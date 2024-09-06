Türkiye’de 25 ülkenin ‘vize kapısı’ oldu, 9-40 Euro’ya hizmet veriyor

151 ülkede 68 ülkeye dönük vize aracılık hizmetleri veren VFS Global’in Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Baltık Bölgesi Başkanı Nishant Bhatia ve VFS Global Türkiye, Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk’le görüşmeye giderken şirketin öyküsüne baktım:

2001 yılında Hindistan’da kuruldu. Vize işlemlerine aracılık ettiği ülkelerin güvenini kazandıkça büyüdü. 151 ülkede, 68 ülkenin vize işlemleri hizmetini verir hale geldi.

151 ülkede 3 bin 450 başvuru merkezine ulaştı. 2001 yılından bu yana 290 milyonu aşkın vize başvurusunu işledi.

2007 yılından itibaren de 137 milyondan fazla biyometrik kayıt aldı.

VFS Global’in çoğunluk hisseleri Blackstone’un elinde. Şirketin ortakları arasında ayrıca İsviçre merkezli Kuoni ve Hugentober Vakfı bulunuyor. Şirketin global yönetim merkezi Zürih ve Dubai’de hizmet veriyor.

Şirket Türkiye’deki faaliyetlerine 2010 yılında ilk Danimarka vize işlemleri hizmetiyle başladı.

Nishant Bhatia ve Sertan Aslantürk, Türkiye’de bugün ulaştıkları noktayı paylaşarak söze girdi:

- Türkiye’de Avustralya, Kanada, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere 25 ülkenin vize başvurularının ön kabul hizmet noktasıyız.

Aslantürk, Türkiye’de hizmetlerini yürüttükleri büroların bulunduğu illeri sıraladı:

- İstanbul (Beyoğlu ve Altunizade), Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Bursa, Edirne, Trabzon, Diyarbakır.

Nishant Bhatia, VFS Global’in hizmetlerinin çerçevesini şöyle çizdi:

VFS Global, bağlı olduğu temsilciliklerin güvenilir bir iş ortağı olarak yalnızca ön vize başvuru sürecini kapsayan görevleri yerine getiriyor.

Bu görevler arasında başvuru formlarının ve belgelerinin temsilciliklerin belirlemiş olduğu kontrol listesine göre toplanması yer alıyor.

Gerekli durumlarda biyometrik işlemlerin tamamlanması ve büyükelçilikler/konsolosluklar tarafından verilen karar sonrası pasaportların güvenli şekilde başvuru sahiplerine teslim edilmesi hizmetleri de veriliyor.

Şu noktanın altını, sorduğum birkaç soruda özellikle ve sıklıkla çizdi:

- VFS Global, vize başvurularının sonuçları hakkında bilgiye sahip değildir. Vize verilmesi, verilen vizelerin süreleri veya başvuruların reddedilmesi konularında karar yetkimiz yok. Tamamen ilgili büyükelçiliklerin ve konsoloslukların yetkisindedir.

Vize başvuru merkezlerindeki genel yoğunluğun nedenini merak ettim, anlattı:

- Uluslararası seyahat talebinin son iki yılda hızla artması, seyahat sezonunun geleneksel yaz ve kış dönemlerinin ötesine geçmesini sağladı.

Bu noktada şu uyarıyı yaptı:

- Yoğunluk nedeniyle başvuruların erken planlanmasını ve önceden yapılmasını öneriyoruz.

Türkiye’den vize taleplerinin yoğunlaştığı ülkeleri sordum, Sertan Aslantürk sözü aldı:

- Türkiye’den Schengen bölgesine olan vize taleplerinde artış gözlüyoruz. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre vize taleplerinde yüzde 15-20 artış gözlemledik.

Türkiye vatandaşlarına Schengen vizesi konusunda çıkarılan zorlukları anımsattım, prosedürü anımsatıp, şu saptamayı yaptı:

- Vize verilmesi veya reddi konusunda yetkimiz yoktur. Yalnız biz de şikayetler alıyoruz, destek talepleriyle karşılaşıyoruz.

VSF Global gibi vize hizmet kurumları açısından Türkiye’nin dünya pazarındaki yerini, büyüklüğünü sordum, Bhatia’dan şu yanıt geldi:

- Türkiye, dünyadaki büyük vize pazarları arasında yer alıyor.

Vizeye aracılık eden kurumların hizmet bedelleri konusunu yokladım, Sertan Aslantürk paylaştı:

Hizmet bedeli normalde 9-40 Euro arasında değişiyor.

Premium hizmet istendiğinde ücret 40-60 Euro arasında değişiyor.

Dünyada vizeler üzerinden nasıl bir ekonominin döndüğü üzerinde durdum. Bhatia ve Aslantürk, pazarla ilgili bir veri paylaşmadı.

Ben de hizmet bedeli üzerinden ve VSF Global örneğinden bir hesap yaptım. VSF Global, 2023’te 24.1 milyon vize başvurusu işlemi gerçekleştirdi.

24 milyon vize başvurusunun tamamını 9 Euro’dan yapmış olsa: 216 milyon Euro

216 milyon Euro 20 Euro’dan yapmış olsa: 480 milyon Euro

480 milyon Euro 30 Euro’dan yapmış olsa: 720 milyon Euro’luk vize hizmet cirosu ortaya çıkıyor.

Yine VSF Global’in aracılık ettiği 24 milyon vize başvurusundan ülkelerin 100’er Euro tahsil ettiğini dikkate alsak, 2.4 milyar Euro’luk yıllık ciroya da oradan ulaşılıyor.

Bu basit hesap bile, dünya vize pazarının büyüklüğü hakkında fikir veriyor…

VIP hizmetin vize kararında etkisi olmuyor

VFS Global Türkiye, Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk’e vize başvurusundaki VIP seçeneğin etkisini sordum, anlattı:

- VIP hizmetlerden tercihe bağlı olarak yararlanılıyor. Ancak, vize sürecini hızlandırma veya olumlu bir vize kararı alma konusunda bir etkisi yoktur.

VIP hizmetin farkını şöyle ortaya koydu:

- VIP hizmet alanlar daha konforlu vize başvuru deneyimi yaşıyor. Bizim başvuru merkezlerimizde ayrı bir salona alınıyor.

Bu noktada “Mobil/Kapınızda Vize”yi açtı:

- Ek ücret karşılığında “Mobil/Kapınızda Vize” hizmeti de sunuyoruz. Bu hizmet, başvuru sahiplerinin evlerinden, ofislerinden veya tercih ettikleri herhangi bir yerden işlem yapabilmelerini sağlıyor.

Söz konusu hizmeti sundukları ülke vizelerini sıraladı:

Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Malta, Slovenya.

Veriler büyükelçilik ve konsolosluklara gider sonra bizden silinir

VFS Global Türkiye, Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk, veri güvenliği konusunda şu bilgileri verdi:

Vize başvurusu sahiplerinin tarafımıza teslim ettiği veriler , ilgili büyükelçilik veya konsolosluğa aktarılır. Hizmet verdiğimiz ülkelerle olan hizmet seviyeleri anlaşmalarına göre sistemlerimizden silinir.

Veri koruma ve bilgi güvenliği bizde kritik öneme sahiptir. Bulunduğumuz 151 ülke ve vize hizmetlerine aracılık ettiğimiz 68 ülkede veri yerelleştirme, gizlilik ve koruma yasalarına titizlikle uyarız.

VFS Global Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Baltık Bölgesi Başkanı Nishant Bhatia araya girdi:

- İlk günden buyana veri güvenliği fonksiyonlarına oldukça sağlam sistemler ve kontroller inşa etmek için önemli yatırımlar yaptık.

İngiltere için imza attık, Adana’ya da ofisimizle gideceğiz

VFS Global Türkiye, Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk, Türkiye’de vize hizmeti verdikleri ülkeleri sıraladı:

Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Suudi Arabistan, Slovenya, İsveç, Ukrayna.

İngiltere ile 2023 yılında vize ve vatandaşlık hizmetleri için VFS Global’in global olarak sözleşme imzaladığını bildirdi:

- Önümüzdeki süreçte İngiltere için başvuruları da kabul etmeye başlayacağız. İngiltere için Adana’da da bir başvuru merkezi açacağız.

Yerel olarak ana ortaklarının Gateway olduğunu bildirdi:

- Gateway’in kapsamı sadece lojistik hizmetlerle sınırlı.

Yurtdışında Türkiye’ye seyahat etmek isteyenler için hizmetlerinin olup olmadığını sordum, anlattı:

- Türkiye vizesi için Gateway International Logistics’in alt yüklenicisiyiz. Hindistan, Suudi Arabistan, Nepal, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde Türk Vize Merkezleri’ni alt yüklenici olarak işletiyoruz.