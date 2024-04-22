Mücevher sektörü İstanbul Mücevher Fuarı’nda buluştu

Estetik özellikleri ve duyguları yansıtma güçleri sayesinde yüzyıllardır insanları cezbeden mücevherler, ticari olarak da dünya ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Günümüzde mücevher sektörü giderek artan pazar büyüklüğü ile oldukça dinamik bir sektör konumunda. Gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilerin gelir seviyelerinde yaşanan yükseliş ile birlikte artan satın alma gücü küresel çapta mücevherlere olan talebi artırıyor. Küresel bitmiş takı ticaret hacmi yaklaşık 110 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Sektöre yön veren küresel trendlerin başında sürdürülebilirlik ve dijitalleşme geliyor. Firmalar tarafından uzun vadeli stratejilerin belirlenmesinde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin sürece dahil edilmesi giderek yaygınlaşıyor. Ürünlerin tasarımında ve üretiminde artık çevresel konulara daha fazla odaklanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda tüketiciler ile iletişimi güçlendirmek ve farklı alışveriş deneyimleri sunmak için yeni dijital çözümler geliştiriliyor. Uygun fiyatlı mücevherlere yönelik talepte ise artış yaşanıyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve değişen tüketici tercihleri mücevher harcamalarının yeniden şekillenmesine neden oldu. Bu durum tüketicileri daha uygun fiyatlı ürünlere yöneltiyor. Diğer dikkat çekici bir gelişme ise kadın istihdamında ve gelir düzeyinde yaşanan artışın mücevher sektörüne etkisi. Kadınların gelir düzeylerinin artması satın alma kararlarını da önemli ölçüde etkiliyor.

Türkiye, dünya mücevher sektöründe lider ülkelerden biri. Ülkemizin küresel bitmiş takı ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 8 seviyesinde. Altından mücevher ihracatında Avrupa’nın en fazla üretimden ihracat yapan ilk iki ülkesi arasındayız. Dünya ihracatında ise ilk dört ülke içinde yer alıyoruz. Üretim açısından değerlendirildiğinde, ülkemiz dünyanın en büyük üç mücevher üreticisinden biri konumunda. Tüm bu veriler mücevher sektörümüzün sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya koyuyor.

Türkiye mücevher ihracatı son 10 yılda önemli bir artış kaydetti. 2014 yılında 4,35 milyar dolar olan bitmiş takı ihracatımız aradan geçen zamanda yaklaşık iki kat artış kaydederek 2023 yılında 8,37 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu alanda Türkiye, dünyada en fazla ihracat yapan yedinci ülke, 2023 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise BAE, Irak ve ABD olarak sıralanıyor. Türkiye’nin 654 dolar/kg ile birim ihracat değeri en yüksek sektörü olan mücevher sektörünün 2028 yılı ihracat hedefi ise 15 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye’nin kadim topraklarının kültürel mirası olan mücevher sektörünün paydaşları geçtiğimiz hafta elli beşincisi düzenlenen İstanbul Mücevher Fuarı’nda (Istanbul Jewelry Show-IJS) bir araya geldi. IJS dünyanın en büyük beş mücevher fuarından biri ve bölgenin en büyük mücevher fuarı konumunda. Sadece bir fuar olmakla kalmayan organizasyon aynı zamanda Mücevher İhracatçıları Birliğince düzenlenen alım heyeti, paneller, tasarım yarışması ödül töreni ve gala yemeğinin de yer aldığı bir festivale dönüştü. Orta Doğu, Avrupa, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyanın 71 farklı ülkesinden katılımın olduğu bu yılki alım heyeti organizasyonunda 522 firmadan 900’ü aşkın yabancı alıcı, 72 ihracatçı firmamız ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Mücevher sektör ihracatının ana mal grupları olan altından mamul mücevherat, gümüşten mamul mücevherat, pırlantalı mücevherat ve bijuteri mal gruplarında 2023 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firmalara ödülleri gerçekleştirilen ödül töreni ile takdim edildi. Dünya mücevher sektörü eğilimlerine yönelik panellerin düzenlendiği, sektörün ihtiyacı olan farklı tasarımlara ilham vermeyi, sanatın ve sanat eserlerinin mücevher sektöründe yansımasını ve etkisini artırmayı hedefleyen bir kültür ve sanat hareketi olarak nitelendirilebilecek “Art for Jewellery-Inspiration Hub” etkinliğinde, sektörün ileri gelen uzmanları, firma yöneticileri ve sosyal medya fenomenleri konuşmacı olarak yer aldı. Mücevher İhracatçıları Birliğimiz tarafından kurulan Designer Club’ta ise Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının ürünleri sergilendi. Özgün tasarımlar geliştirilmesini desteklemek üzere düzenlenen Mücevher Tasarım Yarışması kapsamında bu yıl başvurusu alınan 409 ulusal eser arasından seçilen 10 finalistin ürünleri de fuar boyunca sergilenirken, tasarımcılara ödülleri takdim edildi.

Sektörün tüm paydaşlarının ortak bir noktada buluştuğu bu tür faaliyetler endüstrinin gelişimi ve tanıtımı açısından oldukça faydalı. Ülkemiz, dünya mücevher sektöründe önde gelen ve trendlere yön veren ülkeler arasında yer alıyor. Bu başarıda ihracatçılarımızdan tasarımcılarımıza tüm kesimlerin önemli bir payı var. Önümüzdeki dönemde de mücevher sektörümüzün büyük hedefleri bulunuyor. Bu noktada, belirlenen hedeflere ulaşmamız ve ülkemizin mücevher sektöründeki potansiyelinden tam olarak faydalanılması adına sektöre yönelik bu tür önemli, başarılı faaliyetleri hız kesmeden sürdüren Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın’a ve yönetim kuruluna, fuara katılan tüm ihracatçılarımıza, sektör temsilcilerimize başarılı nice fuarlar, organizasyonlar diliyorum.