyonu beklentilere uygun şekilde manşette yüzde 2,7’ye yükselirken çekirdekte yüzde 3,3 seviyesinde sabit kaldı. Bir süredir sorun yaratan konut kalemi hala normal diyebileceğimiz seviyelerde değil ancak yükselişin hız kaybettiğini görüyoruz. Bu açıklama ile beraber ABD enflasyonu Haziran 2023’ten bu yana aşağı eğilimli ama aslında yatay diyebileceğimiz bir seyir içinde. Ekte ise Truflation sitesinden aldığım bir enflasyon göstergesi var. Ülkemizde alternatif göstergeler üzerinde yaşanan tartışmanın aksine bu enflasyon göstergesi zaman zaman resmi seviyenin çok altında gerçekleşebiliyor. Nitekim daha eylül ayında enflasyonun yüzde 1 seviyelerine çekildiğini ölçen bu endeks şimdi de yüzde 3 seviyesine yükseldiğini iddia ediyor.

Küçük şirketlerin ekonomiye bakışını gösteren NFIB endeksi de son 3 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. Yükseliş ekonomik nedenlerden ziyade secim sonrası oluşan deregülasyon ve vergi indirimlerinden kaynaklanıyor. Bu değişen hava içinde Fed’in nasıl hareket edeceği önemli. Zira 50 baz puanlık indirim bir hata olduğu artık fısıldanarak da olsa söyleniyor. Çeşitli bölgesel Fed başkanlarının konuşmalarına baktığımızda iki görüşün öne çıktığını söyleyebiliyoruz. Dallas Fed Başkanı Logan enflasyonu kontrol altında tutan ve ekonomik büyümeyi de engellemeyen faiz oranında son yıllarda bir yükseliş olduğundan bahsetti.

Başkan Logan’ın işaret ettiği modellerden bir tanesi Lubik/ Matthes olarak bilinen model ve yüzde 2,53 seviyesinde bulunuyor. Üzerine yüzde 2 enflasyon hedefini de eklediğimizde Fed’in faiz indirmek için çok fazla yeri olmadığı görünüyor. Daha bilinen ve popüler Holston/Laubach/Williams modeli ise yüzde 0,77 seviyesinde. Yani Fed’in yüzde 2,75’e doğru indime potansiyeli olabilir.

Öte yandan FOMC’nin şahin isimlerinden Waller son konuşmasında faizlere hassas endüstrilerle faiz hassasiyeti düşük endüstrileri karşılaştırdığını ve ilk grup için para politikasının hala çok sıkı olduğunu söyledi. Yani denge seviye daha aşağıda. Bu durumda kısa vadeli bir strateji çizersek Fed yılın son toplantısında 25 baz puanlık bir indirime daha gidecektir. Ancak 2025 ve daha önemlisi uzun vadede denge faiz icin paylaştığı tahminlerde değişikliğe gidecek ve daha yüksek seviyelere işaret edecektir. Böyle bir durum kısa vadede piyasanın bir bölümü için rahatsızlık yaratabilir. Ancak ekonomi kuvvetli olduğu sürece gerçek anlamda sorun çıkartacağını sanmıyorum.

Son 3 yıl içinde devamlı resesyon bekleyen piyasalar düzenli olarak Fed’den çok daha güverçin bir tavır bekledi. Şimdi ise 2025 için daha şahin bir Fed imajı oluşmaya başlıyor. Bu ileride Fed’den güverçin mesajların daha etkili olacağı anlamına da gelir.