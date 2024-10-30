Beşiktaş marka değeri ve sürdürülebilirlik

Dr. Banu (Sarıkaya) Özkeser

BJK Kongre Üyesi

Adana Beşiktaşlı İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (ABİSAD) üyesi

Son dönemde popüler tanımlardan birisi olan sürdürülebilirlik, hiç şüphesiz her sektörde artan bir ivme ile önem kazanmaktadır. Çevre dostu ve(ya) doğaya saygılı süreçlerin yanı sıra bir kurumdaki tüm faaliyetleri de kapsaması beklenen sürdürülebilirlik, bu yaklaşımı tüm fonksiyonlarında uygulayan organizasyonlarda anlamlı hale gelmektedir. Geleneksel çizgiden küresel yenilikçiliğe giden yolda teknoloji ile oluşan yeniden şekillendiriciliği sürdürülebilir yaklaşımla çerçevelemek marka değerini de hiç şüphesiz arttıracaktır.

Bir sonraki evre veya zaman aralığında devam edebilme yetisi olarak da düşünülebilen sürdürülebilirlik modelini 360 derece uygulayan önemli örneklerden birisi de Beşiktaş Jimnastik Kulübü’dür. Özellikle futbol branşıyla bilinen global Beşiktaş markasının hikayesinde basketbol, hentbol, voleybol ile beraber atletizm, boks, e-spor, güreş, jimnastik, kick boks, kürek, masa tenisi, satranç, taekwondo ve bedensel engelliler basketboldan oluşan branşlar yer almaktadır. Diğer bir deyişle, tek bir dal üzerinden değil sporu çoklu boyutta ele alan Beşiktaş, dünya çapında da bu vesile ile taraftar sayısı önemle artan bir kulüptür. N24’ün, Mart 2024’te yaptığı bir araştırmaya göre 2024’de Türk takımlarının dünya çapındaki taraftar sayısında Beşiktaş’ın 17 milyon taraftara sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2021’de bu rakamın 13 milyon olduğu bilgisi eklendiğinde bunun stabil bir büyüme olduğu düşünülebilir. Ancak burada önemli olan nokta taraftar sayısının kırılımında yoğun olarak Z kuşağının bulunmasıdır. Haber Global tarafından sunulan istatistiki veriler, 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağındaki Beşiktaş taraftarlığının, oransal olarak ön planda olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle, Beşiktaş’ın sorgulayıcı bir yapıda olan bu genç kuşakta ağırlıklı olarak yer alması, markanın sürdürülebilirliği açısından bir gösterge niteliğindedir.

“Bu Oyuncak Sana Arkadaşım” projesine 7 ödül

Bir markanın bilinirliği açısından diğer bir sürdürülebilirlik göstergesi de sosyal sorumluluk çalışmalarıdır. Önemli örneklerden birisi olan, depremzede çocuklara Tüpraş Stadyumu’nda toplanan oyuncakların ulaştırılması için planlanan “Bu Oyuncak Sana Arkadaşım” sosyal sorumluluk projesi, uzun süre dünya basınında yer almıştır. Sosyal medyada 25 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan “Bu Oyuncak Sana Arkadaşım” projesi ile 7 ödül alan Beşiktaş, olayın sadece futbol veya bir spor dalı değil markanın bütünlüğünde toplumsal görevleri olduğunu da belirtmiş bulunmaktadır.

Karbon nötr yolculuğunda aktif

Sürdürülebilirlik kavramında elbette ilk akla gelen yeşil dostu, çevreye uyumlu oluşum noktalarında da Beşiktaş’ın ilklere imza attığını vurgulamak gerekmektedir. Türkiye’nin ilk yeşil ve akıllı stadyumu olan Tüpraş Stadı (eski adı ile Vodafone Arena), yeşil bina sertifikasını almış ilk stattır. Enerjimi yalıtımı sağlayan malzeme tercihi ile inşaatı gerçekleşen alanda, yağmur suyu biriktirerek sahanın sulanması gibi yeşil dönüşüme destek çok sayıda faaliyet bulunmaktadır. Beşiktaş’ın bu stadı sadece 42 bin seyirci kapasiteli olmasının ötesinde güneş enerjisi için fotovoltaik sistemleri tercih eden, güçlendirilmiş doğal çim kullanan bir yerleşkedir. Saha aydınlatmasında kullanılan ve titreşim yaratmayan 3500 lux aydınlatma değerindeki gelişmiş plazma aydınlatma sistemi ile Avrupa’nın en aydınlık stadyumudur. Esnek iklimlendirme sistemi ile enerji verimli altyapıda işleyişini sürdüren Tüpraş Stadı için dijital sinyalizasyon ile anlık olarak veri takibi yapılabilmektedir. Sayısız uluslararası ve ulusal ödül alan stadı ile Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nun, 2026 Yılı UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapması da beklenmektedir. 2017’de İspanya’da gerçekleşen bir organizasyonda ‘Yılın Projesi’ ödülüne layık görülmüştür. Beşiktaş’ın menşeini anlatan interaktif müzesi ile tarihi sürecin dijitalleşme ile ziyaretçilere sunulması sağlanmaktadır. Kısacası, Beşiktaş, karbon nötr yolculuğunda aktif şekilde rol almaktadır.

360 derece etkileşim modeli

Sürdürülebilirlik yolculuğunda çevre, sosyal sorumluluk, taraftarlar gibi farklı alanlardaki argümanlarla entegre olarak markanın ardındaki başarı hikayesini yazmaya devam eden Beşiktaş, bu entegre yaklaşımı ile rol model temsil etmektedir. Geleceğin dünyasına hazırlanan Beşiktaş markası, 360 derece etkileşim modeli ile her alanındaki bu sürdürülebilir disiplini odağına yerleştirmiştir.