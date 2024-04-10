Türk futbolunda yıkıcı yenilik şart

Okan CAN/ Yönetim danışmanı

Artık tedavi edilmesi zor, kapanması imkânsız yaralar açıldı Türk futbolunda.

Bu yaraların tedavi edilmesi bir yana, üstüne tuz bile bastı Türkiye Futbol Federasyonu.

Ve asıl tuhaf olan da ilk oynandığı zamanlarda ‘Güzel Oyun’ diye adlandırılan futbol, bu topraklarda ‘Gergin Oyun’a dönüştü.

Ve koca ülkenin kamuoyu, TFF başkanı ve yönetimini, başarısız olduğuna ve istifa etmesi gerektiğine ikna edemedi.

Pazar günü Süper Kupa finaline tepki olarak, gencecik çocuklarla çıktı Fenerbahçe.

Karar yanlış olsa da tepkisi anlamsız değil aslında.

Çünkü gelinen noktada, Türk futbolu çıkmaz sokakta.

Buradan çıkış olur mu?

Ortaya çıkan görüntü ile zor.

Çünkü sorun sadece, TFF yönetiminin gidişi ile çözülemez.

Türk futbolunda yıllardan beri bir statüko var ve bunun için de yenilikçi yıkım gerekli.

Peki, sorunlar çözülür mü Türk futbolunda?

Maalesef çözümü çok zor…

Ama bir yerden başlamak lazım…

Mesela;

Bir an önce Süper Lig’in şirketleşmesi ve profesyonellerin elinde bir şirket olarak yönetilmesi gerekiyor…

Bir an önce TFF’nin delege yapısının değişmesi lazım. Delegelerin %80’den fazlasını profesyonel kulüpler oluşturuyor. Bu rakam İngiltere, Almanya, İspanya gibi ülkelerde %15 seviyelerinde. Yani TFF, bağımsız karar alma mekanizması kuramıyor. Zaten TFF yönetimlerinde, kulüplerde yöneticilik yapmış aynı kişiler oluyor. Mesela FIFA’nın yayınladığı listede, en çok transfer yasağı alan ülke Türkiye. 24 kulübün transfer yasağı var FIFA’da. Yani kuralları uygulama ve denetim olmuyor TFF’de. Zaten bu yapı ile de olmaz.

Ayrıca TFF’ye bağlı kurulların, atama ile değil seçimle oluşturulması gerekiyor.

Saha içinde ise en az 2 yıl boyunca, yabancı hakemlerin görev yapmasına ihtiyaç var. Hakemlik camiasının yenilenmesi, yeni yüzlerin eğitimden geçmesi ve geçmiş 20 yıla ait kim varsa görevden uzaklaşması şart. Hakem camiasının arınması ve yeniden başlaması gerekiyor.

Bunlarla beraber geleneksel spor medyasının da ciddi kararlar alması mecburi. Ahlaki ve etik yenilenme, zaruri bir ihtiyaç spor medyasında. Holiganlaşmış, taraftarlaşmış muhabir ve yorumcular, Türk futbolunun zehirlenmesine katkı sunuyorlar maalesef.

Bu topraklarda futbol yeşermiyor ve hep çorak kalıyor.

Bu yüzden yeni tohumlar ile iyi bir bakıma ihtiyacı var Türk futbolunun.