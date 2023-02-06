Suudi Arabistan’ın dış ticareti

2022 yılı Ocak-Kasım arasını kapsayan 11 aylık dönemde Suudi Arabistan ihracatı %54 artış ile 382 milyar $ seviyesine yükseldi. İthalat ise %23,5 artışla 171 milyar $ olarak gerçekleşti. Bu dönemde Suudi Arabistan’ın dış ticaret fazlası yaklaşık 211 milyar $'a ulaştı. Suudi Arabistan'ın ihracatı içinde mineral yakıtlar ürün grubu önemli bir yer tutuyor. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam ihracatın yaklaşık %79,8'sini mineral yakıtlar oluşturdu. Kimyasallar ürün grubu toplam ihracat içinde %7,4 pay ile ikinci sırada yer alırken, plastikler ve mamulleri ürün grubu %5,9 pay ile Suudi Arabistan'ın en fazla ihracat gerçekleştirdiği üçüncü ürün grubu oldu. 2022 Ocak-Kasım döneminde Suudi Arabistan'ın toplam ithalatı içinde makinalar ve elektronik cihazlar ürün grubu yaklaşık %19,4 pay ile ilk sırada yer alıyor. Motorlu kara taşıtları ürün grubunun ithalatı ise yaklaşık %14,4 pay ile ikinci sırada bulunurken, kimyasallar ürün grubu ise %10,2 pay ile ithalatta üçüncü sırada. Suudi Arabistan'ın 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler incelendiğinde, Çin’in 62,1 milyar dolar ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Çin'i 39,0 milyar dolar ile Hindistan ve 37,5 milyar $ ile Japonya takip etmekte. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde Suudi Arabistan'ın en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Çin 36,0 milyar dolar ile ilk sırada bulunurken, ABD 15,4 milyar dolar ile ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri ise 10,9 milyar dolar ile üçüncü sırada yer almakta.

Türkiye ile Suudi Arabistan Arasındaki Ticari İlişkiler

Köklü ilişkilere sahip olan Türkiye ve Suudi Arabistan’ın dünya ekonomisi ve ticaretindeki rolü giderek artıyor. İki ülkede son yıllarda gerçekleştirilen ekonomik ve ticari atılımlar dikkat çekiyor. Bu kapsamda Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkiler hem küresel hem de bölgesel açıdan önem taşıyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret verileri incelendiğinde son 10 yıllık dönemde dış ticaret hacminin 2015 yılında 5,7 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve 2019 yılına kadar 5 milyar dolar üzerindeki seviyesini koruduğunu görüyoruz. COVID-19 pandemisinin etkisi ve ikili ilişkilerin durağanlaşması ile birlikte 2020 yılı itibariyle iki ülke arasındaki dış ticaret hacminde azalış gözlemlendi. Baz yıl olarak 2019 yılındaki veriler ele alındığında iki ülkenin birbirleri ile önemli seviyede ticaret gerçekleştirdiğini görüyoruz. 2019 yılında Türkiye’nin Suudi Arabistan’a toplam ihracatı 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı %.1,8. 2019 yılında Türkiye Suudi Arabistan’dan toplamda yaklaşık 2,0 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Suudi Arabistan’dan gerçekleştirilen ithalat Türkiye’nin toplam ithalatı içinde %0,9 paya sahip. 2019 yılında Türkiye'den Suudi Arabistan'a en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör 430 milyon dolar ve %13,0 payla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Halı 342 milyon dolar ve %10,3 payla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon ise 318 milyon dolar ve %9,6 payla en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü sektör. 2019 yılında Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan en fazla ithal ettiği ürün grupları incelendiğinde, 1,37 milyar dolar ve %68,6 payla plastiklerin ilk sıraya aldığını görüyoruz. Organik kimyasallar 490 milyon dolar ve %25 payla ikinci sırada yer alırken, mineral yakıtlar 41 milyon dolar ve %2,1 payla üçüncü sırada yer aldı. 2022 yılında ise Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 4 kat artarak 1,1 milyar $'a yükselirken, Suudi Arabistan’dan ithalat ise yaklaşık %20 artışla 4,2 milyar doar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde Suudi Arabistan'a en fazla ihracat 131 milyon $ ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleşti. Halı sektörü ise 118 milyon $ ile en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci sektör oldu. Madencilik sektörü 89 milyon $ ile üçüncü sırada yer alıyor. Suudi Arabistan'dan en fazla ithalat ise 2,5 milyar dolar ile plastikler ürün grubunda gerçekleşti. Organik kimyasallar ürün grubunda ithalat 761 milyon dolar olarak gerçekleşirken, mineral yakıtlar ithalatı 366 milyon dolar oldu.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticaretin önemli bir büyüme potansiyeli var. Dünya ekonomisinde büyük öneme sahip iki ülkenin ticari alanda gerçekleştirecekleri güçlü iş birlikleri hem küresel hem de bölgesel düzeyde ekonomi ve refah seviyesine olumlu katkı sağlayacak nitelikte. Bu çerçevede, TİM ve İhracatçı Birliklerimiz tarafından düzenlenen ticaret heyetleri ve ayrıca 19-21 Mart 2023 tarihinde Riyad’da düzenlenecek Türk İhraç Ürünleri Fuarı ikili ticaretin artmasına yönelik önemli fırsatlar barındırıyor.