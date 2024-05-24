  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Serbest Kürsü
  4. Ücretsiz izin talebi kabul edilmeyen çalışan tazminat talep edebilir mi?

Ücretsiz izin talebi kabul edilmeyen çalışan tazminat talep edebilir mi?

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ahmet Metin Aysoy

SGK E Başmüfettişi

İş Kanunu’nda nitelikleri belirtilen ücretsiz izinlerin, yani yasal ücretsiz izinlerin çalışanlarca talep edilmesi halinde işverenlerin bu izinleri vermeleri zorunludur. Yasadan kaynaklanan ücretsiz izin talebi kabul edilmeyen çalışan bu nedenle istifa ederse, o işyerinde en az bir yıl hizmeti olması şartıyla kıdem tazminatını alma hakkı doğar. Bu arada yasal ücretsiz izinler hangileridir sorusunu cevaplamak gerekir.

Bunlar; doğum yapan kadın işçinin doğum sonrası 8 haftalık istirahat süresinin tamamlamasından sonra isteği halinde verilmesi gereken 6 aya kadar olan ücretsiz doğum izni, 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene isteği halinde verilmesi gereken 6 aya kadar ücretsiz izin ve yıllık iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka yerde geçirecek olan işçiye talebi halinde verilmesi gereken 4 güne kadar olan ücretsiz yol iznidir (4857 sayılı Kanun madde 56, 74). 

Yargıtay, 6 ay ücretsiz doğum izin talebi işverence kabul edilmemesi üzerine istifa eden kadın işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği, yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 16.4.2012 tarih ve E.2010/5907, K.2012/13018)

 
 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yapılmış olan kamu ihalelerinin iptali 24 Mayıs 2024
Türk tarımına 50 yıllık gelişimine bir bakış (1974-2024) 24 Mayıs 2024
Irak'ın 7 milyar dolarlık mega projesi Faw Limanı neleri değiştirecek? 24 Mayıs 2024
Aylık geliri 17 bin 2 TL’nin altında anne ve/veya babaya ölüm aylığı bağlanabilir! 23 Mayıs 2024
Yeni Tasarruf Tedbirleri Genelgesi öncekilerden farklı neleri içeriyor? 22 Mayıs 2024
Türkiye 18.6 milyar $ yatırım için güvenli liman olabilir 22 Mayıs 2024
Kamuda tasarruf tedbirleri ne kadar gerçekçi, hedefleri ne kadar tutar 21 Mayıs 2024
Enflasyonla mücadele uğraşısında mecburi istikamet: Borçlanma ile finansman 21 Mayıs 2024
Dünden bugüne Türk vergi sisteminde tekne ve yatların yeri 21 Mayıs 2024
Enflasyon düzeltmesinin geçici vergi beyannamesine etkileri 21 Mayıs 2024