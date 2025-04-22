Fırsatın adı Trump mı?

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıldönümü.

Egemenliğin, kendini yönetme hakkının ulusa aktarılmasının kapısının açıldığı gündür.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, bizlerin bugünleri yaşamamız için yaptıkları fedakârlıklara minnetlerimizi bir kez daha haykırmak istiyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıldönümü KUTLU OLSUN…

Yabancı kaynaklarda dolaşırken CNBC sayfasında gördüğüm bir yorum dikkatimi çekmişti.

Yorum aynen şöyle: “Bir perakende uzmanına göre, Çin ile ticaret savaşında… mobilya, oyuncak, giyim, ayakkabı ve spor malzemeleri de dahil olmak üzere ABD'li işletmeler için hasar yakında “geri döndürülemez” olacak.

Aynı haberde okuduğum ikinci bir yorum da Sea-Intelligence'dan gelmiş.

“ Çin’deki mobilya üreticileri ABD'li ithalatçılardan gelen siparişlerin tamamen durduğunu gördü ve aynı şeyi oyuncak, giyim, ayakkabı ve spor ekipmanlarında da duyuyoruz.”

Trump’ın vergi artışları, küresel pazarlarda yadsınması olanak dışı büyüklükte bir şok yaratmış durumda.

Fırsatla ilgili önerilerime girmeden önce, Trump yarın sabah kalktığında bu konularla ilgili olarak ne yapacak veya ne yapabilir? Bir öngörüsü olan varsa beri gelsin.

Bu düşünce her kesimde hâkim ve bence bundan en çok kazancı da falcılar sağlıyordur…

Mevcut duruma bakarsak Amerika Birleşik Devletleri ( ABD ) Çin ile karşılıklı ticaretinde, toplam 295 milyar ABD doları açık veriyormuş. BBC haberine göre de bu miktar ABD ekonomisinin %1’ine denk geliyormuş.

Pek de ekonomi acıtacak bir durum gibi görünmese de kapılar arkasında konuşulan ve vergi artırımlarını tetikleyen, bizim bilemediğimiz bir şeyler dönüyor olmalı.

Bırakalım onlar kapışsınlar ve tartışsınlar amma biz arada ezilmeden bu durumdan kendimize ne fayda çıkartabiliriz ona bir bakalım.

Sektör odaklı önerim olmayacak amma strateji kurma yoluna ışık tutmaya çalışırım.

20 küsur yıl önce TradeMap anlatırken bize Mars kolonisinden söz ediyormuş gibi bakılırdı. Bugün kullanamayan ihracatçı var mı bilmiyorum.

Açın bu siteyi, bakın Çin tarafından ABD pazarlarına satılan ürünlerin GTİP numaralarına.

Sizin ürettiklerinize veya ihraç ettiklerinize uyan GTİP numaraların inceleyin.

ABD tarafındaki ithalat rakamlarına bakın ve size ne kadar cazip gelir ona karar verin.

ABD doğu yakası ile aramızdaki saat farkının yedi ve sekiz saat, batı yakası ile ise on ile onbir saat arasında olduğunu düşünerek iletişimi ve iş yönetimini düşünün.

ABD müşterilerinin siparişlerinin Avrupa Birliği (AB) müşterilerine göre oldukça büyük miktarlarda olduğunu masanın üzerine koyun ve bunun üretim süresini tahmin etmeye çalışın.

Ürününüz için ABD pazarlarında aranılan kalite gereksinimlerinin ne olduğunu araştırın.

AB tarafından yayınlanan Access2Markets sitesi bu konuda sizlere oldukça yardım sağlar.

Üretim süresinin üzerine olası taşıma süresini ve maliyetini koyarak hesap yapın.

Açık hesap çalışma tekliflerini sıra sonunun dışında tutarak, ödemenizi nasıl alacaksınız ve bu tahsilat bekleyişi süresinde finansman durumunuz ne olacak hesaplayınız.

Olası riskleri yönetebileceğinizi düşünüyorsanız, kim tutar sizi…