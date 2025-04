ABD gümrük vergilerini biz ödeyecekmişiz!

Amerika Birleşik Devletleri ( ABD ) Başkanı Donald Trump demiş bunu.

İnanın bunda benim hiçbir katkım yok, gerçekten o demiş.

Düşündüm ve şöyle bir sonuca vardım…

Acaba bundan böyle ABD tüm ithalatlarını DDP ( Delivered Duty Paid / Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak ) teslim şeklini kullanarak mı yapmayı planlıyor?

Araştırdım, interneti taradım, güvenebileceğim kişilere sordum amma sonuç nafile.

Böyle bir bilgiye de erişemedim.

Haberi, Associated Press (AP) haber ajansında gördüğümde şaşırmadım dersem doğru olmaz.

ABD ticaret partnerlerinden yapılan ithalata yüzde 10’dan başlayarak yüzde 25’e varan vergilerin getirilmesini belirleyen başkanlık kararnamesinden sonra Perşembe günü, Dow Jones borsa endeksi 1.600 puanlık sert bir düşüş yaşamış.

O arada Başkan demiş ki “ “The markets are going to boom, the stock is going to boom, the country is going to boom / Piyasalar patlayacak, hisse senetleri patlayacak, ülke patlayacak.”

Bunun üzerine borsa indiği yerde durmamış ve 2.200 puanlık bir düşüş daha yaşamış.

Amma gel gör ki buna aldırış etmeyen Başkan Trump golf turnuvasına gitmiş.

Sizce bu patlama, bizim bildiğimiz türden bir patlama mı olacak?

Yoksa Başkanın ifade etmeye çalıştığı gibi olumlu bir yönde mi olacak?

Konu yoruma çok açık ve Başkan tahminlere çok kapalı…

Hâl böyle olunca, hiç tahmin edilemeyen bir şekilde 50 ABD eyaletinde Manhattan adasından Alaska’ya kadar 1.200 noktada ve STK’lar, sendikalar, insan hakları organizasyonları v.b. 150 farklı grup tarafından organize edilen ve protestolar yapılmış. Katılanların sayıları ise yüzbinlerle ifade ediliyor.

Barışçıl gösterilerde hiç gözaltı veya tutuklama olmamış. ( AP News 6 Nisan 2024 )

Başkan Trump bu tedbirler için “ Piyasaların ilacı “ demiş.

Demiş demesine de bunun bana hatırlattığı “ İlaç kontrollü verilen zehirdir “ deyimi oldu.

Bu krize arkamızı dönüp, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mı diyeceğiz?

Elbette böyle bir lüksümüz yok.

Öncelikle belirtmem gereken şu ki Trump’ın davranışlarını tahmin edebilecek birisi çıkarsa, tahminlere sığmayacak bir servete sahip olabilecektir.

Peki o zaman bizim ne yapmamız gerekiyor?

Başkan uzun zamandır, diğer ülkelerin ABD’den avantaj sağladıklarını ve bunun durması gerektiğini söylüyor.

Aklıma şu soru geldi; bizim ABD ile olan dış ticaretimizdeki açık, apaçık ortada.

ABD bizden avantaj sağlıyor.

O zaman Trump’ın bize yüksek vergi uygulaması için nasıl bir neden olsun ki?

Bunun üzerine gitmek, bunun pazarlığını yapmak güzel olmaz mıydı?

Şapkadan tavşan çıkartacak bir tavsiyem yok amma okumaktan daha çok fısıltı gazetesine itibar edenlere, ABD’nin küresel ticaret gündemini çok sıkı izlemelerini salık veririm.

Özellikle farklı yabancı kaynakları izlemeleri çok faydalı olacaktır.

Çünkü krizler, fırsatlar yaratabilir ancak bu durumlarda hesapsızca yapılabilecek atılımların da var olanı hepten götürebileceğini hatırda tutmak gerek.

Fırsat nasıl olacak derseniz, başkalarına kapanacak bazı kapıların bizlere açılması olasıdır.

Bunu da ancak ortamı çok sıkı ve sükûnetle izleyerek yapabiliriz.