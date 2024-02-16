Şubat ayı SGK prim gün sayısı bildiriminde dikkat edilmesi gerekenler

Sigortalıların, ay/dönem içinde ücret almaya hak kazandıkları süreler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmektedir.

Şubat ayında tüm iş günlerinde çalışan sigortalıların bildirimi 30 gün üzerinden yapılacaktır. Nitekim ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmadan, 30 gün olarak bildirimi yapılacaktır.

Diğer bir anlatımla ilgili ayın 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmamaktadır. 2024 yılı şubat ayının 29 gün olduğu unutulmamalıdır.

Örneğin, özel sektöre ait bir işyerinde, sigortalının 2024/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, yani şubat ayında çalışması tam olduğunda, 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının bu yıl 29 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak bildirilecektir. Günlük ücretle çalışan işçilerin ise, şubat ayında 29 gün çalışılması halinde 29 günlük ücretin, 2024/Mart ayında 31 gün çalışılması halinde 31 günlük ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki, ücretin şubat ayında 29 gün, mart ayında 31 gün olarak ödenmesine rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 30 gün bildirilecektir.

Maktu ücretle çalışan (aylık ücretli) çalışanların durumu ise şu şekildedir:

Ay içerisinde çalışanların tam olarak çalışmaları halinde ayın kaç gün çektiğine bakılmaksızın aynı ücret ödeneceğinden dolayı hem şubat hem de mart ayında 30 günlük ücret ödenecektir.

Aynı şekilde, maktu ücretli çalışanların, asgari ücretle çalışıyor olmaları halinde hem 2024/Şubat döneminde hem de 2024/Mart döneminde 20.002,50 TL prime esas kazanç bildirimi yapılacaktır. Dolayısıyla, maktu ücretli çalışanların, ilgili ayda tam çalışmaları halinde ücretleri ayın gün sayısına göre değişmemektedir.

Ayın ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise yine 30 gün olarak bildirilecektir. Bu noktadaki en önemli konu, çalışanların ilgili ay içinde tam olarak çalışmalarıdır.

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Şubat ayında işçinin istirahat raporu alması durumunda ise bildirim şu şekilde yapılacaktır:

Örneğin, özel sektöre ait bir işyerinde çalışan (A) sigortalısının, 2024/Şubat ayında 10 gün istirahatli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 29 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacaktır.