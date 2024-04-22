Tesla’nın ÖTV taktiği

Ulaşılamayan ve uygun olmayan krediler, nakitlerin başka yatırımlarda değerini koruma arayışları ve asıl Türkiye’deki aşırı yüksek ÖTV, tüketicinin yeni otomobil satın almaya olan ilgisini zorluyor. Her ne kadar Ocak-Mart döneminde önceki yıla göre yüzde 25 artarak 300 bine yaklaşan toplam pazardaki hareketlilik devam etse de, yükselen kurlarla yükselen “0 km” otomobil fiyatları, önümüzdeki dönem için durgunluğa işaret ediyor.

2022’ye göre 1/3 oranında artarak 14 milyonu geçen ve küresel satışların yüzde 16’sına yaklaşarak 2023’te altın yılını yaşayan elektrikliler ise, pazarımızda uzatılmış menzillilerle birlikte 72.179 adede ulaşmıştı.

ÖTV’nin artık neredeyse tüm içten yanmalılarda yüzde 80 olduğu ülkemizde, tam elektrikliler güç ve fiyata göre %10, %40, %50 %60 ÖTV’leniyor! 160 kW’ın altındakiler %10 ve %40 kademelerine girerken, daha güçlüler %50 ya da %60 kademelerinde kalıyordu. Bu şartlarda Togg 4.145, BMW 1.612 ve Mercedes- Benz 1.064 adetle Tesla’nın 375 adedinin çok önünde olduğu ilk üç ayın ardından Tesla, 2023’teki 12.150 adetlik hızlı satışlarını yeniden yakalamak üzere, şimdi %10’luk ÖTV dilimine uygun 159 kW e-motorlu arkadan itişli, 455 km menzilli ve çok düşük donanımlı bir özel versiyon hazırlayarak, ÖTV ve KDV dahil 1.791.451 TL başlangıç fiyatını sunmaya başladı.

Avrupa’daki arkadan itişli Model Y’nin orijinali, %50 ÖTV’li olabiliyorken, Tesla, bizim ÖTV şartlarına özel gücü biraz kısılmış bu modeli artık %10 ÖTV diliminden satılabiliyor. %50’den %10’a geçişle, son fiyatta asıl büyük farkın büyük ilgi gördüğü siparişler de, 50.000TL kaporayla açıldı. Bu giriş seviyesi Model Y’nin teslimatları da Haziran ayında başlayacağı da açıklandı.

Aynı düşük menzilli aracın ABD’de 29.490 dolara, Avrupa’da da minimum 36.990 bin Euro’ya satılan 220 kW e-motorlusu, 0-100 km/h hızlanmasını 6,6 saniyede gerçekleştirirken, Türkiye’ye 1,8 milyon TL’ye gelen en zayıf versiyonu 7.5 saniyede hızlanıyor. Fakat, 3,2 milyon TL’lik çift motorlu 4 çekerlisine göre neredeyse yarı fiyatına sunulan bu en erişilebilir “baz” Model Y, premium malzeme, rahatlık, güvenlik ve bağlantı özellikleri standart olmasıyla dünyanın en çok satan otomobili olma ünvanını Türkiye’ye de taşıyacak mı, kamu bankalarının desteklediği kredi avantajına sahip Togg’un tam elektriklilerdeki pazar liderliğini strese sokacak mı, önümüzdeki aylarda göreceğiz… Fakat, büyüme hızı düşmesi beklenen pazarda, yükselen markalar arasında Tesla’yı yeniden göreceğimiz kesin gibi…