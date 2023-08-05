  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Zeynep GÜRCANLI
  4. Türkiye için tehlikeli gerilimler

Türkiye için tehlikeli gerilimler

Zeynep GÜRCANLI
Zeynep GÜRCANLI Yedi Düvel

Türkiye'nin etrafı bugünlerde ateşten gömlek; Türk insanı ekonomik krize odaklanmışken, Karadeniz'de ve Ege'de Türkiye'yi diplomaside zora sokabilecek, sıkıştıracak gelişmeler ardı ardına geliyor.

ÇATIŞMA KARADENİZ'E SIÇRADI

En tehlikelisi kuzeyde; Ukrayna- Rusya savaşında, çatışmaların Karadeniz'e sıçradı. Rusya, Karadeniz'deki ana donanma üssü olan Novorossiysk'e insansız hava araçları ile saldırının son anda önlendiğini duyurdu.

Ukrayna yönetimi savaşın başından beri, bir şekilde NATO'yu da çatışmalara dahil etmeye çalışıyordu. Rusya'ya yönelik Karadeniz'deki bu saldırıyı bu açıdan okumak gerekiyor. Karadeniz'deki kargo gemilerine NATO'nun eşlik etmesi için bastıran, ancak bu istediğini alamayan Kiev yönetimi, belli ki NATO'yu buna "mecbur bırakacak" adımlar atmaya başladı. Kiev'in bu hamlelerinde Washington yönetiminin "nerede durduğu" bilinmez ama, gerçek şu; Bu gerilimden en çok da, Montrö Antlaşması ile Boğazlar'ın egemen gücü olan Türkiye etkilenecek.

ABD'nin yıllardır NATO üyesi olan Türkiye'den Montrö'yü Batı İttifakı lehine "esnetmesi" yönündeki telkinlerde bulunduğu bir vakıa. Bu taleplere karşı sıkı duran Türkiye'ye, şimdi "Karadeniz'de savaş" bahanesiyle baskı yapılması, belli ki, an meselesi.

EGE'DE AMERİKAN KONGRESİ'NİN ÜS HAMLESİ

Ege'de de Türkiye'yi sıkıntıya düşürebilecek hamle Washington'dan, Amerikan Kongresi'nden geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın partisinden Temsilciler Meclisi üyesi Grace Meng'in girişimiyle 2024 Savunma Bütçe taslağına, Ege Adaları'nda yeni Amerikan üsleri kurulması için araştırma yapılmasına ilişkin bir madde eklendi. Ege'deki Türkiye kıyılarına yakın Yunan Adaları Lozan Antlaşması uyarınca silahsızlandırılmış durumda. Yunanistan'ın anlaşmanın bu hükmünü hiçe sayarak, Adalar'a sürekli askeri yığınak yapıyor olması, zaten Ankara-Atina arasında gerilim nedeni. Şimdi bu askeri yığınağa Amerikalılar'ın da dahil olmasının tartışılmaya başlanması alarm verici.

Kongre'deki tasarıda ABD askeri üslerinin hangi Yunan adalarına kurulacağı konusu bilerek muğlak bırakılmış. Ancak Yunan medyası daha şimdiden söz konusu adaların, Lozan Antlaşması uyarınca silahsızlandırılmış adalar olduğunu yazıp çizmeye başladı bile. Karadeniz'de Montrö, Ege'de Lozan Antlaşması belli ki dağıtılmaya çalışıyor.

Cumhuriyetin 100. yıldönümünde çok tehlikeli gelişmeler bunlar...

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gelenler... Gelmeyenler... 03 Ağustos 2023
Küresel rekabet Afrika’ya taşındı 31 Temmuz 2023
Tahıl koridoru kurtarılabilir mi? 27 Temmuz 2023
AB vizyonu ve Ortadoğu açılımı 24 Temmuz 2023
Orta Doğu'da dengeler değişiyor 22 Temmuz 2023
Ekonomi sıkıntıya düşünce... 20 Temmuz 2023
Wagner'dan start-up’lara desteğe; NATO bildirisinde yok yok! 17 Temmuz 2023
Nato genişlemesinde "TBMM KOZU" mu? 13 Temmuz 2023
Putin’e niyet; Zelensky’ye kısmet 10 Temmuz 2023
Dış politika trafiği hızlı; hedef normalleşme 08 Temmuz 2023