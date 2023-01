Varlık sınıfları ayrışıyor; 2023’te farklı stratejiler

Geride bıraktığımız yıla takılı kalarak gelecek için yatırım düşüncesi oluşturmaya çalışırsak ciddi ölçekte hataya düşme riski ile karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle de yerel varlıklar nezdinde. Neden? Daha önce de birçok kez bu köşede konuşmaya çalıştığımız üzere, belirli bir kesim için hayatında bir daha bu kadar kolay para kazanabileceği bir dönem kuvvetle ihtimal olmayacak. Yine aynı kesimin karşısındaki kamp için de trende ters durulması ve diğer yan gerekçeleri göz ardı etmesi nedeniyle bu kadar kolay para kaybedilen başka bir süreç gözlenmeyecek. Hikayenin bu kısmı içerisi için geçerli. Dışarıdaki akış için ise 2023’te gelişmekte olan ülke varlıklarının pozitif ayrışma senaryosunu unutmamak gerekli diye bir süredir konuşuyoruz. Bakın, 2023’ün başlangıcı ortada. Keza değerli metaller ve ons altındaki hareket. Nedir? Geçmişte olanlar elbette ki dikkate alınmalı, gelecek için aynı hatalara düşülmemeli. Ancak, hatalardan kaçılan yolda aynı yatırımcı davranışlarının da geçerli olmayabileceği durumu gözetilmeli.

Geçtiğimiz hafta ile birlikte 2023 Strateji Raporumuzu paylaştık. Ekip olarak sesli düşünüp anlattıklarımızı yazıya dökme fırsatına eriştik. Şirket değerlemeleri tarafında özellikle 2022’nin son çeyreği içerisinde yaşanan hızlı yükseliş ortamında zorlanmaya başlanılmıştı. Sektör genelinde bir durumdan söz ediyoruz. Bir tarafta analizin temelini oluşturan unsurlarda yapısal değişikliklerin olmaması ve fakat spot piyasa işlemlerinde fiyatların sürekli yukarı yönde baskılanması, diğer yanda ise dik açıda artan ivme içerisinde yatırımcı sayısındaki yükseliş; ancak, hikayenin temel olarak nasıl şekillendiğinin tam olarak bilinmemesi ve sosyal medya ve telefon uygulamaları üzerinden yayılan bilgi kirliliği, “sanki her yükseliş ya da düşüş sürecinde fiyatların eşzamanlı güncellenme zorunluluğu olduğu” eksenindeki yanlış bilgi akışı. Her neyse, burayı bir kenara bırakacak olursak, gelecek 12 ay için BIST 100 endeksine yönelik belirlediğimiz hedef fiyat seviyemiz 7100 puanı işaret ediyor. Bu, Araştırma kapsamımızdaki şirketlere yönelik beklentilerimizden yola çıkarak şekillendirdiğimiz bir nokta. Yani, tamamen matematiksel. 3 ay sonra da gerçekleşebilir, hiç gerçekleşmeyebilir de. Kesinlik içermiyor. Ancak, eldeki verilerden çıktığımız yolun işaret ettiği son şu an için bu. Farklı gelişmeler elbette farklı sonuçları doğuracaktır. Ne gibi? Artık daha yüksek sesle dile getirilen Mayıs ayındaki olası seçimlerin hemen sonrası gibi. Borçlanma maliyetleri, risk primleri, uygulanacak politikalar ya da mevcut politikalardan farklılaşma olma ihtimali ve yabancı yatırımcının geri dönüşü ya da mevcut çıkış eğilimini daha da öteye taşıma ihtimali gibi başlıkları çeşitlendirmek mümkün. Endeks beklenti seviyesine yönelik unutmadan son bir ekleme ile sohbeti tamamlayalım; diğer meslektaşlarımızın da beklentilerine baktığımızda, 6000-7000 puan civarında genel fikirler oluşmakta. Doğrudur; henüz hisse senetlerine yatırım ürünü sınıfı açısından ciddi rakip çıkabilmiş değil. Yine doğrudur; vadeli mevduat faizlerinin uzun vadelerde yükselişte olması BIST beklentilerini kısmen törpüleyebilir. Ancak, sektör-şirket bazında ayrışma senaryosunun bir klasikleşen klişeden ziyade gerçek yatırım fikri farklılaşması olduğunu, doğru kullanıldığında avantaj, aksi senaryoda ise dezavantaj olduğunu da unutmamak şartı ile.

2022’de gelişmekte olan ülkelerdeki para politikası sıkılaşma hamlelerinin (büyük kısmında, tamamında değil) gelişmişlerden zamanlama olarak daha önce ve ciddi boyutlarda başladığını sık sık konuşmuş ve sonuna da şunu eklemiştik: “Tam da bu nedenle geçmiş deneyimlerin aksine varlıklardaki bozulma (dağılma) ciddi boyutlara ulaşmıyor ve hatta bir kısmında sınırlı pozitif tablo dahi oluşuyor.” Şimdilerde 2023 fiyatlamalarına baktığımızda ABD hariç hisse senetleri hariç küresel sepette son 5 haftanın, gelişmekte olan ülkelerde ise son 4 haftanın tamamında değer kazançları gözleniyor. Oyun değiştirici 2 faktörden birincisi Amerikan dolarındaki zayıflama. Üstelik GOÜ grubunu ayrıştıran unsurlardan birisi olan emtia fiyatlarında ciddi yukarı yönlü baskılanmalar gözlenmezken. Diğeri ise 2022’den devraldığımız hikaye; önden sıkılaşma durumları ve Fed’e dair beklentilerin getiri arayışlarını desteklemesi. Dönem dönem durulmalar görecek olsak da GOÜ varlıklarını 2023’te sık sık konuşacağız. Son olarak konuşmamız gereken fiyatlama başlığı değerli metaller ve ons altın. Reel faizlerin böylesine hızlı yükseldiği, Fed’in böylesine sıkılaştığı ve sıkılaşmaya mecbur bıraktığı 2022’de satış baskısı $1600-1700 civarında destek bulmuştu. 2023 başlangıcı beklendiği şekilde pozitif oldu. Fed fiyatlaması ve USD ana başlıklar konumunda. Yine bu cepheyi de konuşacağız.