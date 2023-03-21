Tekstil, eski giysilerle ‘ikincil hammadde’ üretimi için kolları sıvadı

İSTANBUL Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, asrın felaketine dönüşen Pazarcık ve Elbistan depremlerinden 4 gün önce davet etti:

- Türkiye ve Hollanda arasında gerçekleştirilen “Döngüsel Ekonomi Mutabakatı”nın uygulamalarını, Ar-Ge merkezlerini yerinde görmek üzere Amsterdam’a gidiyoruz. Sizi de bekliyoruz.

5 Şubat 2023 Pazar günü Amsterdam’a gittim. İstanbul’a dönüşümü de 6 Şubat gecesine planladım. İHKİB Başkanı Ahmet Öksüz, Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe ve Besim Özek’in önderliğindeki ekip, 7 Şubat 2023 günü “Premiere Vision” Fuarı için Paris’e geçecekti.

6 Şubat sabahı 11 ilimizi vuran Pazarcık depremi üzerine gelen telefon mesajlarıyla uyandık. Ahmet Öksüz, öğlen saatlerindeki uçakta yer bulunca hemen dönüşe geçti.

Sultan Tepe ve Besim Özek önderliğindeki “Sürdürülebilir Tekstiller UR-GE Projesi” ekibi, deprem bölgesinden haberleri her dakika izleyerek, “Wieland Textiles”, “Textiles 2 Textiles”, “PVH Europe”, “Denim City”, “Saxcell” ve “Mud Jeans”e inceleme turunu tamamladı.

Ekipte Lahey Ticaret Müşaviri Aşkın Pekel, Ticaret Bakanlığı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi Başkanlığından Zeynep Domaniç, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığından Beyza Basri, Uluslararası Anlaşmalar ve AB genel Müdürlüğünden Elif Berrak Taşyürek, Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğundan Ceren Erten yer aldı.

Ekibin ilk durağı Wieland Textiles” ve “Textiles 2 Textiles” oldu. Şirketin kurucusu Hans Bon ve ekibinin sunumlarında şu bilgiler paylaşıldı:

Hollanda’da bazı kentlerde evlerde 7 ayrı atık kutusu yer alırken, 10’a çıktı. Eski veya giyilmeyen elbiseler de artık ayrı bir kutuya atılıyor. Belediyeler topluyor.

Giysi balyaları önce elle ayıklanıyor. Giyilebilir durumda olanlar, Afrika ülkelerine konteyneri 50 bin Euro’dan gönderiliyor.

Tekstil atığına dönüşecek giysiler bugüne kadar kırpıntı haline dönüştürülüp paspas gibi ürünlerin üretiminde kullanılıyordu.

Şimdi geliştirdiğimiz yazılımla atık giysiler önce renklerine göre bantlarda kızıl ötesi ışınla ayrılıyor.

Sultan Tepe araya girdi:

- Bizde de tekstil kırpıntılarından daha çok paspas, keçe gibi ürünler üretiliyor.

Ereks Blue Matters Kurucu Ortağı Romain Nancy ve Projeler Koordinatörü Hakan Uçar’ın da katıldığı sunum sürdü:

Makine, giyside kullanılan polyester ve pamuk oranını da görebiliyor.

Hans Bon da araya girip şu noktanın altını çizdi:

- 2 yıllık Ar-Ge sonucunda otomatik ayıklama yapabilir hale geldik.

Sunumda şu noktaya işaret edildi:

- Avrupa ülkelerinin hazır giyiminin yüzde 20’si Türkiye’den sağlanıyor. Şimdi bunların eskilerinin ya da atıklarının Türkiye’ye geri gönderilmesi gündeme gelebilir.

Sultan Tepe, bu yaklaşımı netleştirdi:

- Avrupa önümüzdeki dönemde bize, “Sattığınızın eskisini alın ülkenize götürün” gibi bir uygulamaya geçebilir.

Hans Bon, bu konuda çözümün eski giysilerin değerlendirilmesinden geçtiğini kaydetti:

- 2030 yılı sonuna kadar geri dönüştürülmüş tekstil materyalinde üretimin yüzde 60 artacağını öngörüyoruz.

Romain Nancy, Türkiye’de kişi başına düşen tekstil atığının yıllık 13 kilo dolayında olduğunu vurgulayıp, tesisteki makinelere dikkat çekti:

- Tekstil atıklarından daha önce üretebildiğimiz iplik biraz kalındı. Şimdi 4 kat incelmiş durumda. Ayrıca, yeni makineler dikiş ipliğini bile ayırabiliyor.

Tekstil atıklarını dönüştürmede su yerine karbondioksit kullandıklarını bildirdi:

- Geri dönüştürülmüş elyafın kilo başına maliyeti 1 dolar dolayında. Tekstil atıklarının geri dönüşümünün 3.5-4.5 milyar Euro’luk bir pazar oluşturabileceğini tahmin ediyoruz.

Sultan Tepe, Türkiye’deki eski giysilerin, tekstil atıklarının dönüşümü için de adım atılması gerektiğine vurgu yaptı:

- Aslında eski giysilere, tekstil atıklarına, “ikincil hammadde” demek daha doğru. Dünyanın önde gelen hazır giyim markaları artık yüzde 25 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmasını istemeye başladı. “İkincili hammadde” yaklaşımıyla istenen oranları tamamlayabiliriz.

İTHİB, eski giysilerin, tekstil atıklarının “ikincil hammadde”ye dönüşmesi konusunda Türkiye’de de yatırımı tetiklemek üzere kolları sıvamıştı. Araya deprem girdi.

İTHİB, önümüzdeki dönemde “ikincil hammadde” adımlarını hızlandıracak gibi görünüyor…

‘Yeşil Mutabakat’ın en başarılı limanı olacağız

İSTANBUL Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Amsterdam’da 5 Şubat 2023 akşamı yaptığımız sohbette Türkiye’nin dünyanın 5’inci büyük tekstil ihracatçısı olduğunu anımsattı:

- Türk tekstil sektörü olarak enerji verimliliği, sıfır atık prensibi, geri dönüşüm yaklaşımı ile küresel ticarette döngüsel ekonomi modelinin ve “Avrupa Yeşil Mutabakatı”nın en başarılı limanı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türk tekstil sektörünün AB’nin tekstil ithalatından yüzde 17 pay aldığını kaydetti:

- AB’nin uzak pazarlardan ürün alması, lojistik süreçlerdeki karbon salınımını artıracaktır. Bu sebeple coğrafi olarak avantajlı konumdaki ülkemizin, AB pazarında daha sürdürülebilir bir tercih olarak konumlanacağını düşünüyoruz.

Döngüsel ekonomiye geçişte kamu-özel sektör işbirliğinin başarıyı sağlayacağının altını çizdi:

- Bakanlıklarımızla sürdürülebilir elyaf üretiminin artırılması, geri dönüştürülmüş tekstil ürünleri üretimindeki mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve sürdürülebilirlik üzerine ayrı bir destek mekanizması oluşturulması için girişimlerde bulunuyoruz.

İTHİB, ‘Denim Deal’ mutabakatı imzaladı

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, merkezi Amsterdam’da bulunan ve denim tedarik zincirindeki tüm aktörleri tek çatı altında buluşturan “Denim City” ile “Denim Deal”e imza attıklarını bildirdi:

- “Denim Deal” mutabakatı, geri dönüştürülmüş denim talebini artırmaya odaklanarak, döngüdeki tarafların büyük miktarlarda atılan giysileri yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş ve yeniden kullanılabilir kumaşlara, giysilere dönüştürmek için ortak çalışmasını sağlıyor.

Ardından ekledi:

- İTHİB, “Denim Deal” hedeflerine ulaşmada tüm taraflarla işbirliği içinde olacak. Bu mutabakattaki yaklaşımın tüm tekstil sektörüne örnek teşkil edip, ulusal, AB ve uluslararası düzeyde diğer tekstil akışları ve nihai ürünler için ilham kaynağı olacağını umuyoruz.