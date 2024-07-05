Suriçi’ndeki en güzel otellerin sahibi GYO oldu, konut üretmeye de başladı

Temelleri Fethi Yıldıran tarafından 1947’de atılan Savur Group’un bünyesinde çoğu İstanbul tarihi yarımadada (Suriçi) olmak üzere 5 otel var. Bunlar; Ramada İstanbul Grand Bazaar, Saint Sophia, Orientbank ve Orient Occident otelleriyle Taksim’deki Four Points Express by Sheraton.

Orientbank otel, dünya genelinde yaklaşık 9 bin Marriott arasında müşteri memnuniyeti puanlama sistemine göre, üçüncü en iyi otel seçildi. Bir dönem sanayicilik de yapan İstanbul’un en köklü turizm, inşaat ve gayrimenkul gruplarından biri olan Savur’u şu anda Ali ve Sami Yıldıran kardeşler yönetiyor. Üçüncü kuşak da işe sağlam girmiş görünüyor. Öyle ki ikinci ve üçüncü kuşak, yakın zamanda eldeki otelleri ve İstanbul’un farklı bölgelerinde yer alan arsaları yeni bir kurumsal yapıya kavuşturarak Savur GYO’yu kurdu. Hedef, lüks konut projeleri yapmak ve ilk fırsatta da halka açılarak hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket sahibi olmak.

Savur GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldıran ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Yıldıran ile sohbet ediyoruz. Savur Group’un hikâyesini merak ediyorum. Ali Yıldıran “Hikâyemiz, 1947 yılında babamız Fethi Yıldıran ile başladı. Bugüne kadar inşaat, gayrimenkul, turizm yatırım ve işletmeciliği, kereste ticareti ve otomotiv elektroniği, uluslararası kara taşımacılığı, çeşitli alanlarda ithalat ve ihracat gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterdik” diyor.

Baba, sanat okulu öğretmeni

Babasını biraz daha anlatmasını istiyorum. Sami Yıldıran şöyle devam ediyor: “Babamız, Diyarbakır’da sanat okulu öğretmeniyken 1945’te mesleğini bırakıyor ve İstanbul’a gelerek burada ticarete başlıyor. 1949’da İstanbul Üniversitesi Laleli Kampüsü’nün Ahşap işlerini yapıyor. 1950’li yıllarda Levent Villaları 3. ve 4. Kısım, İBB ve Ataköy 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. kısım inşaatlarının ahşap işlerini yapıyor. 1960’lı yıllarda İstanbul’un birçok semtinde konut binaları ve Rami Topçular da iş hanı inşa ediyor. Böylece Türkiye’nin ilk ‘yap-sat’ müteahhitlerinden biri oluyor. 1965’te ise bir kereste dükkânı açıyor. İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduğum 1976’da da Fethi Yıldıran ve Oğulları Kollektif Şirketi’ni kurduk. Bu aşamada iş merkezleri geliştirip inşa etmeye odaklandık. O dönemde konut işinden çıkıp Merter Keresteciler bölgesinde arsa alım satımı ve ticari binalar yapmaya başladık. 1980’li yılların sonlarında yaptığımız 7 ticari bina binanın halen 4’ü Savur Group bünyesinde kiralanıyor.”

1987’de Ramada’yı yaptık, satmaya kıyamadık

Sami Yıldıran, şöyle devam ediyor anlatmaya: “1987’de Ramada Otel’i yaptık. Bu oteli o kadar sevdik ki satmaya kıyamadık ve işletmeye başladık. Daha sonra Boutique St. Sophia oteli alıp işletmeye başladık. Böylece turizm faaliyetlerimiz başladı. 1996’da Dankek Bisküvi Fabrikası’nı inşa ettik ve sonra Ülker grubuna devrettik. 2004’de Bakırköy’de bir eğlence merkezi inşa ederek işletmesini üstlendik. 2010 yılında onu da sattık. 1993’te Aktifsped nakliye şirketimizi kurduk. 100 TIR’a kadar ulaştık. 2006’da Hoyer Group’a satarak nakliye işinden çıktık. 2002’de Daiichi Elektronik AŞ’yi kurduk. Bu iş çok başarılı oldu. Hyundai’ye navigasyon cihazı vermeye başladık.

Fiat’ın İtalya’da üretilen bir modelinde teknolojisini Ar-Ge merkezimizde kendimizin geliştirdiği bir radyo kullanılmaya başlandı. Ardından Brezilya, Almanya, Hindistan, ABD, Çin gibi ülkelerde ofisler kurduk. 20 yılda çok büyük bir hacme ulaştırdığımız bu şirketi 2022 yılında Doğan Holding bünyesindeki Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye sattık. Savur GYO’nun temellerini de bu satıştan elde ettiğimiz kaynakla atmış olduk.

Kandilli arsası yatırımımızı gerçekleştirdik. 2006’da satın aldığımız Orientbank ve 2013 yılında aldığımız Orient Occident otellerinin renovasyonunu gerçekleştirerek işletmeye açtık. Grubumuz gayrimenkul, inşaat, turizm yatırımları ve işletmeciliği faaliyetlerine aktif devam ediyor. Ekim 2023’te kurduğumuz Savur Gayrimenkul, Mayıs 2024’te GYO onayını aldı. Bundan hedefimiz Savur GYO bünyesindeki konut inşaatı yatırımlarına ağırlık vererek hem Savur GYO portföyünü çeşitlendirerek risklere daha dayanıklı hale getirmek hem de farklı alanlarda yatırım yapma stratejisi ile büyüme ivmesini hızlandırmak amacıyla halka arz ederek yolumuza daha kurumsal bir yapıyla ve emin adımlarla devam etmek.”

Kandilli ve Sefaköy’de yeni projeler

Savur Group’un yaklaşık 150 milyon dolarlık aktif büyüklüğü olduğunu ve yıllık cironun da 10 milyon dolar civarına oturduğunu söyleyen Ali Yıldıran “İşlettiğimiz otellerin mülk sahibi olduğumuz ve kredi borcumuz bulunmadığı için kârlılık oranımız yüksek. 8 dönüm arsa üzerinde 4 blokta 96 dairelik konut projemiz İV Kandilli’den beklediğimiz ciro yaklaşık 70 milyon dolar. Bu cironun 2024 ve 2025 yılları içinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Hedefimiz İV Bosphorus ve İV Sefaköy projelerinin gelirlerinin de eklenmesiyle daha yüksek ciro rakamlarına ve daha güçlü bir finansal performansa ulaşmak. Sefaköy arsamız 5 bin 773 metrekare. İlk hedefimiz Savur GYO’nun halka arzını gerçekleştirmek. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji alanında da yatırım yapmak istiyoruz” diyor.

Germanya Han, Basiret Han turist ağırlıyor

Savur GYO’nun portföyündeki oteller öyle sıradan yapılar değil. Ramada İstanbul Grand Bazaar, Kapalıçarşı’ya 1,5 kilometre, Aksaray Metro İstasyonu’na 900 metre mesafede. Bu otelde 20-25 metrekare aralığında 65 oda var. Orient Bank Otel ise tarihi Germanya Han binasında hizmet veriyor. Bu bina, Deutsche Bank'ın Osmanlı Dönemi’ndeki kuruluşu olan ve faaliyetlerine 1888 yılında başlayan Deutsche Orientbank için 1900’lü yılların başında Prusyalı mimar August Jasmund’un tasarımıyla inşa edilmiş. Bir dönem Germanya Han ismiyle tanınan bina da 20-45 metrekare aralığında 36 oda bulunuyor. Orient Occident Otel, tarihi Basiret Han binasında ve 40 odası var. Boutique Saint Sophia Hotel (BSS Otel), Ayasofya, Sultanahmet ve Topkapı Sarayı’na komşu ve 26 odası var.