TIF 2023 ve Resort kongresi

Bir hafta içinde, biri turizmin başkenti Antalya’ya biri de Napoleon Bonaparte’ın “Dünya tek bir devlet olsaydı başkenti olurdu” dediği İstanbul’da iki toplantı yapıldı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşlet meciler Birliği’nin (AKTOB) 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi geçen hafta Antalya’da yapıldı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum-TIF2023) dün İstanbul’da Raffl es otelde yapıldı.

Sabah saat 9’da başlayıp akşam 19’a kadar süren TIF 2023; içerik, konuşmacılar ve organizasyon yönüyle başarılıydı.

Toplantının açılış konuşmasında TTYD Başkanı Oya Narin: “Türkiye’nin turizmde başarılı olduğunu sektör olarak bu başarıyı Cumhuriyet’e borçluyuz” dedi.

Yapılan konuşma ve sunumlardan ikisi dikkatimizi çekti.

Bunlardan biri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız’ın hazırladığı güzel bir sunum eşliğinde somut bilgiler içeren değerlendirmeleri, diğeri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol özel bir çalışma ile hazırlandığı anlaşılan sunumuydu.

Konuşmalarda dikkat çeken birkaç başlık şöyle:

*Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör: Turizm şirketleri finansman ihtiyacı için halka arzdan yararlanmalı.

*Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Kıdemli Başkan Yardımcısı Maribel Rodriguez: Siz yurt dışına açılın, yabancıyı Türkiye’ye çekin

*Coral Travel Almanya Direktörü Koray Çavdır: Son yıllarda turizmde 4 trend yükseliyor. İlk sırada dijital dönüşüm var.

*Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane: Türkiye’ye gelen 100 yolcunun 55’ini Türk taşıyıcılar getiriyor.

*Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan: Ekonomide izlenen sıkılaşma politikasının şirketlerin finans bulmasını zorlaştırdı, bulunan finansın maliyetini yükseltti.

*Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan: Yatırım için yurtdışından bulunabilecek kredi maliyetleri ikiye katlanarak yüzde 9-10’lara çıktı. Bu durum yatırımların yavaşlamasına neden olacak.

13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde düzenlenen panellere katılan yerli ve yabancı sektör temsilcileri de Türkiye’de turizmin durumuna ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu Türkiye’nin turizmde geleceğinin umut verici olduğunu söylemişti.

Bu iki toplantıda seyahat endüstrinin içinden ve ilişkili kesimlerinden yapılan değerlendirmelerden yola çıkarak Türkiye’nin her alanda olduğu gibi turizm için de olgulara dayalı bir stratejiye olan gereksinimi bir kez daha görüldü.