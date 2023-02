Ukrayna’nın “dijital kültür mirası” Batı’ya kaçırıldı

Dijital Beşeri Bilimler ve Kültür Mirası Merkezi (ACDH-CH) uzmanı Sebastian Majstorovic üçüncü girişimci oldu.

Twitter üzerinden “Ukrayna’ya yardım” çağrısına hızla uluslararası katılım sağladılar. Çoğunluğu bilişimci olmayan, ama kurtarma faaliyetine nasıl katılacağını öğrenmeye hazır çok sayıda gönüllü profesyonel ve akademisyen işe koyuldu. Web sitelerini ve veri/bilgiyi kurtarmak, başka yere kopyalamak için özel dijital teknikler gerekiyordu. Çoğuna bunlar ekran üzerinden öğretildi. (Webrecorder, Browsertrix Crawler and Cloud vb).

Ukrayna’lı göçmenlerin (diaspora) önemi

Kısa sürede gönüllü sayısının bini aşmasında, Ukrayna bilim/kültür diasporasının “bilinirliği” önemli: Ukrayna, ABD’de “tanınan” bir ülke ve kültürdü zaten. Bunu sağlayan, sürdüren kurumları vardı.

New York’ta dünyaca ünlü 5’inci Cadde’nin en prestijli tarihi binalarından biri 75 yıldır Ukrayna Enstitüsü. ABD’nin Louvre Müzesi sayılan Metropolitan’ın karşı sırasında, en turistik güzergahta, göz önünde. Sergiler açılan, resitaller ve konferanslar verilen şık ve “yol üstü” bir adres.

New York eyaletinin batı komşusu New Jersey’de ve daha batıda Michigan’da birer Ukrayna Kültür Merkezi var. New York eyaletinin kuzey komşusu Connecticut’ta Ukrayna Kültür Mirası Merkezi var. Ama en önemlisi Harvard Üniversitesi’nde bir Ukrayna Araştırma Enstitüsü var. Burası, Harvard Kampüsü’nde bağımsız bir bina.

Sadece bu kurumların bile, Ukrayna’nın ABD’de tanınmasına, bilinmesine katkısı mükemmel. ABD’de 1 milyonu aşkın Ukrayna kökenli Amerikan vatandaşı ise, kaliteli eğitimli ve katılımcı bir diasporanın -icabında- kamu oyu oluşturmada ne kadar önemli olduğuna örnek…

SUCHO şimdi ne yapıyor?

Üç veri bilimcisinin girişimiyle 1 yıl önce doğan SUCHO, şimdi uluslararası bir platform oldu. İşbirliği yapan kurumlardan bazısı: UNESCO BM Eğitim, bilim ve kültür kurumu. Silikon Vadisi’nin kurucu üniversitesi Stanford. Boston/Tufts Üniversitesi. Avrupa Birliği Dijital Miras Projesi Europeana. Almanya Bavyera Milli Kütüphanesi. Belçika Kral Baudouin Vakfı. Bazı üniversiteler: İskoçya/Edinburg, Almanya/Dresden ve Karlsruhe Teknik, Kanada/Toronto, İsviçre/Basel. Ve bizde kavram olarak bile karşılığı olmayan bir Alman kurumu: Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) bilimsel araştırma verilerinin korunmasını, depolanmasını, paylaşılmasnı sağlayan konsorsiyum.

Bir ABD icadı olan Internet Arşivi’nin ise bambaşka bir yeri ve katkısı oldu SUCHO’ya. 1996’da Brewster Kahle adlı bilişimcinin kurduğu benzersiz bir dijital arşiv Internet Archive. Bugün 36 milyon kitap ve metin saklıyor. 11.6 milyon sinema filmi, video, TV programları ve klipler. 950 bin yazılım programı. 15 milyon ses kaydı. 4.5 milyon fotoğraf ve görsel kayıt. 251 bin konser kaydı. 780 milyar web sayfası. Toplam: 20 petabyte hacim (1 petabyte, yuvarlak hesap = 1.1 katrilyon byte).

Bu web sayfaları, İnternet Arşivi bünyesindeki “Geçmiş Zaman Olur ki” (Wayback Machine) bölümünde saklanıyor. Örneğin, Arçelik’in 27 Aralık 1996 tarihli web sayfasını bugün artık bulamazsınız, ama Wayback Machine’de duruyor (https://rb.gy/xr2pmd)

Türkiye’de ilk internet servis sağlayıcılarından Ixir’in sitesinin 4 Mart 2000’de müşteriye vaadlerini okuyabilirsiniz: “Her ayın ilk 1 saati bedava. Her ay 50 saate kadar saat ücreti 0,28 dolar. Her ay 50 saatten sonraki saat ücreti bedava” (https://rb.gy/js5t8l)

İşte bu İnternet Arşivi de SUCHO’nun Ukrayna’dan kaçırdığı dijital mirasın bir kısmına sunucusunda yer açtı.

Ve, konumuzun sonunda Google’dan iyi bir haber de var:

“Google Sanat ve Kültür” Ukrayna’nın kültür mirasını dünyaya tanıtmak için ansiklopedik bir site yaptı (https://artsandculture.google.com/project/ukraine)

“Ukrayna Burada” adlı sitede ülkenin kültürü, sanatı, müzeleri, gelenekleri, turizmi, doğası, tarihi, yemek tariflerine varıncaya kadar gayet coşkun bir görsellikle bir bilgi seliyle tanıtılıyor.

Google’ın bu projesi, Ukrayna’nın hem somut kültürel mirası (binalar, kiliseler, müzeler, kütüphaneler vb) hem de somut olmayan (gelenekler, sözlü tarih, mutfak kültürü vb) kültürel mirasını korumaya aldı. Çünkü savaşın çok daha yoğunlaşacağı, maddi ve manevi yıkımın daha artacağı belli. Şu sırada, somut olan-olmayan kültür varlıklarından ne kurtarılabilirse kâr.