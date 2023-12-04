Tüketici korunmalı, fakat

Elbette, her aklına gelen, bir vurgun yapıp, kaçmamalı!.. Fakat, ekonomik elektrikli seçeneklerine ulaşmak da, zorlaştırılmamalı!..

Geçen hafta bazı elektrikli araçların ithaline ilişkin yapılan tebliğ ile artık Türkiye’ye yeni gelen markalar ve piyasada olan fakat gerekli teşkilatı tamamlamamış distribütörler, TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 bölgede 20 ayrı servis ve 40 personeli olan bir çağrı merkezini kendileri kurmadan araç ithal izni alamayacak.

Çalışanlarda da TSE veya mesleki yeterlilik belgesi olmak zorunda… 29 Aralık’a kadar bu şartları yerine getirecek bir şirket var mı, bilmiyorum.

Diğer yanda; ülkemizin hurdalığa dönmemesi ile ilgili ithal edilen elektrikli araçlardaki batarya sistemlerinin takibiyle ilgili madde, çok önemli…

Teknolojilerinin çevreye zararı ve sonrasında geri dönüştürüldüğünün izlenmesi kesinlikle gerekiyordu.

Fakat, bu durumda eğer tüm teşkilat ithalatçının olacak ise, büyük yatırımlar yapmış bayiler bundan zarar görecek. Ya da bayilikler, ithalatçıya “satılacak”…

Serbest Ticaret Anlaşması ve Avrupa Birliği menşei olmayan Çin, ABD, Japonya, Meksika, Vietnam ve Güney Afrika gibi ülkelerde üretilen elektrikli araçları ilgilendiren bu tebliğe Avrupalı markaların oralarda üretilen modelleri de takılıyor…

Bayilerinin hizmet noktalarını devre dışı bırakan bu şartları yerine getiremeyen ithalatçılar, Türkiye'de elektrikli araç satamayacak.

Tebliğden muafiyet sağlamak için STA menşeini ispat edebilen Avrupalı ve Güney Koreliler, şimdilik şanslı görünüyor.

Bu arada; sadece elektrik motorundan tahrikli seri hibrit araçlar da artık “izin belgeli” olmak zorunda.

İthalatçı tarafından kurulmamış bayilere ait servis istasyonu ağından yararlanılmayacağı da anlaşılan bu yeni rejim ile akla gelen ilk çözüm, tüm STA dışı menşeili marka ve modellerin tek bir şirketler grubu tarafından ithal edilerek, o birliğin tebliğ şartlarını yerine getirmesi olabilir… Fakat, Ankara’nın buna izin vermeyeceği de söyleniyor.

Sonuçta; kendine ait servis noktası hiç olmamış marka veya distribütörlerin Türkiye genelinde bayi ve servislerinin “yetki”leri artık sadece STA ülkeleriyle sınırlandırılmış oldu.

Tüketicinin korunması için çok önemli bir adım. Ancak, STA menşeili olsa da, güvenilir hizmet sistemini kurmamış diğerleri ne olacak?.. Bayilerin yatırımları ne olacak?..

Ulaşılabilir seçenekler, engeleniyor mu?..