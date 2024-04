Sorunsuz çözüm, yitik anahtardır

Anahtar, açmaya dairdir. Kapıyı, sözü, sırrı, somunu, vidayı, aracı, şifreyi… Oysa önce kilit vardı. İlk eylem; kilitleme olmuştur. Anahtar, filmin ikinci yarısıdır. Çünkü her anahtar, daha önce kilitlenişin gereği olmuştur. Kapalı kalmışsan seni kimin kilitlediğinin önemi yoktur, sen anahtarını üret… Hiçbir anahtar yoktur ki bir kilide bağımlı olmasın. Bu yüzden özgün olan kilittir, anahtar o kilidin esiri... Etrafınıza bakın, şirketinizi inceleyin, ailenize nazar kılın… Sorun olmuş pek çok şey, kilitlemektir hayatı, huzuru, günü, geleceği… Tam da bu noktada anahtar üretilecektir zihninde…

KİMİN KİLİTLEDİĞİNE TAKILMA, SEN ANAHTAR ÜRET

Anahtar, açılası her ne var ise, gerek şarttır. Ancak yeter şart olan, kilittir. Bazen çekmecelerimde kapısı meçhul anahtarlar bulurum. Elimde bir çözüm vardır ve bu çözüme uygun sorun bulmak gerekecektir. Zira sorunsuz çözüm, yitik anahtardan farksızdır. Kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır.

Anahtar teslimi; bir işin proje fikrinden müşterisine kadar olan sürecin tamamına hâkim olmayı anlatır. Satın alana düşen; parasını verip, anahtara sahip olmaktır. Kilidi açmaktan başka gayreti gerekmeyecektir. Külfeti az ama maliyeti yüksek her ne var ise anahtar teslimidir zira süreçte alın teri olmamıştır.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Peki ya anahtar yoksa?



Eğer bir hayatta anahtar yoksa ortada iki sebep vardır. 1- Saklamaya değer hiçbir şey yoktur. 2-Mahremiyet ortadan kalkmıştır. Anahtar, mahremiyettir. Anahtarsız yaşayan kabilelerde her şey, her zaman, her yerde, herkesindir. Anahtar, sadece düşman kabileye karşı gerekir ve bu da zehirli ok veya mızrak başıdır sadece…

Her anahtar aynı önemde midir?

Siyasetçi, anahtar vaadi üzerinden hayat umudu sunar seçmene… Klişe 2 anahtar, ev ve arabaya ait olanıdır. Daha vizyonerleri, meslek, beceri gibi eğitim anahtarından bahsetse de bunu ancak çok yüksek vizyona sahip liderler başarabilmiştir.

not

ELİNDEKİ ÇÖZÜME UYGUN SORUN ARAYANLARDAN MISIN?

Belki de kendini kilit altında tutarken anahtarı kasanın içinde unutmuşsundur. Bu yüzdendir ki aramaya kendi içinden başla der bilgeler; “Keramet baştadır taçta değildir / Hararet nardadır sacda değildir / Her ne arar isen kendinde ara / Kabe’de Hicaz’da Hac’da değildir.”

Kilit bahsine geri dönersek… Ya anahtar uydurmaya çalıştığın kapı; içeriden kilitlenmişse? Misal gönül kalesini gülle ile değil, gül ile açabilirsin. Aşk kapıyı her zaman çalar. Sen evde olmaya bak, Gönül evinde ve kulağın kapıda... Zira gönül kapısı ancak içeriden açılabilir. Anahtarı da sevgidir yalnızca…

Son anahtarı da denemeden, vazgeçme; belki de doğru anahtar, en sona bıraktığındır. Hani şu gönül kapısını da cennet kapısını da cehennem kapısını da açabilen…

Elindeki anahtarları gözden geçirelim… Amacın sahiden kilidi açmak mı yoksa anahtarlarını farklı kapılarda denemek mi? Unutma, hangi kapıya yönelteceğini bilmiyorsan elindeki anahtarın hiçbir önemi yoktur. Kaldı ki “ben bir anahtar buldum, şimdi bunun açacağı kapıyı arıyorum” diyorsan, hayat seni kapı kapı dolaştıracaktır.