Tüm yollar Şangay’a çıktı

Geçtiğimiz Eylül ayında Messe Frankfurt tarafından düzenlenen, 320 bin metrekareye yayılan ve 26 salonda asıl “merkez” Automechanika, iki yılda bir döngüsünün birikimiyle 80 ülkeden 4.200 şirketin katılımı, sadece 5 günde 172 ülkeden gelen 108 bin ziyaretçinin kalabalığıyla 1971 yılından bu yana ulaştığı tüm rekorları alt üst etmişti.

Fakat, bu yıl 350 bin metrekarelik alanda düzenlenen 4 günlük Automechanika Şangay ise, 2-5 Aralık tarihlerinde bu sefer 20. yılını kutlarken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 17’si Asya dışından pavilyonlar olmak üzere 40 ülke ve bölgeden 6.763 şirketin katılımı, 181 ülkeden 222.341 ziyaretçi ile dünyanın en büyüğü olduğunu bir kez daha gösterdi. Hatta sosyal medyada 300 milyon izlenme ile de ayrı bir rekor kırdı.

Geçen yıla göre bile yüzde 20 büyüyen bu dev otomotiv buluşması, elbette tüm dünyadaki otomotiv üretiminin üçte birini Çinlilerin sağlamış olmalarıyla ilgiliydi… 2024’ü 11,5 milyonu NEV yani elektriklenmiş araçlar olmak üzere 31 milyon adetle tamamlayacak olan dünyanın en büyük pazarında; böyle devasa bir kapasiteyi destekleyen yan sanayi, besleyen tedarikçiler ve satış sonrasında hizmet verenlerin de, sadece Çin için değil, küresel markalar ve pazarlar için de çalıştığını düşündüğümüzde, Automechanika Şangay’ın önemi biraz daha iyi anlaşılıyor.

Çin’in de en büyük otomotiv etkinliği olarak gösterilen Automechanika Shanghai 2024, yalnızca sayılarla değil, yarattığı etkiyle de küresel bir dönüşümün işaretlerini taşıyordu.

Dünya devleri BASF, Borgwagner, Brembo, Dana, Forvia Hella, Goodyear, SDS, Sensata, Total Energies ve Tunap gibi markaların yenilikçi ürünlerinin karşısında Çin’in devleri Autel, Black Sesame, Bright, EAE, Faway, Fawer, Hasco, Horizon Robotics, Launch, New SORL, Qisheng, Sanhua, Tuopu ve ZC Rubber gibi tedarikçiler gövde gösterisi yaptılar.

Çin’in küresel otomotivdeki dominant etkisini hissettiren bir teknoloji festivali gibi görünen bu organizasyonda ana fikir olarak, sürdürülebilirlik ve yeni enerji teknolojilerin gündemin merkezine taşınması da, Çin’den tam beklenildiği gibiydi.

Fuarda 477 firmanın sergilediği yeni enerji ve bağlantılı teknoloji ürünlerinin olduğu özel olarak ayrılmış 26.000 metrekarelik bir alanda bir köşede HESAI’nin Li- DAR teknolojisi, diğer bir köşede Hubei’nin hidrojen yakıt hücreleri, otomotivdeki en yeni trendlere ışık tutarken, Shedrive’ın elektrikli sürüş sistemleri ve CALB’nin batarya çözümleri örnekleri gibi sonraki nesil teknoloji fikirleriyle enerji dönüşümünün hızla büyüyen bir gerçeklik olduğu hatırlatılıyordu.

Teknolojideki bu dönüşüm, parçalar ve bileşenlerde de kendini gösterirken; bu yılki fuar da yer alan küresel tedarikçiler arasında Bosch’un yeni enerji araçlarına özel termal yönetim sistemi, Hitachi Astemo’nun yeni motor ve şasi tasarımları, ZF’in Sachs Air Struts’u ve Continental’ın ATE SecuBrake fren sıvısı, geleceğin araçlarını daha güvenli ve verimli hale getirecek çözümler olarak dikkat çekiyor ve sektördeki yenilikçilik yarışının kıtalar arası boyutta hız kesmeden devam ettiğini gösteriyordu.

Hatta elektrikli araçlara özel modifikasyon çözümleri, Japon Idemitsu’nun elektrikli araçlar için bakım çözümleri, Launch X-431 PAD gibi yapay zeka destekli araç bakım ekipmanları, BESITA akıllı şasi test cihazları, BOP’un çift çekirdekli enerji toplayan solar filmi de dijitalleşme ve sürdürülebilirlik başlıklarında meraklı bakışlarla incelendi.

Çin’in elektriklenmedeki liderliği, Xiaopeng, Geely ve SAIC Motor gibi yerel büyük markaların hidrojen enerjisi ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konuları yalnızca teknik birer mesele olarak değil küresel vizyonlarının parçaları teknolojik yatırımlar olarak ele aldıklarını paylaştıkları eğitimlerle pekiştirildi.

Çin otomotiv sektörünün “uluslararasılaşarak” global entegrasyonu ve dünya otomotiv üretiminin %30’unu temsil eden rakipsiz üretim kapasitesi, altı çizilerek vurgulandı. Buradan uluslararası iş birliklerine dönük güçlü bir mesaj da verilirken; Automechanika Shanghai 2024, yalnızca bugünkü otomotivi değil, geleceğe de işaret eden bir etkinlik olarak akıllarda kaldı. Yenilik, hız ve sürdürülebilirlik ile otomotiv sektörünün yol haritası belirlenirken, geleceğin netleştiği veya şekillenmeye başladığı söylenebilir… Sektörün dönüşümüne yön veren yenilikleriyle, sürdürülebilir bir otomotiv dünyası için attıkları adımlarla Çin’in küresel liderlik vizyonu, bu fuarın temel taşlarının üzerine kazınmış gibiydi.