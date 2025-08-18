Arjantin ve Kolombiya’ya dair bazı tespitler

İhracat hedeflerimize ulaşmak için küresel pazarlardaki payımızı istikrarlı biçimde artırmamız gerekiyor. İhracatçı firmalarımız, dünyanın dört bir yanında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu doğrultuda, ağustos ayı başında Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğimiz (TET) organizasyonunda Arjantin ve Kolombiya’ya yönelik sektörel ticaret heyeti düzenlendi. Türkiye’den ağırlıklı olarak elektrik üretim–dağıtım ekipmanları, kablolar ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın katıldığı heyette, her iki ülkede yerleşik ithalatçı ve distribütörlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Katılımcıların Güney Amerika’nın bu iki önemli pazarına dair izlenimleri genel olarak olumlu oldu. Her iki ülkeye mevcut ihracatımız sınırlı düzeyde olsa da sundukları ticari fırsatlar açısından potansiyel yüksek. Bu ziyaret vesilesiyle her iki ülke hakkında bende oluşan genel kanaati ve bazı tespitleri bu yazımda paylaşmak istedim.

Arjantin ve Kolombiya, Latin Amerika’nın hem bölgesel hem küresel ekonomi politik yapısında önemli konumda bulunuyor. Arjantin, Mercosur üyesi olarak Güney Amerika ortak pazarında önemli bir oyuncu. Aynı zamanda Çin ve AB ile stratejik ticaret ilişkilerini derinleştiriyor. 2025’te 684 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşması bekleniyor. IMF ile yeniden yapılandırma anlaşmaları ve enerji-tarım odaklı ihracat stratejileri, ülkenin dış ticaret politikasını şekillendiriyor.

Kolombiya, Pasifik İttifakı (Meksika, Şili, Peru ile) aracılığıyla Asya-Pasifik ticaret ağlarına erişim sağlıyor. 2025’te ekonomik büyüklüğünün 428 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Enerji ihracatı (petrol, kömür) ile kahve ve kesme çiçek gibi yüksek katma değerli tarım ürünleri, ülkenin küresel ticaretteki yerini güçlendiriyor.

Her iki ülke de Latin Amerika’da ABD, Çin ve AB arasındaki ticari denge politikalarında önemli manevra alanına sahip. Türkiye açısından bakıldığında, bu ülkelerle geliştirilecek ekonomik ilişkiler hem ikili ticaret hacmini artırabilir hem de Latin Amerika’daki jeopolitik konumlanmamızı güçlendirebilir.

Arjantin, kişi başına düşen milli gelirde dünyada 70. sırada

Yaklaşık 48 milyon nüfuslu Arjantin, kişi başına düşen 14.362 dolarlık milli gelirle dünyada 70. sırada yer alıyor. 2024’te 80 milyar dolarlık ihracat ve 61 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren ülke, mısır, soya yağı, ham petrol ve sığır eti gibi tarımsal ve hammadde ağırlıklı ürünlerde küresel ölçekte söz sahibi.

Türkiye’nin Arjantin’e 2024 ihracatı 165 milyon dolar, ithalatı 708 milyon dolar oldu. Ülkemizden Arjantin’e en fazla ihraç edilen ürünler arasında anorganik kimyasallar, otomobil parçaları, doğal taşlar, merkezi ısıtma kazanları ve elektrikli fırınlar yer alıyor.

Arjantin, köklü Avrupa göçmen mirasıyla Latin Amerika’nın kültürel açıdan en Avrupai ülkelerinden biri olarak görülüyor. Tango, futbol ve edebiyat toplumsal yaşamda önemli bir yer tutuyor. İş yapma kültürü, yüksek düzeyde yüz yüze iletişim, güven tesisine dayalı uzun vadeli ilişkiler ve pazarlık süreçlerinde ayrıntılı müzakereyi önemsiyor.

Kolombiya, Latin Amerika’nın 3’üncü büyük pazarı konumunda

Yaklaşık 53 milyonluk nüfusuyla Latin Amerika’nın üçüncü büyük pazarı olan Kolombiya, 2024’te 50 milyar dolar ihracat ve 64 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Petrol, kömür, altın ve kahve başlıca ihraç kalemleri. İthalatta ise otomotiv, elektronik, ilaç ve gıda ürünleri öne çıkıyor. Türkiye’nin Kolombiya’ya ihracatı 258 milyon dolar, ithalatı 1,02 milyar dolar düzeyinde.

Kolombiya, kahve kültürü, cumbia ve vallenato gibi ritmik müzik türleri, renkli festivalleri ve sosyal ilişkilerde yüksek misafirperverliği ile tanınıyor. Ticarette güven unsuru, topluluk bağları ve sözlü mutabakatlar önem taşırken, aynı zamanda iş süreçlerinde zaman yönetimine esnek yaklaşım görülebiliyor.

Türk ürünlerine olan talep, fiyat-kalite dengesi, rekabetçi gümrük vergileri ve ekonomik büyüme beklentileriyle destekleniyor. Ancak coğrafi uzaklık, lojistik zorluklar ve pazarın kendine özgü tüketici alışkanlıkları, stratejik planlama gerektiriyor. Başarı için, yerel distribütörlerle güçlü ortaklıklar kurmak, ürünleri yerel kültür ve ihtiyaçlara uyarlamak ve orta-uzun vadeli sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek öncelikli adımlar arasında yer alıyor. Arjantin ve Kolombiya, Türkiye için ticari, diplomatik ve kültürel anlamda köprü görevi görebilecek pazarlar. Bu iki ülke ile geliştirilecek ilişkiler, Türk ihracatçılarına Latin Amerika’nın geri kalanına açılan kapıyı aralayabilir.