Türk gençlerinin yenilikçi fikirleri dünyaya açılıyor

Samsung ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Solve for Tomorrow programında ilk tur tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen projeler, bölgesel ve küresel sahnede yarışmaya hazırlanıyor.

Samsung’un küresel ölçekte yürüttüğü Samsung Solve for Tomorrow programı, bu yıl dünyanın dört bir yanından gençlerin iş birliği yapabileceği ve zorluklarla birlikte mücadele edebileceği küresel bir sorun çözme topluluğu haline geliyor.

2010’dan bu yana 68 ülkeden 3 milyon öğrencinin başvurduğu program, 2021 yılından bu yana Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye’de düzenleniyor. 8-12. sınıf öğrencilerinin katılabildiği programın bu yılki dördüncü dönemine Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce öğrenci projeleriyle başvurdu. Programa başvuran öğrenci sayısında geçen döneme göre yüzde 40, proje sayısında ise yüzde 60 oranında artış yaşandı. Programın ilk turunda başvuru yapan yüzlerce proje arasından 30 proje seçildi. Programın bu seneki temaları ise ‘Teknoloji ile Sosyal Sürdürülebilirlik’, ‘Teknoloji ile Çevresel Sürdürülebilirlik’ ve ‘Spor ve Teknoloji Aracılığı ile Toplumsal Sorunlara Çözüm’ olarak belirlendi.

İkinci turda Türkiye’yi bölgesel yarışmalarda temsil edecek dört proje seçilecek.Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım, programın gençler için taşıdığı önemi şu sözlerle dile getiriyor: “Samsung Electronics olarak, 15 yıl önce hayata geçirdiğimiz Solve for Tomorrow programımızı geliştirerek 68 ülkede uygulanmasını sağladık. Bugün dünyanın önde gelen küresel vatandaşlık programlarından biri haline gelen bu girişimle Türk gençlerinin yenilikçi potansiyelini desteklemekten gurur duyuyoruz. Habitat Derneği’nin katkısıyla, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gençleri teknolojiyle daha iyi bir geleceği inşa edebilmeleri için eğitime ve üretime teşvik ediyoruz.”

Eğitim ve mentorluk desteği

Samsung Solve for Tomorrow programı pek çok etaptan oluşuyor. İlk turu geçen 30 takım, Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi aldı. Öğrenciler empati kurma, problem tanımlama, fikir geliştirme, prototipleme ve test etme aşamalarını içeren bu süreçte yaratıcı çözümler üretme imkânı buldu. Ayrıca Samsung ve Habitat Derneği’nin sağladığı mentorluk desteği, iletişim ve sunum teknikleri eğitimleri de öğrencilerin gelişimine katkı sağladı. Bugüne kadar 6 bin 625 öğrenci bu eğitimlerden yararlandı.

Bölgeselden küresele yolculuk

İkinci tur sonunda seçilecek dört takım, projeleriyle önce Ortadoğu- Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güney Asya bölgelerinde yarışacak. Sekiz bölgeden 20 proje küresel finale kalacak. Global değerlendirme sonucunda seçilecek 10 projenin takım liderleri, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’na Samsung Solve for Tomorrow Elçisi olarak katılma hakkı kazanacak.

2024’te Samsung’dan Ar-Ge’ye 25 milyar dolar 2024’te Samsung’dan Ar-Ge’ye 25 milyar dolar

Samsung, 2024 yılında Ar-Ge’ye 25 milyar dolar ayırdı. Türkiye’deki Solve for Tomorrow programına 2021’den bu yana başvuran projelerin yüzde 54’ü devlet okullarından, yüzde 66’sı Anadolu ve Fen Liseleri’nden geldi.

Geleceğe ilham veren projeler

2024’TEN ÖNE ÇIKANLAR

- PlazmiGenomi- : Plazmid DNA izolasyon kiti ile sağlıkta dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen yerli çözüm.

- Akana / Küstik: Küsküt otundan biyoplastik üreterek plastik kirliliğine ve tarımsal atıklara çözüm sunuyor.

- NeuroAid Innovators: Boyun kaslarını hareket ettiremeyen bireyler için göz hareketiyle kontrol edilen destek cihazı.

2023’TEN ÖNE ÇIKANLAR

- Camellia: Çay fabrikası atıklarından antibakteriyel hidrojel üretimi.

- Aruna: 1200 dereceye kadar iğne imha edebilen yerli cihaz.

- ÇDS: Çay atıklarından mobilya sektörüne sunta üretimi.

- Prizmo: Akıllı sera otomasyon sistemi ile sürdürülebilir tarım.

2022’DEN ÖNE ÇIKANLAR

- Gün Kardeşler: Atık nar kabuğu katkılı yara iyileştirici film.

- Lance: Su şebekelerinde sızıntı takibi için izleme sistemi.

- Yeşil Gezegen: Çamaşır makinelerinde enerji geri kazanım sistemi.

2025 BAŞVURULARINDAN DİKKAT ÇEKENLER

- SmartPool: Görme engelli yüzücüler için akıllı havuz sistemi.

- Tuzlu Topraktan Umuda: Akdeniz’de akıllı tarım ve hibrit su arıtımı.

- Spinafle- : Sensörlü ve konforlu akıllı skolyoz korsesi.

- Glutensiz Lezzetler: Çölyak dostu dijital beslenme platformu.

- VoltWheels: Araçlardan enerji üreten modüler sistem.

- OilSorb: Koyun yününden üretilmiş pedlerle doğal petrol temizleme yöntemi.