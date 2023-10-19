Taşınmazlarla ilgili bir toplantı

Bu yazımda Maltepe Üniversitesi’nin Dekanı ve Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı değerli arkadaşım Prof. Dr. Dilek Yılmazcan tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir toplantıyı da duyurmak istiyorum.

Hukuki ve Mali Yönden Taşınmaz Hukuku başlığı ile düzenlenen toplantı iki oturumdan oluşuyor.

Toplantının birinci oturumunun konu ve konuşmacıları; “İmar Hukukunda Kamulaştırma Kısıtlılık İlişkisi Ve Kısıtlanan Taşınmazların Emlâk Vergisi (Prof. Dr. Halil Kalabalık)”, “Yüklenicinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Alacak Hakkına İlişkin Kazandırıcı İşlemler (Prof. Dr. Etem Saba Özmen)”, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tarafların Haklarına İlişkin Hüküm Ve Sonuçlar (Doç. Dr. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu)” şeklinde.

İkinci oturumun konu ve konuşmacıları ise şu şekilde; “Değerli Konutlar Vergisi Anayasa’ya Aykırı Mı? (Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar)”, “Yap İşlet Devret Modeline Göre Yapılan İşlerde Vergi Planlaması (Prof. Dr. Mehmet Koç)”, “Emlâk Vergisi Uygulamasına İlişkin Sorunlar (Dr. A. Bumin Doğrusöz)”, “Arsa Ve Arazi Birim Değerlerine İlişkin Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Açılacak Davalarda Süre Aşımı Sorunu (Mustafa Balcı - Vergi Mahkemesi Başkanı)”

Toplantı bu gün (19 Ekim) saat 14:15’e başlıyor. Toplantı Maltepe Üniversitesi bünyesinde yer alan Marma Hotel İstanbul Asia’da fiili katılımla yapılacak olmakla birlikte dileyenler toplantıyı elektronik ortamda da izleyebilirler. Toplantı linki, toplantının Maltepe Üniversitesinin web sayfasında yer alan afişinde yer alıyor. Katılım veya izleme her hangi bir kayda veya ücrete bağlı değil. Benden duyurması.

Ben bu toplantıda emlâk vergisi uygulamasında yaşanan sorunları değerlendireceğim. Emlâk vergisinin, Türkiye’nin başarılı bir vergilendirme alanı olduğunu, verginin matrahı açısından sağlıklı bir vergilendirme rejiminin bu güne kadar oluşturulduğunu söylemek pek mümkün değil. Ben tebliğimde bu alanda yaşanan sorunları ve özellikle emeklilere yönelik sıfır vergi uygulaması, korunması gerekli kültür varlıklarının emlak vergisi ve değerli konutlar vergisi karşısındaki durumu, vakıfların eğitime özgüledikleri taşınmazlara yönelik istisna uygulaması gibi konuları özellikle yargı kararları ışığında ele almaya çalışacağım.