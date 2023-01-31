Strateji ne değildir?

Strateji tek sözcükle düşünüldüğünde açık bir anlam ifade etmez…

İçeriği yazılan sözcük kadar küçük değildir.

Çünkü içine girdiğinizde bizleri şaşırtacak ve açıkçası, stratejimizi belirlemeye çalışırken bizleri oldukça yoracak kadar geniş içeriği olan bir ifadedir.

İhracat stratejisi “ Haydi, biz de ihracat yapalım “ değildir.

İç piyasada, bildiğimiz ortamda, yerel koşullarımızda, bizi tanıyanlarla iş yaparken yürüdüğümüz yollarda yürümeye çalışmak gibi değildir.

Önce müşteriyi bulalım, nasıl olsa işi yaparız düşüncesi değildir.

Siparişi ve avansı alalım, üretimi sonra hallederiz değildir.

Müşterinin taleplerine evet diyerek işi alıp, talebi karşılamayan üretim yaptıktan sonra teslim ederken “Bu iş bu kadar olur “ diyerek kenara çekilmek hiç değildir.

Girmeyi düşündüğümüz pazarın koşullarını araştırıp öğrenmeden işe atlamak değildir.

İç piyasada yaşanan daralmalar üzerine “İhracat yaparak bu daralmanın yarattığı sıkıntıları aşalım” demek hiç değildir.

Hedef pazarı tanımadan, çalışma koşullarını belirlemeden pazara girmeye çalışmak, başka bir ifade ile yüzme bilmeden, derinliğini bilmediğin denize atlamak hiç değildir.

İç piyasadaki satışlara benzer, müşterinin gelmesi ile yapılan satışları planlamak gibi değildir.

Önceliklerimizi tanımlamadan, ihracata ayırabileceğimiz kaynakları belirlemeden, doğru yapılabilecek bir iş değildir.

Çünkü ve özellikle KOBİ’ler kaynakları kısıtlı olan işletmeler olduğundan, “ Kervan yolda dizilir “ mantığı ile yapılabilecek bir şey değildir.

Yurtdışından tesadüfen gelen birilerine yapılan ihracata güvenerek yapılabilecek bir iş değildir.

Strateji, başarılı rakiplerimizin ayak izlerini takip etmek değildir.

Onlardan farklı olmaya çalışmak ve bu farkı olası müşterilere fark ettirmektir

İhracat stratejisi;

- Yurtdışı pazarların çok da açık ve net olmayan koşullarında işletmemizin

- Üretim ve pazarlama yeterlilikleri,

- Ürün kalitesi,

- Finansman gücü vb.

tüm imkânlarını bir arada değerlendirerek, belirli bir vade içerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğü amaç veya amaçlar için yapılan plandır.