TL’nin değer kaybı, enflasyon ve turizm

Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde Türkiye’ye talep artışı devam ediyor, ama hızı kesildi.

Talepteki artış ile artış hızının kesilmesinin nedeni aynı.

Türkiye’nin özellikle İngiltere’de yakaladığı yükseliş hızında TL’nin Pound karşısında uğradığı değer kaybı etkili. Aynı oranda olmasa da benzer durum Almanya ve diğer ülkelerde de yaşanıyordu. Buna Fransa katıldı. Şubat ayı itibariyle Türkiye Fransa’da talepte yüzde 97 artış ile ilk sırada.

Bu yöndeki seyrin hız kesmesinin nedeni yüksek enflasyondur.

İngiltere’de yayınlanan Post Office Travel Money araştırması sonuçları bunu gösteriyor.

Raporda İngilizlerin yurt dışı tatili için en çok tercih ettiği 40 destinasyonun 25’inde yemek, içecek ve diğer turistik ürün fiyatlarının geçen yıldan bu yana düştüğü, Türkiye’de ise yükseldiği belirtiliyor.

İngiltere Post Office Travel Money'nin tatil maliyetleri barometresine göre İngiliz tatilciler için en ucuz ülkeler sıralamasında Türkiye iki basamak gerileyerek 9. sıraya düştü.

İngiltere’den Vietnam’a giden tatilci içinde öğle yemeği, bir kadeh şarap, kahve, güneş yağının olduğu mal ve hizmetlerden oluşan sepet için 51.18 pound öderken aynı sepet için Türkiye’de 66.07 Pound ödüyor.

Bunun nedeni yüksek enflasyondur.

Post Office Travel Money çalışmasını yapan grubun başkanı Laura Plunkett “Türk lirasındaki düşüşe rağmen, otel sahipleri enflasyonist fiyat artışlarının yarattığı zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyor” diyor.

Enflasyon nedeniyle otellerdeki maliyetler o kadar arttı ki yabancı para birimlerinin TL karşısında kazandığı değer enflasyonun gerisinde kaldı.

TL’nin değer kaybına rağmen Türkiye yabancılar için pahalı destinasyon haline geliyor.

Durdurulamayan enflasyondaki yükselişin önemli bir etkisi de iç pazara olacak.

Enflasyon, iç turizmde pazarın en büyük kitlesini oluşturan orta kesimde tatile çıkabileceklerin sayısında ciddi azalmaya neden oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre otel ve lokantalar fiyat artışında ilk sıralarda. Buradaki artışın nedeni talep değil maliyetlerdeki artıştır.

Otelciler enflasyonun neden olduğu maliyet artışlarının üstesinden gelemiyor. Enflasyon ne yazık ki artmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında, Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamalarda ve Cumhurbaşkanlığı bürokratlarının değerlendirmelerinde enflasyonun yükselişe devam edeceği söyleniyor.

Türkiye’ye yönelik talep artışı iyi, ama enflasyonun ülke geneline olduğu gibi turizmi de olumsuz etkiliyor.