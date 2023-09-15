Turizmde ayrımcılık

Her destinasyona dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler geliyor.

Birbirini tanımayandan devletleri birbiriyle savaş halinde olanına kadar çeşitli ülkelerden insanlar seyahat ve tatil ortamında bir arada olabiliyor.

Turizmin belirli özelliklerinden biri budur.

Aslolan bu iken bazı destinasyonlarda zaman zaman tersi bir anlayışa tanık olunuyor.

Bir dönem Antalya Kemer’de Almanlar Ruslarla aynı otelde kalmak istemediklerine ilişkin talep olduğu gerekçesiyle bazı tur operatörleri çalışacakları otellere Rus müşteri almama koşulunu koyuyordu. Ama faşist bir anlayışın ürünü olan bu talep karşılık bulmadı.

Bu arada kimileri Almanların bu nedenle Kemer’den çekildiğini bölgenin Rus turist ağırlıklı destinasyon olmasının bunun sonucu olduğunu savundu.

Yıllar öncesi yaşanan bu tartışmalar Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yeniden gündeme geldi. Birbiriyle savaş halindeki iki ülke insanının aynı otelde kalamayacağı, bir havuzda yüzemeyeceği, aynı restoranda yan yana masalarda yemek yiyemeyeceği söylendi.

Ama öyle olmadı. Oteller ve bölgeler Rus ve Ukraynalı turiste göre ayrılmadı.

Farklı ülkelerden turistlerin bir arada kalmayacağına ilişkin iddia edildiği gibi sorun yaratmadı sektörde bu temelde bir ayrımcılık yaşanmadı.

Son dönemde bu yönde farklı biçimde ama temelde yine ayrımcılığa dayanan bazı olumsuz gelişmeler yaşanıyor.

Başta Trabzon olmak üzere Karadeniz bölgesinde Arap ülkelerinden gelenler için, Van’da İran’dan gelenler için siyasal temelde tepki gösterme girişimleri yaşanıyor.

Kısa bir süre öncesine kadar bu düzeyde olmasa da İstanbul’da da Arap ülkelerinden gelenler ile ilgili benzer şeyler yaşandı.

Karadeniz bölgesinin yerel basınında “Bıktık, yeter artık, Arap turist istemiyoruz” başlıklarıyla haberler yapılıyor. Kısa adı AGD olan Anadolu Gençlik Derneği Van Şubesi geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada Van’a gelen İranlı turistlerin esnaf ve vatandaşı mutlu ederken, turistlerin gayri ahlaki tutum ve davranışlarda bulunduğu savunularak, “Ahlaki ve manevi hassasiyeti olan her memleket sevdalısı insanımız, “Şehrimize ne oluyor, bu memleket sahipsiz mi, başımıza taş yağacak” dediği iddia ediliyordu.

Bu arada Trabzon’da yayınlanan Taka Gazetesi’nde yapılan haberlerde esnafın Arap turistlerden memnunken halkın “Her yerde Arap görmekten bıktık, Arap turist istemiyoruz” dediği başlık olarak kullanıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptıkları açıklamalarda son dönemlerde oluşturulan yabancı düşmanlığının Arap düşmanlığına dönüştürülmeye çalışıldığını söyledi.

Uzun yıllardan beri Ortadoğu pazarıyla çalışan Karnak Travel’in sahibi Serdar Ali Abet de bu tür haberlerin Arap ülkelerinde Türkiye aleyhine kullanıldığını belirterek sosyal medyada “Sakın oraya gitmeyin, aşağılanıyorsunuz” şeklinde paylaşımlar yapıldığını söyledi.

Ne Arap, ne Alman, ne Rus, ne de başka herhangi bir ülkeden gelenler için toplu bir tanım yapılamaz. Bir turist yanlış yapıyorsa ona karşı

çıkılır tepki gösterilir. Ama bu bir ülkeden gelenlerin tümü için yapılamaz.

Ayrımcılık turizmin ruhuna aykırıdır.