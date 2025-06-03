UYYSD’nin yurt dışı faaliyetleri

MEHMET ALTAY YEGİN

ULUSLARARASI YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ (AEO) DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği beş kurucu üye ile 2019 yılında kuruldu. Kuruluş amacı, Türkiye'de dış ticaret alanında faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmaktı. Bu şiar ile üçüncü olağan seçimli genel kurul neticesinde göreve gelen yeni yönetim kurulu yurt dışı faaliyetlerine hız verme kararı aldı.

Bu dönemde derneğimizin yurt dışı faaliyetlerini şöylece sıralayabiliriz:

İlk yurt dışı etkinlik: 8- 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shenzhen kentinde “Altıncı Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Küresel AEO Konferansı”na davetli olarak katılım sağladı. Bu üç günlük küresel etkinlik, Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) programlarının dönüştürücü potansiyelini araştırmak için dünyanın dört bir yanından önemli paydaşları bir araya getirdi. Kadınların küresel ticarette güçlendirilmesi, risk yönetimi ve ticaretin kolaylaştırılması için teknolojiden yararlanılması ve çok daha fazlası hakkında ilgi çekici toplantıların gerçekleştirildiği kapsamlı oturumlar gerçekleştirildi. Konferansa paralel olarak yürütülen sergi, ağ oluşturma ve tüm dünyadaki AEO programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinme konusunda da geniş fırsatlar sundu. Konferans ayrıca AEO programlarının geleceği ve bunların küresel ticaret üzerindeki etkisini şekillendirmeye yönelik eşsiz fırsatların tartışılmasına da imkân verdi.

İkinci yurt dışı etkinlik: İkinci ziyaret İspanya’da bulunan Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlüler (AEO) Birliği’ne oldu. YYS sisteminin ilk oluşumundan itibaren, giderek küreselleşen ve rekabetçi hale gelen uluslararası ticaretin, farklı gümrük idareleri nezdinde güvenilir firmalara ihtiyaç duyduğu, böylece lojistik zincirinin anlık ihtiyaçlarına cevap verebileceği düşünülen birlik yöneticileri ile bir araya gelindi. Karşılıklı tanıma anlaşma içerikleri, ortak fikir ve projeler üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi.

Üçüncü yurt dışı etkinlik: 6 ve 7 Kasım tarihlerinde Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Genel Merkezi Brüksel’de 30 uncusu düzenlenen “SAFE” Güvenlik Çalışma Grubu toplantısına katılım sağlandı. Toplantıda artan küresel güvenlik endişeleri ve ortaya çıkan tehditler, tedarik zincirlerinin artan dijitalleşme ve ticaretin kolaylaştırılmasına yeniden odaklanılması, küresel ticaretin güvenliği ve kolaylaştırılmasını artırmak ve aynı zamanda SAFE Standartlar Çerçevesi ve Yetkili Ekonomik Operatör (AEO) programının uyumlu bir şekilde uygulanmasına yönelik yenilikçi yöntem konu başlıkları ele alındı. Memnuniyetle belirtmek isterim ki; çalışma grubunda yer alan Özel Sektör Danışma Grubuna (PSCG) mart ayı içerisinde asıl üyelik başvurusu gerçekleştirildi. Asıl üyelik ardından üyelerinden aldığı güç ile yeniliklerin ve ilklerin öncüsü olan Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da AEO’nun hak ve menfaatleri için görüş ile önerilerini sunmaya devam edecektir.

Tüzük değişikliğiyle derneğimize yurtdışından üyeliğin önü açıldı

Gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve yurt dışı ziyaretleri kapsamında, 18 Kasım 2024 tarihinde alınan “olağanüstü genel kurul” kararı ile bir araya geldiğimiz dernek üyeleri, “Uluslararası Dernek Statüsü”nü kabul etmiş ve yurt dışından derneğe üye kabulünü de sağlayacak olan tüzük değişikliği onaylanmıştır. Bu minvalde derneğimizin yeni adı “Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği” olarak değiştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile yurt dışında yer alan “AEO” sahibi firmaların da derneğimize üye olabilmelerinin önü açılmış oldu.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası uluslararası bir belge statüsü de taşıyabildiğinden Türkiye’de verilen bu sertifikanın diğer ülkelerde de kullanılabilmesi yolundaki inançlı girişimlerimiz devam edecektir.

YYS Derneğinin 2025 yılı yurt dışı faaliyetleri ile gelecek dönem hedeflerini de şöyle sıralayabiliriz:

- Türkiye- Birleşik Krallık Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) kapsamında Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (HM Revenue & Customs) ile Birleşik Krallıkta bulunan AEO firma ziyareti,

- Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Özel Sektör Danışma Grubuna (PSCG) asıl üye kabulü,

- Yurt dışında bulunan AEO Birlikleri ile Uluslararası AEO webinar organizasyonun gerçekleştirilmesi.

Derneğimiz; hedefleri ile yurt dışı araştırmalarını gerçekleştiren, basitleştirme uygulamalarını karşılaştıran, sorgulayan, aynı zamanda üyelerine ait talepler doğrultusunda hareket eden uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Giderek küreselleşen ve rekabetçi hale gelen uluslararası ticaretin, farklı gümrük idareleri nezdinde güvenilir firmalara ihtiyaç duyduğunu; küresel düzeyde geçerli bir YYS sistemi oluşturulması halinde, küresel tedarik zincirinin anlık ihtiyaçlarına daha rahat cevap verebileceğini söylemek, artık hayalperestlik kabul edilmeyecektir.